Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se califică în fazele eliminatorii ale Europa League, în timp ce FCSB este eliminată.

Toate cele 18 meciuri din ultima etapă au luat sfârșit.

Lyon și Aston Villa au încheiat faza grupei cu 21 de puncte, obținând 7 victorii din cele 7 meciuri. Podiumul a fost completat de danezii de la Midtjylland, cu 19 puncte.

PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu a cedat în ultimele minute cu Olympique Lyon, iar antrenorul român a fost eliminat.

Celta Vigo, formația portarului Ionuț Radu, a obținut un punct la Belgrad, după ce s-au marcat ambele goluri ale duelului în ultimele minute de joc.

Lyon – PAOK, 4-2

Au marcat: Himbert '34, Merah '55, Krabec '88, Gomes '90+3 / Giakoumakis '20, Meite '67

Arbitru : R. De Burgos

: R. De Burgos Stadion: Parc Olympique Lyonnais

Aston Villa – Salzburg, 3-2

Au marcat: Rogers '65, Mings '76, Jimoh-Aloba '87 / Konate '33, Yeo '49

Arbitru : R. Saggi

: R. Saggi Stadion: Villa Park

Betis – Feyenoord, 2-1

Au marcat: Antony '17, Ezzalzouli '32 / Tengstedt '77

Arbitru : N. Davanovic

: N. Davanovic Stadion: Estadio de la Cartuja

Celtic – Utrecht, 4-2

Au marcat: Nygren '6, Viergever '10 (ag.), Engels '19 (pen.), Trusty '66 / de Wit '44, Blake '62

Arbitru : M. Al-Emara

: M. Al-Emara Stadion: Celtic Park

FC Basel – Plzen, 0-1

A marcat: Panos '39

Arbitru: G. Kruashvili

Stadion: St. Jakob Park

FC Porto – Rangers, 3-1

Au marcat: Mora '27, Moura '36, Fernandez '41 (ag.) / Gassama '6

FCSB – Fenerbahce, 1-1

Au marcat: Cisotti '71 / Yuksek '19

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Lixandru, Baba Alhassan - Miculescu, Olaru, Politic - Thiam

Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Lixandru, Baba Alhassan - Miculescu, Olaru, Politic - Thiam Rezerve: Udrea, Zima, Crețu,Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, O. Popescu

Udrea, Zima, Crețu,Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, O. Popescu Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Fenerbahce: Ederson - Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur - Fred, Yuksek - Nene, Talisca, Akturkoglu - En Nesyri

Ederson - Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur - Fred, Yuksek - Nene, Talisca, Akturkoglu - En Nesyri Rezerve: Tarik, Egin Can, Yigit Efe, Algettin, Kamill, Asensio, Oguz

Tarik, Egin Can, Yigit Efe, Algettin, Kamill, Asensio, Oguz Antrenor: Domenico Tedesco

Domenico Tedesco Arbitru : Nenad Minakovic (Serbia), Asistenți : Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Serbia), VAR : Momcilo Markovic (Serbia), AVAR : Jelena Cvetkovic (Serbia)

: Nenad Minakovic (Serbia), : Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Serbia), : Momcilo Markovic (Serbia), : Jelena Cvetkovic (Serbia) Stadion: Arena Națională

G.A. Eagles – Braga, 0-0

Arbitru : W. Delajod

: W. Delajod Stadion: De Adelaarshorst

Genk – Malmo FF, 2-1

Au marcat: Heymans '45 (pen.), Karetsas '82 / Ali '4

Arbitru : H. Feșnic

: H. Feșnic Stadion: Cegeka Arena

Lille – Freiburg, 1-0

Au marcat: Giroud '90+2 (pen.)

Ludogorets – Nice, 1-0

Au marcat: Stanic '42

Arbitru : O. Berka

: O. Berka Stadion: Huvepharma Arena

Maccabi Tel Aviv – Bologna, 0-3

Au marcat: Rowe '35, Orsolini '47, Pobega '90+4

Arbitru : G. Kikacheishvili

: G. Kikacheishvili Stadion: TSC Arena

Midtjylland - Dinamo Zagreb, 2-0

Au marcat: Simsir '49, Bak '74

Arbitru : E. Masiyev

: E. Masiyev Stadion: MCH Arena

Nottingham – Ferencvaros, 4-0

Au marcat: Otvos '17 (ag.), Igor Jesus '21 '55, McAtee '90 (pen.)

Arbitru : S. Gishamer

: S. Gishamer Stadion: City Ground

Panathinaikos – AS Roma, 1-1

Au marcat: Taborda '58 / Ziolkowski '80

Arbitru : J. Martinez

: J. Martinez Stadion: Stadionul Olimpic din Atena

Steaua Roșie Belgrad – Celta Vigo, 1-1

Au marcat: Bruno Duarte '89 / Lopez '87

Arbitru : A. Colombo

: A. Colombo Stadion: Rajko Mitic

Sturm Graz – Brann, 1-0

A marcat: Kiteishvili '85

Arbitru : J. Xhaja

: J. Xhaja Stadion: Merkur-Arena

Stuttgart – Young Boys 3-2

Au marcat: Undav '6, Demirovic '7, Andres '90 / Gigovic '42, Lauper '57

Arbitru : J. Alberola

: J. Alberola Stadion: MHPArena

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 8 21 2. Aston Villa 8 21 3. Midtjylland 8 19 4. Betis 8 17 5. Porto 8 17 6. Braga 8 17 7. Freiburg 8 17 8. AS Roma 8 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 8 16 10. Bologna 8 15 11. VfB Stuttgart 8 15 12. Ferencvaros 8 15 13. Nottingham 8 14 14. Viktoria Plzen 8 14 15. Steaua Roșie 8 14 16. Celta Vigo 8 13 17. PAOK 8 12 18. Lille 8 12 19. Fenerbahce 8 12 20. Panathinaikos 8 12 21. Celtic 8 11 22. Ludogoreț 8 10 23. Dinamo Zagreb 8 10 24. SK Brann 8 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Young Boys 8 9 26. Sturm Graz 8 7 27. FCSB 8 7 28. Go Ahead Eagles 8 7 29. Feyenoord 8 6 30. FC Basel 8 6 31. RB Salzburg 8 6 32. Rangers 8 4 33. Nice 8 3 34. Utrecht 8 1 35. Malmo FF 8 1 36. Maccabi Tel Aviv 8 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport