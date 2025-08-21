Schimbul FCSB - U Cluj, oficial! Clubul din Ardeal a anunțat că Mamadou Thiam va juca pentru campioană » Toate detaliile tranzacției

Este oficial. Universitatea Cluj l-a transferat definitiv pe Andrei Gheorghiță (23 de ani) de la FCSB, în schimbul cedării lui Mamadou Thiam (30 de ani) la campioana en-titre.

Mijlocașul sosit săptămâna trecută la U Cluj a reușit să ofere o pasă decisivă în meciul de debut cu Farul, scor 1-0.

FCSB l-a transferat oficial pe Mamadou Thiam, însă acesta nu a fost inclus pe lista UEFA pentru „dubla” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

Schimb de jucători pe ruta FCSB - U Cluj: Andrei Gheorghiță pentru Mamadou Thiam

FCSB și Universitatea Cluj au făcut un schimb de jucători, campioana acceptând să-l cedeze definitiv pe Andrei Gheorghiță pentru a-l putea aduce la București pe senegalezul Mamadou Thiam.

Andrei Gheorghiță, care a sosit săptămâna trecută la Cluj, a impresionat la primul meci jucat pentru „studenți”.

În schimbul fotbalistului de 23 de ani, Universitatea Cluj l-a cedat pe atacantul senegalez, Mamadou Thiam. Anunțul oficial a fost făcut de clubul de pe Cluj Arena.

„FC Universitatea Cluj și FCSB au ajuns la un acord privind transferul defintiv al fotbalistul Andrei Gheorghiță (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul nostru.

Tranzacția are o componentă financiară și include trecerea lui Mamadou Thiam (30 de ani) la formația bucureșteană. Gheorghiță se afla la «U» sub formă de împrumut până în vara anului 2026 , atunci când «studenții» îl puteau achiziționa pentru un milion de euro, sumă la care fusese evaluat de către FCSB în urmă cu o săptămână”, anunță Universitatea Cluj pe site-ul oficial.

1.000.000 euro este cota de piață a lui Mamadou Thiam, potrivit Transfermarkt

Miercuri, finanțatorul campioanei a declarat că FCSB va plăti 50.000 de euro + cedarea definitivă a lui Gheorghiță pentru transferul senegalezului.

„Da, l-am luat pe Thiam. Plătim 50.000 de euro și-l dăm și pe Andrei Gheorghiță la schimb. Contractul e pe un an, cu posibilitate să-l prelungim pe încă doi”, a spus Gigi Becali pentru gsp.ro.

În urmă cu câteva zile, GOLAZO.ro a dezvăluit că Becali e pregătit să-i dubleze salariul lui Thiam, care câștiga la U Cluj 150.000 de euro pe an.

Thiam nu a fost în lot pentru meciul cu Farul, câștigat de U Cluj, scor 1-0, în ultima etapă desfășurată în Liga 1.

Atacantul a bifat 7 apariții pentru „șepcile roșii” în acest sezon, în toate competițiile, reușind două goluri și o pasă decisivă.

În sezonul trecut, cifrele sale au fost bune: 15 goluri produse, gol sau pasă decisivă, în 39 de meciuri.

Atacantul senegalez a jucat 78 de meciuri pentru Universitatea Cluj. Thiam a înscris 22 de goluri și a oferit 8 pase decisive.

Andrei Gheorghiță, prima contribuție de gol după numai 4 minute jucate pentru U Cluj

Andrei Gheorghiță a avut parte de un debut de vis pentru Universitatea Cluj. Mijlocașul a avut nevoie de mai puțin de 5 minute pentru a-și pune amprenta în jocul trupei lui Ioan Ovidiu Sabău.

În minutul 4 al duelului cu Farul Constanța, scor 1-0, Andrei Gheorghiță a centrat către Dino Mikanovic, scăpat din marcaj, iar croatul a expediat un șut în bara transversală a porții lui Buzbuchi. Goalkeeper-ul constănțenilor nu a putut interveni și mingea a ricoșat în poartă.

Andrei Gheorghiță a evoluat 4 meciuri în acest sezon, însă a strâns numai 166 de minute jucate.

41,5 minute jucate per meci este media lui Andrei Gheorghiță, în acest început de sezon

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport