Își caută echipă, dar și impresar Adi Rus nu mai e reprezentat de Ioan Becali + Și Marius Marin a schimbat firma de impresariat

Stranieri

alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 18:06
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 18:06
  • Adrian Rus (29 de ani) și Marius Marin (26 de ani) nu mai sunt reprezentați de impresarul Ioan Becali (73 de ani).
  • Fundașul este exclus din lotul celor de la Pisa și se află în negocieri cu Sampdoria.

Adrian Rus se află într-o situație delicată. A fost îndepărtat de la prima echipă a celor de la Pisa și a rămas și fără impresar.

Ioan Becali nu-i mai reprezintă pe Adrian Rus și Marius Marin

Ioan Becali a dezvăluit, în presa din Italia, că nu mai colaborează cu Adi Rus.

Nu-i mai reprezint interesele lui Adrian Rus. Contractul său a expirat și știu că în prezent se gestionează singur”.

Rus a fost exclus din lotul celor de la Pisa, echipă cu care mai are însă contract până în iunie 2026.

Sursa citată a aflat că nici Marius Marin nu mai colaborează cu agentul român. Mijlocașul, al cărui contract cu Pisa expiră tot în iunie 2026, și-a găsit deja altă firmă care să-l reprezinte.

Marin a semnat cu agenția olandeză SEG – Sports Entertainment Group, care reprezintă peste 400 de jucători, printre care Rasmus Hojlund de la Manchester United, dar și Cody Gakpo de la Liverpool.

1.200.000 euro
este cota de piață a lui Adrian Rus, potrivit Transfermarkt

Adi Rus negociază cu Sampdoria

Conform presei din Italia, Rus se află în negocieri cu Sampdoria.

Antrenorul Massimo Donati l-ar fi inclus pe Rus pe lista de transferuri a Sampdoriei, fiind încântat de calitățile sale fizice, în scopul întăririi defensivei, scrie tuttomercatoweb.com.

Adrian Rus a evoluat în 26 de meciuri pentru Pisa, în sezonul trecut, și a marcat două goluri. Românul a jucat în majoritatea partidelor disputate de Pisa în Serie B, ajutând echipa să promoveze în primul eșalon.

Sampdoria, salvată de la retrogradare de falimentul formației Brescia

Deși a retrogradat direct pe plan sportiv, după ce a remizat în ultima etapă din Serie B, împotriva celor de la Juve Stabia, Sampdoria a reușit salvarea de la retrogradare.

Trupa de pe „Luigi Ferraris” a profitat de problemele financiare ale celor de la Brescia. „Rândunelele” au intrat în proces de faliment pentru o datorie de doar 3 milioane de euro.

Urcând o poziție, Sampdoria a jucat barajul pentru menținerea în Serie B, în care a reușit să se impună împotriva celor de la Salernitana, 5-0 la general.

