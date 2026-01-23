FCSB, mare favorită în derby-ul cu CFR Cluj - cum arată cotele la pariuri?

FCSB pornește cu prima șansă în derby-ul cu CFR Cluj, programat duminică, de la ora 20:00, în etapa a 23-a din Superliga.

Campioana a început anul cu stângul, a fost învinsă de FC Argeș, iar în runda următoare va întâlni una dintre contracandidatele la calificarea în play-off.

Într-un sezon plin de surprize, FCSB și CFR Cluj tremură serios pentru calificarea în play-off, după primele 22 de etape. FCSB este abia pe locul 9, la patru puncte de locul de play-off, în timp ce CFR Cluj este un loc mai jos, cu două puncte mai puțin.

În aceste condiții, e de așteptat un meci deschis, în care ambele echipe vor lupta pentru victorie. Egalul nu ajută pe nimeni, ba chiar le poate îndepărta și mai mult de calificarea în play-off.

FCSB nu a mai pierdut în ultimele șase meciuri cu CFR Cluj, iar acum este mare favorită la victorie, cu o cotă de 1.83 la TopBet pariuri online. În schimb, CFR Cluj are cota 4.33 să câștige, iar egalul are cota 3.60. În patru din ultimele șase meciuri s-au dat cel puțin trei goluri, așa că e de așteptat un meci spectaculos.

În clasamentul pe ultimele 10 etape din Superliga, FCSB este pe locul 4 și a acumulat 18 puncte din 30 posibile. De partea cealaltă, CFR Cluj este pe locul 6, cu 16 puncte.

Față de meciul cu FC Argeș, roș-albaștrii vor avea trei jucători în plus la dispoziție. Andre Duarte a primit drept de joc, Daniel Graovac și-a ispășit etape de suspendare, în timp ce Syiabonga Ngezana a revenit și el. În același timp, e de așteptat ca FCSB să modifice echipa de start după duelul cu Dinamo Zagreb din Europa League, pentru că unii jucători se resimt.

Va fi și un duel al celor mai buni marcatori de la cele două echipe. Florin Tănase are 10 goluri marcate și este depășit în clasamentul golgheterilor de Alexandru Dobre (12 goluri) și Jovo Lukic (11 goluri). De la CFR Cluj, cel mai bun marcator este Andrei Cordea, cu 8 reușite. Acesta își va întâlni fosta echipă, la care a traversat cele mai bune momente ale carierei.

Alte meciuri tari programate în weekend

În campionatele din Europa se vor disputa și alte meciuri tari. Premier League ne oferă dueluri precum Newcastle United - Aston Villa și Arsenal - Manchester United, în timp ce în Serie A vom putea urmări meciuri ca Juventus - Napoli și AS Roma - AC Milan.

Duminică, de la ora 18:30, meciul dintre Arsenal și Manchester United va ține capul de afiș. Arsenal defilează în Champions League, unde a obținut a șaptea victorie la rând, iar în campionat are un avans confortabil în fruntea clasamentului din Premier League, față de Manchester City. În schimb, Manchester United tocmai a învins-o pe City și are un moral bun. Va fi un meci de care pe care, iar cotele la pariuri sunt următoarele:

victorie Arsenal - 1.44

egal - 4.20

victorie Manchester United - 6.66

Juventus - Napoli este un alt duel de cinci stele programat în weekend. În clasamentul din Serei A, Napoli este pe locul 3, cu 43 de puncte, șase sub Interul lui Cristi Chivu. De partea cealaltă, Juventus este pe locul 5, cu 39 de puncte, la zece distanță de prima poziție. Juventus are patru meciuri la rând fără victorie cu Napoli, dintre care trei au fost eșecuri. Astfel, va fi un meci echilibrat, iar cotele la pariuri arată astfel:

victorie Juventus - 2.08

egal - 3.10

victorie Napoli - 3.75

Încrâncenarea va fi maximă în aceste partide, care vor avea si asistențe importante pe arene. În timp ce la FCSB - CFR Cluj sunt așteptați în jur de 20 de mii de spectatori, pe celelalte arene e așteptată o asistență maximă, în pofida frigului ce a cuprins Europa în această perioadă.