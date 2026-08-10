Gigi Becali, derapaj la adresa lui Bolojan  Deputatul cere serviciilor secrete să-l „ascundă în pădure” pe premier: „«Bagabont» ordinar care distruge România!”

Gigi Becali (68 de ani), deputat independent ales pe listele AUR și patron al FCSB, a avut un derapaj verbal la adresa premierului interimar Ilie Bolojan (57 de ani), pe care l-a insultat în direct.

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Gigi Becali îl critică pe Ilie Bolojan de mai multe luni, iar conflictul politic dintre cei doi s-a accentuat după căderea Guvernului Bolojan, pe 5 mai 2026.

Gigi Becali, derapaj grav la adresa premierului Bolojan: „Îl luăm, îl ascundem în pădure!”

„Mă enervează ăştia cu politica. Adică, tu, o ţară întreagă, să nu poţi să dai jos un «bagabont»? Să îl laşi să distrugă ţara?”, a spus patronul FCSB, conform fanatik.ro.

Ulterior, parlamentarul și-a continuat tirada: „«Bagabontul» ordinar care distruge România!”.

281 de voturi au dus la demiterea Guvernului Bolojan, pe 5 mai 2026, după adoptarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR. Pentru ca moțiunea să treacă erau necesare 233 de voturi

Gravitatea declarațiilor omului de afaceri a escaladat în momentul în care acesta a susținut că serviciile secrete ar fi trebuit să intervină pentru îndepărtarea lui Bolojan de la conducerea Guvernului:

„Nu s-a găsit nimeni în România asta? Păi stai mă puţin, ce faci tu? Ia vino încoa’, că te luăm, te ascundem în pădure! «Bagabontule» .

Păi trebuie să sufere o ţară întreagă, milioane de oameni pentru un «bagabont»? Păi aşa trebuiau să facă ăştia, serviciile secrete.”

Nu este prima dată când Becali face astfel de afirmații.

Pe 21 mai, după consultările de la Cotroceni, parlamentarul a susținut că i-a spus președintelui Nicușor Dan că formarea unui nou guvern nu ar trebui blocată de Ilie Bolojan și că i-a sugerat să apeleze la șeful SPP, Lucian Pahonțu, pentru a „rezolva treaba cu Bolojan”, conform HotNews.

Guvernul Bolojan, criticat pentru măsurile de austeritate

Bolojan a devenit una dintre cele mai contestate figuri politice după măsurile de austeritate adoptate pentru reducerea deficitului.

Guvernul său a majorat taxe, a redus cheltuieli și a introdus contribuții care au afectat inclusiv categorii vulnerabile, precum mame, pensionari cu venituri mici, veterani și persoane cu dizabilități. Măsurile au provocat nemulțumiri sociale și tensiuni inclusiv în interiorul coaliției.

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