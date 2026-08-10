Infern pe Giulești! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid - Dinamo: „Stadionul nu face față cererii”

Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, a anunțat că toate biletele puse în vânzare pentru derby-ul cu Dinamo, din etapa #5 a Ligii 1, s-au epuizat cu mai mult de cinci zile înaintea meciului.

Partida este programată sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30, pe stadionul Giulești, și va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Rapid și Dinamo au început bine sezonul 2026-2027. După primele patru etape, giuleștenii ocupă locul al doilea, cu 8 puncte, iar „câinii” sunt pe poziția a treia, cu 7 puncte.

Marius Bilașco, înainte de Rapid - Dinamo : „Stadionul nu face față cererii”

„Nu mai sunt bilete. Cererea este foarte mare, iar stadionul nu face față cererii. E ceva de la care ne așteptam, pentru că la meciurile de acasă, cel puțin derby-urile și meciurile importante, cererea este uriașă și atunci nu faci față.

E un meci pe care cumva îl așteptăm. Sunt meciuri frumoase de jucat. Dinamo este în formă. Am văzut asta la meciul trecut, chiar dacă au fost și foarte multe comentarii legat de jocul lor și cum s-a desfășurat partida.

Dar eu cred că o echipă care a marcat foarte multe goluri și celor de la Craiova, și celor de la Voluntari nu poate să fie decât o echipă bine organizată.

Ne așteptăm la un meci greu. E un avantaj că jucăm acasă, dar s-a dovedit că asta nu contează mereu. Oricum, e clar că ne va ajuta acest lucru, că avem publicul. Ați văzut atmosfera incendiară din ultimele meciuri, lucru care ne-a ajutat mult”, a spus Bilașco, potrivit fanatik.ro.

14.050 de locuri are stadionul Giulești

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Bilașco a precizat că, după rezervarea locurilor destinate suporterilor oaspeți și respectarea limitelor regulamentare, Rapid a avut la dispoziție aproximativ 12.000 de bilete.

Directorul sportiv susține că cererea a fost atât de mare încât, în opinia sa, s-ar fi putut vinde chiar și de două ori mai multe.

„Cred că 12 mii, 12 mii și ceva (n.r. - este capacitatea). Probabil puteam să vindem dublu. Era o cerere mare”, a spus Bilașco.

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