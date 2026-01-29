- Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se califică în fazele eliminatorii ale Europa League, în timp ce FCSB este eliminată.
- Toate cele 18 meciuri din ultima etapă au luat sfârșit.
Lyon și Aston Villa au încheiat faza grupei cu 21 de puncte, obținând 7 victorii din cele 7 meciuri. Podiumul a fost completat de danezii de la Midtjylland, cu 19 puncte.
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu a cedat în ultimele minute cu Olympique Lyon, iar antrenorul român a fost eliminat.
Celta Vigo, formația portarului Ionuț Radu, a obținut un punct la Belgrad, după ce s-au marcat ambele goluri ale duelului în ultimele minute de joc.
Lyon – PAOK, 4-2
- Au marcat: Himbert '34, Merah '55, Krabec '88, Gomes '90+3 / Giakoumakis '20, Meite '67
- Arbitru: R. De Burgos
- Stadion: Parc Olympique Lyonnais
Aston Villa – Salzburg, 3-2
- Au marcat: Rogers '65, Mings '76, Jimoh-Aloba '87 / Konate '33, Yeo '49
- Arbitru: R. Saggi
- Stadion: Villa Park
Betis – Feyenoord, 2-1
- Au marcat: Antony '17, Ezzalzouli '32 / Tengstedt '77
- Arbitru: N. Davanovic
- Stadion: Estadio de la Cartuja
Celtic – Utrecht, 4-2
- Au marcat: Nygren '6, Viergever '10 (ag.), Engels '19 (pen.), Trusty '66 / de Wit '44, Blake '62
- Arbitru: M. Al-Emara
- Stadion: Celtic Park
FC Basel – Plzen, 0-1
- A marcat: Panos '39
Arbitru: G. Kruashvili
Stadion: St. Jakob Park
FC Porto – Rangers, 3-1
- Au marcat: Mora '27, Moura '36, Fernandez '41 (ag.) / Gassama '6
FCSB – Fenerbahce, 1-1
- Au marcat: Cisotti '71 / Yuksek '19
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Lixandru, Baba Alhassan - Miculescu, Olaru, Politic - Thiam
- Rezerve: Udrea, Zima, Crețu,Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, O. Popescu
- Antrenor: Elias Charalambous
- Fenerbahce: Ederson - Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur - Fred, Yuksek - Nene, Talisca, Akturkoglu - En Nesyri
- Rezerve: Tarik, Egin Can, Yigit Efe, Algettin, Kamill, Asensio, Oguz
- Antrenor: Domenico Tedesco
- Arbitru: Nenad Minakovic (Serbia), Asistenți: Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Serbia), VAR: Momcilo Markovic (Serbia), AVAR: Jelena Cvetkovic (Serbia)
- Stadion: Arena Națională
G.A. Eagles – Braga, 0-0
- Arbitru: W. Delajod
- Stadion: De Adelaarshorst
Genk – Malmo FF, 2-1
- Au marcat: Heymans '45 (pen.), Karetsas '82 / Ali '4
- Arbitru: H. Feșnic
- Stadion: Cegeka Arena
Lille – Freiburg, 1-0
- Au marcat: Giroud '90+2 (pen.)
Ludogorets – Nice, 1-0
- Au marcat: Stanic '42
- Arbitru: O. Berka
- Stadion: Huvepharma Arena
Maccabi Tel Aviv – Bologna, 0-3
- Au marcat: Rowe '35, Orsolini '47, Pobega '90+4
- Arbitru: G. Kikacheishvili
- Stadion: TSC Arena
Midtjylland - Dinamo Zagreb, 2-0
- Au marcat: Simsir '49, Bak '74
- Arbitru: E. Masiyev
- Stadion: MCH Arena
Nottingham – Ferencvaros, 4-0
- Au marcat: Otvos '17 (ag.), Igor Jesus '21 '55, McAtee '90 (pen.)
- Arbitru: S. Gishamer
- Stadion: City Ground
Panathinaikos – AS Roma, 1-1
- Au marcat: Taborda '58 / Ziolkowski '80
- Arbitru: J. Martinez
- Stadion: Stadionul Olimpic din Atena
Steaua Roșie Belgrad – Celta Vigo, 1-1
- Au marcat: Bruno Duarte '89 / Lopez '87
- Arbitru: A. Colombo
- Stadion: Rajko Mitic
Sturm Graz – Brann, 1-0
- A marcat: Kiteishvili '85
- Arbitru: J. Xhaja
- Stadion: Merkur-Arena
Stuttgart – Young Boys 3-2
- Au marcat: Undav '6, Demirovic '7, Andres '90 / Gigovic '42, Lauper '57
- Arbitru: J. Alberola
- Stadion: MHPArena
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|8
|21
|2. Aston Villa
|8
|21
|3. Midtjylland
|8
|19
|4. Betis
|8
|17
|5. Porto
|8
|17
|6. Braga
|8
|17
|7. Freiburg
|8
|17
|8. AS Roma
|8
|16
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Genk
|8
|16
|10. Bologna
|8
|15
|11. VfB Stuttgart
|8
|15
|12. Ferencvaros
|8
|15
|13. Nottingham
|8
|14
|14. Viktoria Plzen
|8
|14
|15. Steaua Roșie
|8
|14
|16. Celta Vigo
|8
|13
|17. PAOK
|8
|12
|18. Lille
|8
|12
|19. Fenerbahce
|8
|12
|20. Panathinaikos
|8
|12
|21. Celtic
|8
|11
|22. Ludogoreț
|8
|10
|23. Dinamo Zagreb
|8
|10
|24. SK Brann
|8
|9
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Young Boys
|8
|9
|26. Sturm Graz
|8
|7
|27. FCSB
|8
|7
|28. Go Ahead Eagles
|8
|7
|29. Feyenoord
|8
|6
|30. FC Basel
|8
|6
|31. RB Salzburg
|8
|6
|32. Rangers
|8
|4
|33. Nice
|8
|3
|34. Utrecht
|8
|1
|35. Malmo FF
|8
|1
|36. Maccabi Tel Aviv
|8
|1