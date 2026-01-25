Telefonul a sunat instant VIDEO+FOTO. FCSB s-a prăbușit în 3 minute cu CFR, după ce a avut 1-0! MM, apelat imediat de patron +19 foto
Mihai Stoica. Foto: Captură Sport Pictures
Superliga

Telefonul a sunat instant VIDEO+FOTO. FCSB s-a prăbușit în 3 minute cu CFR, după ce a avut 1-0! MM, apelat imediat de patron

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.01.2026, ora 21:36
alt-text Actualizat: 25.01.2026, ora 22:52
  • FCSB - CFR. Campioana a clacat înainte de pauză după ce a condus cu 1-0 încă din primele secunde ale partidei.
  • Gigi Becali n-a mai așteptat pauza și, imedit după golul de 2-1 al ardelenilor, l-a sunat pe Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB fiind surprins vorbind la telefon în lojă.

Echipa lui Elias Charalambous a început meciul perfect. David Miculescu a profitat de un carambol în careul advers și a marcat cu un șut din prima în minutul 2.

FCSB s-a prăbușit în 3 minute cu CFR, după ce a avut 1-0!

FCSB a avut șansa de a face 2-0 în minutul 32, însă Toma a ratat incredibil cu poarta goală.

Mihai Toma, ratare incredibilă în meciul FCSB - CFR. Foto: Captură, Prima Sport
Mihai Toma, ratare incredibilă în meciul FCSB - CFR. Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (19 imagini)

Mihai Toma, ratare incredibilă în meciul FCSB - CFR. Foto: Captură, Prima Sport
+19 Foto
Au urmat momente de coșmar pentru FCSB. Alibek Aliev a marcat primul său gol în Superliga în minutul 41.

Atacantul l-a păcălit pe Duarte, noua achiziție a campioanei României, a scăpat de marcaj, a primit o pasă filtrantă de la Păun și l-a învins pe Târnovanu cu un șut la firul ierbii, din câțiva metri.

La al doilea gol, în minutul 44, Korenica a primit o pasă excelentă peste apărarea campioanei, care a ieșit prost la ofsaid. Târnovanu a ezitat să iasă, iar mijlocașul ardelenilor nu l-a iertat în duel unu contra unu.

Kosovarul a ridicat elegant mingea peste portarul român și a adus-o pe CFR în avantaj.

Telefonul a sunat instant înainte de pauză

Gigi Becali n-a mai așteptat pauza și a reacționat rapid. Imediat după gol, Mihai Stoica a fost surprins de camerele TV vorbind la telefon în loja oficială.

Mihai Stoica, dezamăgit, în timp ce vorbește la telefon. Foto: Captură Prima Sport Mihai Stoica, dezamăgit, în timp ce vorbește la telefon. Foto: Captură Prima Sport
Mihai Stoica, dezamăgit, în timp ce vorbește la telefon. Foto: Captură Prima Sport

Indicațiile au venit, iar Charalambous i-a introdus după pauză pe Stoian și Radunovic. Au ieșit Toma și Pantea, dar schimbările nu au avut efectul dorit.

În minutul 49, Păun l-a lansat excelent pe Cordea în partea dreaptă, acesta a pătruns și l-a învins pe Târnovanu cu un șut la firul ierbii.

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (54 imagini)

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro
+54 Foto
