Superliga

Europa League, etapa #8 FCSB, OUT din Europa » Ionuț Radu și Răzvan Lucescu se califică + Clasamentul final

alt-text Ionuț Cojocaru , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 00:14
  • Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se califică în fazele eliminatorii ale Europa League, în timp ce FCSB este eliminată.
  • Toate cele 18 meciuri din ultima etapă au luat sfârșit.

Lyon și Aston Villa au încheiat faza grupei cu 21 de puncte, obținând 7 victorii din cele 7 meciuri. Podiumul a fost completat de danezii de la Midtjylland, cu 19 puncte.

PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu a cedat în ultimele minute cu Olympique Lyon, iar antrenorul român a fost eliminat.

Celta Vigo, formația portarului Ionuț Radu, a obținut un punct la Belgrad, după ce s-au marcat ambele goluri ale duelului în ultimele minute de joc.

Lyon – PAOK, 4-2

  • Au marcat: Himbert '34, Merah '55, Krabec '88, Gomes '90+3 / Giakoumakis '20, Meite '67
  • Arbitru: R. De Burgos
  • Stadion: Parc Olympique Lyonnais

Aston Villa – Salzburg, 3-2

  • Au marcat: Rogers '65, Mings '76, Jimoh-Aloba '87 / Konate '33, Yeo '49
  • Arbitru: R. Saggi
  • Stadion: Villa Park

Betis – Feyenoord, 2-1

  • Au marcat: Antony '17, Ezzalzouli '32 / Tengstedt '77
  • Arbitru: N. Davanovic
  • Stadion: Estadio de la Cartuja

Celtic – Utrecht, 4-2

  • Au marcat: Nygren '6, Viergever '10 (ag.), Engels '19 (pen.), Trusty '66 / de Wit '44, Blake '62
  • Arbitru: M. Al-Emara
  • Stadion: Celtic Park

FC Basel – Plzen, 0-1

  • A marcat: Panos '39

Arbitru: G. Kruashvili

Stadion: St. Jakob Park

FC Porto – Rangers, 3-1

  • Au marcat: Mora '27, Moura '36, Fernandez '41 (ag.) / Gassama '6

FCSB – Fenerbahce, 1-1

  • Au marcat: Cisotti '71 / Yuksek '19
  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Lixandru, Baba Alhassan - Miculescu, Olaru, Politic - Thiam
  • Rezerve: Udrea, Zima, Crețu,Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, O. Popescu
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Fenerbahce: Ederson - Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur - Fred, Yuksek - Nene, Talisca, Akturkoglu - En Nesyri
  • Rezerve: Tarik, Egin Can, Yigit Efe, Algettin, Kamill, Asensio, Oguz
  • Antrenor: Domenico Tedesco
  • Arbitru: Nenad Minakovic (Serbia), Asistenți: Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Serbia), VAR: Momcilo Markovic (Serbia), AVAR: Jelena Cvetkovic (Serbia)
  • Stadion: Arena Națională

G.A. Eagles – Braga, 0-0

  • Arbitru: W. Delajod
  • Stadion: De Adelaarshorst

Genk – Malmo FF, 2-1

  • Au marcat: Heymans '45 (pen.), Karetsas '82 / Ali '4
  • Arbitru: H. Feșnic
  • Stadion: Cegeka Arena

Lille – Freiburg, 1-0

  • Au marcat: Giroud '90+2 (pen.)

Ludogorets – Nice, 1-0

  • Au marcat: Stanic '42
  • Arbitru: O. Berka
  • Stadion: Huvepharma Arena

Maccabi Tel Aviv – Bologna, 0-3

  • Au marcat: Rowe '35, Orsolini '47, Pobega '90+4
  • Arbitru: G. Kikacheishvili
  • Stadion: TSC Arena

Midtjylland - Dinamo Zagreb, 2-0

  • Au marcat: Simsir '49, Bak '74
  • Arbitru: E. Masiyev
  • Stadion: MCH Arena

Nottingham – Ferencvaros, 4-0

  • Au marcat: Otvos '17 (ag.), Igor Jesus '21 '55, McAtee '90 (pen.)
  • Arbitru: S. Gishamer
  • Stadion: City Ground

Panathinaikos – AS Roma, 1-1

  • Au marcat: Taborda '58 / Ziolkowski '80
  • Arbitru: J. Martinez
  • Stadion: Stadionul Olimpic din Atena

Steaua Roșie Belgrad – Celta Vigo, 1-1

  • Au marcat: Bruno Duarte '89 / Lopez '87
  • Arbitru: A. Colombo
  • Stadion: Rajko Mitic

Sturm Graz – Brann, 1-0

  • A marcat: Kiteishvili '85
  • Arbitru: J. Xhaja
  • Stadion: Merkur-Arena

Stuttgart – Young Boys 3-2

  • Au marcat: Undav '6, Demirovic '7, Andres '90 / Gigovic '42, Lauper '57
  • Arbitru: J. Alberola
  • Stadion: MHPArena

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon821
2. Aston Villa821
3. Midtjylland819
4. Betis817
5. Porto817
6. Braga817
7. Freiburg817
8. AS Roma816
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Genk816
10. Bologna815
11. VfB Stuttgart815
12. Ferencvaros815
13. Nottingham814
14. Viktoria Plzen814
15. Steaua Roșie814
16. Celta Vigo813
17. PAOK812
18. Lille812
19. Fenerbahce812
20. Panathinaikos812
21. Celtic811
22. Ludogoreț810
23. Dinamo Zagreb810
24. SK Brann89
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Young Boys89
26. Sturm Graz87
27. FCSB87
28. Go Ahead Eagles87
29. Feyenoord86
30. FC Basel86
31. RB Salzburg86
32. Rangers84
33. Nice83
34. Utrecht81
35. Malmo FF81
36. Maccabi Tel Aviv81

