„Jucați fotbal!” Asta au scandat ultrașii FCSB spre propriii jucători la startul meciului cu Fenerbahce. Ce diferență față de 2025

FCSB - FENERBAHCE. În urmă cu un an, Arena Națională era plină la 0-2 cu Manchester United. Joi seară era la jumătate din capacitate. Iar ultrașii protestau împotriva jocului slab al roș-albaștrilor și trimiteau un mesaj de încurajare pentru PAOK.

Anul trecut, în aceeași perioadă, doar că pe 30 ianuarie, nu 29, FCSB era asigurată de calificarea în play-off-ul Europa League, înaintea ultimei etape a fazei principale.

FCSB era deja calificată în 2025. S-a umplut Arena!

Avea 14 puncte, a pierdut pe Arena Națională, 0-2 cu Manchester United, și nu a prins TOP 8 din cauza golaverajului. Cinci goluri în minus față de Glasgow Rangers. Echipa scoțiană, pe 8, campioana Ligii 1 pe 11.

O mulțime de fani roș-albaștri au fost atunci să vadă FCSB împotriva „Red Devils”, aproape au umplut stadionul.

50.128 de spectatori au asistat pe 30 ianuarie 2025 la FCSB - Manchester United, în etapa a 8-a de Europa League

FCSB suferă, Arena doar jumătate ocupată cu Fenerbahce

Joi, 29 ianuarie 2026, erau așteptați mult mai puțini. Între 25.000 și 30.000, incluzând 3.000 de suporteri turci.

Diferența, acum față de sezonul precedent, uriașă. Cu 6 puncte, de pe locul 29, numai un miracol o putea califica pe FCSB în play-off.

Echipa suferă cumplit. Doar repetarea revenirii incredibile cu Feyenoord, de la 1-3 la 4-3, o mai putea salva.

Nici victoria cu Fenerbahce nu era suficientă, însă fără ea orice șansă dispărea.

De aceea nu s-a mai umplut Arena. Ultrașii regretă că favoriții lor n-au mai repetat ascensiunea sezonului anterior.

Peluza Nord a așteptat: ironie pentru FCSB, încurajare pentru PAOK. Turcii au cântat

Se simțea răceala fanilor FCSB. Când au ieșit la încălzire jucătorii lui Elias Charalambous, nimeni nu i-a aplaudat. S-au auzit numai fluierăturile galeriei lui Fenerbahce.

Galben-albaștrii au ocupat un sector întreg, la primul inel, în spatele porții lui Ederson. Și continuau să vină, mult în sus, la al doilea inel.

Răsunau tobele lor, cuprinzând tot stadionul. O singură voce se auzea: „La-la-la-la, Fenerbahce!”.

În peluza opusă, ultrașii Peluzei Nord au întârziat să-și ocupe locurile. Sectoarele lor erau goale. Ei stăteau sus, în spatele a două bannere.

Unul ironic, la adresa propriilor jucători: „Patru-n weekend, patru joi. Mai jucați sau intrăm noi?”. Aluzie la 1-4 cu Dinamo Zagreb și 1-4 cu CFR.

Al doilea mesaj, de încurajare, în engleză: „Ultrașii nu mor niciodată. Fii puternic, PAOK!”. Șapte suporteri greci au murit într-un accident rutier în România, în drum spre Lyon, la meciul de Europa League.

De-abia când meciul era gata de start au început să strige ultrașii din spatele celor două bannere: „Jucați fotbal! Jucați fotbal!”.

Au rămas acolo, între cele două inele ale peluzei. Jocul începuse.

