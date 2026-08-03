FCSB a avut parte de un semnal de alarmă din partea propriilor suporteri la partida cu Farul, disputată pe stadionul “Arcul de Triumf”.

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Peluza Nord a ales să nu fie prezentă în tribune, într-un gest de protest față de rezultatele echipei din ultimul an. Decizia ultrașilor vine după eliminarea prematură din cupele europene și un sezon considerat dezastruos de suporteri.

Campioana din două dintre ultimele trei ediții nu a reușit nici măcar să prindă play-off-ul în precedenta, iar răbdarea fanilor pare să fi ajuns la limită.

În locul prezenței obișnuite din peluză, suporterii au afișat un banner întins pe toată peluza, cu mesajul: „Astăzi ne ridicăm la nivelul vostru!”.

Ironia a fost îndreptată către jucători și către evoluțiile slabe ale echipei din ultimul an și reprezintă unul dintre cele mai dure mesaje transmise de galerie în ultima perioadă propriilor jucători.

Chiar dacă apelul Peluzei Nord a fost ca sectorul să rămână complet gol, boicotul nu a fost respectat în totalitate. Mulți dintre suporterii veniți la stadion au ales să ocupe locurile rămase libere, astfel că peluza nu a rămas complet goală.

Totuși absența grupului organizat s-a făcut remarcată atmosfera fiind ca la un meci amical.

FOTO Aproximativ 150 de suporteri ai Farului au luat loc în Peluza Sud a arenei:

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