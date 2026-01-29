„Nu cred că e ok să te răzbuni așa” MM Stoica a reacționat după decizia suporterilor de a nu încuraja echipa cu Fenerbahce + Ce banner a apărut în peluză +5 foto
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre protestul galeriei de la meciul cu Fenerbahce, din etapa #8 a Europa League.

După ce au părăsit părăsit peluza la înfrângerea cu CFR Cluj, scor 1-4, suporterii campioanei continuă protestul și la partida cu Fenerbahce.

Mihai Stoica, despre protestul galeriei la FCSB - Fenerbahce: „Nu cred că e ok să te răzbuni la modul ăsta”

Conducătorul de la FCSB a declarat că le respectă decizia fanilor, chiar dacă nu este de acord ca aceștia să nu susțină echipa.

Ultrașii campioanei sunt prezenți în peluză, însă au decis să nu cânte și să nu afișeze steaguri la acest meci.

„E forma lor de protest. Nu pot să le cer suporterilor să se comporte ca cei din Anglia. Noi suntem români, nu suntem englezi.

În Anglia, am mers la un meci unde o echipă scăpa de retrogradare dacă bătea. N-au făcut-o și au retrogradat, iar toată lumea aplauda și aveau deja fulare cu «We'll be back».

Asta se întâmplă numai acolo. E o formă de protest, o respect. Nu pot să spun că o aprob pentru că suporter înseamnă altceva. Înseamnă să fii alături și când echipa suferă. Nu se poate spune că jucătorii au mimat fotbalul.

Se poate spune că au fost probleme de altă natură, probleme mentale, greșeli din partea conducătorilor”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Nu cred că e ok să te răzbuni la modul ăsta, dar poate e mai bine decât să-i fluieri la fiecare atingere sau să-i ironizezi cu ole-uri. Tăcerea doare, e adevărat, dar e decizia lor și o respectăm. Mihai Stoica

Înaintea partidei de pe Arena Națională, ultrașii „roș-albaștrilor” au afișat și un banner în peluză: „Patru-n weekend, patru joi / Mai jucați sau intrăm noi?”

Alături de bannerul la adresa jucătorilor, aceștia au mai afișat și un mesaj de susținere pentru fanii lui PAOK, după tragedia în care mai mulți suporteri și-au pierdut viața într-un accident rutier petrecut în județul Timiș.

FCSB - Fenerbahce FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
FCSB - Fenerbahce FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

VIDEO. Reacția fanilor la golul de 1-0 marcat de Fenerbahce

