Își caută echipă, dar și impresar Adi Rus nu mai e reprezentat de Ioan Becali + Și Marius Marin a schimbat firma de impresariat

Adrian Rus (29 de ani) și Marius Marin (26 de ani) nu mai sunt reprezentați de impresarul Ioan Becali (73 de ani).

Fundașul este exclus din lotul celor de la Pisa și se află în negocieri cu Sampdoria.

Adrian Rus se află într-o situație delicată. A fost îndepărtat de la prima echipă a celor de la Pisa și a rămas și fără impresar.

Ioan Becali nu-i mai reprezintă pe Adrian Rus și Marius Marin

Ioan Becali a dezvăluit, în presa din Italia, că nu mai colaborează cu Adi Rus.

„ Nu-i mai reprezint interesele lui Adrian Rus. Contractul său a expirat și știu că în prezent se gestionează singur”.

Rus a fost exclus din lotul celor de la Pisa, echipă cu care mai are însă contract până în iunie 2026.

Sursa citată a aflat că nici Marius Marin nu mai colaborează cu agentul român. Mijlocașul, al cărui contract cu Pisa expiră tot în iunie 2026, și-a găsit deja altă firmă care să-l reprezinte.

Marin a semnat cu agenția olandeză SEG – Sports Entertainment Group, care reprezintă peste 400 de jucători, printre care Rasmus Hojlund de la Manchester United, dar și Cody Gakpo de la Liverpool.

1.200.000 euro este cota de piață a lui Adrian Rus, potrivit Transfermarkt

Adi Rus negociază cu Sampdoria

Conform presei din Italia, Rus se află în negocieri cu Sampdoria.

Antrenorul Massimo Donati l-ar fi inclus pe Rus pe lista de transferuri a Sampdoriei, fiind încântat de calitățile sale fizice, în scopul întăririi defensivei, scrie tuttomercatoweb.com.

Adrian Rus a evoluat în 26 de meciuri pentru Pisa, în sezonul trecut, și a marcat două goluri. Românul a jucat în majoritatea partidelor disputate de Pisa în Serie B, ajutând echipa să promoveze în primul eșalon.

Sampdoria, salvată de la retrogradare de falimentul formației Brescia

Deși a retrogradat direct pe plan sportiv, după ce a remizat în ultima etapă din Serie B, împotriva celor de la Juve Stabia, Sampdoria a reușit salvarea de la retrogradare.

Trupa de pe „Luigi Ferraris” a profitat de problemele financiare ale celor de la Brescia. „Rândunelele” au intrat în proces de faliment pentru o datorie de doar 3 milioane de euro.

Urcând o poziție, Sampdoria a jucat barajul pentru menținerea în Serie B, în care a reușit să se impună împotriva celor de la Salernitana, 5-0 la general.

