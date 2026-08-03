LE-AU ÎNTORS SPATELE  Peluza Nord FCSB, mesaj dur către jucători la meciul cu Farul: ultrașii au absentat din peluză, dar i-au taxat printr-un  banner acid +44 foto
Superliga

LE-AU ÎNTORS SPATELE Peluza Nord FCSB, mesaj dur către jucători la meciul cu Farul: ultrașii au absentat din peluză, dar i-au taxat printr-un banner acid

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 21:36
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 22:09
  • FCSB a avut parte de un semnal de alarmă din partea propriilor suporteri la partida cu Farul, disputată pe stadionul “Arcul de Triumf”.
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Peluza Nord a ales să nu fie prezentă în tribune, într-un gest de protest față de rezultatele echipei din ultimul an. Decizia ultrașilor vine după eliminarea prematură din cupele europene și un sezon considerat dezastruos de suporteri.

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Campioana din două dintre ultimele trei ediții nu a reușit nici măcar să prindă play-off-ul în precedenta, iar răbdarea fanilor pare să fi ajuns la limită.

În locul prezenței obișnuite din peluză, suporterii au afișat un banner întins pe toată peluza, cu mesajul: „Astăzi ne ridicăm la nivelul vostru!”.

Ironia a fost îndreptată către jucători și către evoluțiile slabe ale echipei din ultimul an și reprezintă unul dintre cele mai dure mesaje transmise de galerie în ultima perioadă propriilor jucători.

FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO (6).jpeg
FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (44 imagini)

FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO.ro FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO.ro FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO.ro FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO.ro FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO.ro
+44 Foto
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Chiar dacă apelul Peluzei Nord a fost ca sectorul să rămână complet gol, boicotul nu a fost respectat în totalitate. Mulți dintre suporterii veniți la stadion au ales să ocupe locurile rămase libere, astfel că peluza nu a rămas complet goală.

Totuși absența grupului organizat s-a făcut remarcată atmosfera fiind ca la un meci amical.

FOTO Aproximativ 150 de suporteri ai Farului au luat loc în Peluza Sud a arenei:

FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (2).jpeg
FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (54 imagini)

FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (1).jpeg FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (2).jpeg FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (4).jpeg FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (5).jpeg FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (6).jpeg
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