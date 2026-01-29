FCSB - FENERBAHCE. Turcii au deschis rapid scorul pe Arena Națională, după o nouă gafă în apărarea campioanei României.

Imediat după golul încasat, camerele TV l-au surprins pe Mihai Stoica (60 de ani) în timp ce scotea deja telefonul din buzunar.

În minutul 16, Ismail Yuksek a deschis scorul în favoarea lui Fenerbahce după o eroare în defensiva roș-albastră.



Mijlocașul lui Fener a marcat cu capul, după o centrare venită din corner. Acesta a fost lăsat complet liber în la marginea careului de 6 metri și a reluat în plasă fără probleme balonul trimis de Kerem Akturkoglu.

La faza precedentă, Youssef En-Nesyri reușise să deschidă și el scorul, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.

Imediat după gol, camerele TV l-au surprins pe Mihai Stoica în timp ce scotea deja telefonul din buzunar, unde, cel mai probabil, îl așteptau mesajele cu indicații pentru Charalambous de la Gigi Becali.

La pauză, Miculescu și Politic, oamenii cu cele mai mari ocazii din prima repriză, au fost schimbați cu Tavi Popescu, respectiv Cisotti.

O scenă asemănătoare s-a întâmplat și la partida cu CFR Cluj, atunci când oficialul campioanei fusese surprins vorbind la telefon, imediat după golul de 2-1 marcat de trupa lui Pancu.

