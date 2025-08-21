Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției
Mamadou Thiam
Superliga

Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 10:15
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 10:19
  • Este oficial. Universitatea Cluj l-a transferat definitiv pe Andrei Gheorghiță (23 de ani) de la FCSB, în schimbul cedării lui Mamadou Thiam (30 de ani) la campioana en-titre.
  • Mijlocașul sosit săptămâna trecută la U Cluj a reușit să ofere o pasă decisivă în meciul de debut cu Farul, scor 1-0.

FCSB l-a transferat oficial pe Mamadou Thiam, însă acesta nu a fost inclus pe lista UEFA pentru „dubla” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Citește și
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Citește mai mult
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o

Schimb de jucători pe ruta FCSB - U Cluj: Andrei Gheorghiță pentru Mamadou Thiam

FCSB și Universitatea Cluj au făcut un schimb de jucători, campioana acceptând să-l cedeze definitiv pe Andrei Gheorghiță pentru a-l putea aduce la București pe senegalezul Mamadou Thiam.

Andrei Gheorghiță, care a sosit săptămâna trecută la Cluj, a impresionat la primul meci jucat pentru „studenți”.

În schimbul fotbalistului de 23 de ani, Universitatea Cluj l-a cedat pe atacantul senegalez, Mamadou Thiam. Anunțul oficial a fost făcut de clubul de pe Cluj Arena.

„FC Universitatea Cluj și FCSB au ajuns la un acord privind transferul defintiv al fotbalistul Andrei Gheorghiță (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul nostru.

Tranzacția are o componentă financiară și include trecerea lui Mamadou Thiam (30 de ani) la formația bucureșteană. Gheorghiță se afla la «U» sub formă de împrumut până în vara anului 2026, atunci când «studenții» îl puteau achiziționa pentru un milion de euro, sumă la care fusese evaluat de către FCSB în urmă cu o săptămână”, anunță Universitatea Cluj pe site-ul oficial.

1.000.000 euro
este cota de piață a lui Mamadou Thiam, potrivit Transfermarkt

Miercuri, finanțatorul campioanei a declarat că FCSB va plăti 50.000 de euro + cedarea definitivă a lui Gheorghiță pentru transferul senegalezului.

„Da, l-am luat pe Thiam. Plătim 50.000 de euro și-l dăm și pe Andrei Gheorghiță la schimb. Contractul e pe un an, cu posibilitate să-l prelungim pe încă doi”, a spus Gigi Becali pentru gsp.ro.

În urmă cu câteva zile, GOLAZO.ro a dezvăluit că Becali e pregătit să-i dubleze salariul lui Thiam, care câștiga la U Cluj 150.000 de euro pe an.

Thiam nu a fost în lot pentru meciul cu Farul, câștigat de U Cluj, scor 1-0, în ultima etapă desfășurată în Liga 1.

Atacantul a bifat 7 apariții pentru „șepcile roșii” în acest sezon, în toate competițiile, reușind două goluri și o pasă decisivă.

În sezonul trecut, cifrele sale au fost bune: 15 goluri produse, gol sau pasă decisivă, în 39 de meciuri.

Atacantul senegalez a jucat 78 de meciuri pentru Universitatea Cluj. Thiam a înscris 22 de goluri și a oferit 8 pase decisive.

Andrei Gheorghiță, prima contribuție de gol după numai 4 minute jucate pentru U Cluj

Andrei Gheorghiță a avut parte de un debut de vis pentru Universitatea Cluj. Mijlocașul a avut nevoie de mai puțin de 5 minute pentru a-și pune amprenta în jocul trupei lui Ioan Ovidiu Sabău.

În minutul 4 al duelului cu Farul Constanța, scor 1-0, Andrei Gheorghiță a centrat către Dino Mikanovic, scăpat din marcaj, iar croatul a expediat un șut în bara transversală a porții lui Buzbuchi. Goalkeeper-ul constănțenilor nu a putut interveni și mingea a ricoșat în poartă.

Andrei Gheorghiță a evoluat 4 meciuri în acest sezon, însă a strâns numai 166 de minute jucate.

41,5 minute jucate per meci
este media lui Andrei Gheorghiță, în acest început de sezon

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
Superliga
17:52
Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
Citește mai mult
Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
Voyo, anunț de ultimă oră Ce măsuri spune ProTV că a luat pentru ca platforma pe care se va transmite Aberdeen - FCSB să nu mai pice
Europa League
15:46
Voyo, anunț de ultimă oră Ce măsuri spune ProTV că a luat pentru ca platforma pe care se va transmite Aberdeen - FCSB să nu mai pice
Citește mai mult
Voyo, anunț de ultimă oră Ce măsuri spune ProTV că a luat pentru ca platforma pe care se va transmite Aberdeen - FCSB să nu mai pice

.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Universitatea Cluj transfer liga 1 fcsb mamadou thiam andrei gheorghita
Știrile zilei din sport
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Europa League
13:52
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă. Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Citește mai mult
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Campionate
12:56
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Citește mai mult
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Superliga
12:23
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Citește mai mult
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Europa League
11:45
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Citește mai mult
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:33
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
17:56
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
17:42
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova
17:51
Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”
Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Top stiri din sport
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Conference League
11:58
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Citește mai mult
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Conference League
11:39
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Citește mai mult
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Europa League
11:00
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Citește mai mult
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale
Tenis
10:44
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului! » Pe cine va întâlni în semifinale
Citește mai mult
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale

Echipe/Competiții

fcsb 115 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 21 rapid 36 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 15 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
22.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share