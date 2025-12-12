Viitor incert la FCSB Ngezana, despre ce se va întâmpla după pauza de iarnă: „Nu se știe” » Gigi Becali: „Nu stăm în el”

FCSB - FEYENOORD 4-3. Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul roș-albaștrilor, a devenit enigmatic când a fost întrebat despre viitorul său la campioana României.

Reacția apărătorului sud-african a fost criticată de Gigi Becali (67 de ani), patronul echipei

Ngezana a deschis scorul în victoria dramatică a lui FCSB, 4-3 în fața celor de la Feyenoord, în Europa League, dar a fost înlocuit după aproximativ o oră de joc pe Arena Națională.

„În primul rând, vreau doar să mulțumesc pentru această oportunitate. Evident, meritul este al băieților, al antrenorului de asemenea, pentru că au respectat planul de joc. Și am încercat să luptăm până la final.

Nu a fost un meci ușor, eu am și marcat. Mulțumesc coechipierilor mei și tuturor celor care m-au ajutat, însă nu am putut termina meciul din cauza accidentării.

Vrem să câștigăm, am arătat și caracter, pentru că nu a fost un sezon ușor pentru noi”, a declarat Ngezana.

Întrebat despre viitorul său alături de echipa roș-albastră, fundașul a ales un răspuns misterios:

„Nu se știe niciodată. Nu se poate știi viitorul, mai ales acum. Dar acum focusul meu este să merg la AFCON.

Îmi doresc tot ce e mai bun pentru echipă în meciurile rămase. Sper să ajungem în play-off”.

Patronul campioanei României a vorbit despre declarația apărătorului:

Să nu se întoarcă. Ce contează? La ăștia te aștepți la orice. Nu mă interesează acum de Ngezana, nu stă FCSB în Ngezana. Am luat fundaș central (n.r. pe Andre Duarte), mai luăm altul. Nu el e problema acum. Gigi Becali, la Prima Sport

FCSB a obținut a doua victorie în grupa principală din Europa League și ocupă în prezent locul 27, cu șase puncte acumulate.

„Este o victorie bună, nu doar pentru noi, ci și pentru fotbalul românesc. Arată progresul nostru. Noi creștem și ca jucători. Și acestea sunt meciuri care te definesc ca jucător.

Aceasta este o seară la care visam. Am simțit că este un stadion important pentru noi. Să joci în Europa în fața fanilor noștri a fost un moment foarte emoționant.

De fapt, este o stare de spirit incitantă pentru echipă. De asemenea, îmi oferă încredere să merg la echipa națională cu mai multă siguranță și să încerc să joc la turneu”, a mai spus Ngezana.

Se spune că luptele ca asta sunt pentru soldați mari, așa că știm asta. De fapt, aceasta este meseria noastră. Trebuie să fim puternici mental. Și meciurile ca acesta îți construiesc caracterul. Trebuie să arăți caracter de fiecare dată, pentru că mereu trebuie să te prezinți la fiecare meci. Siyabonga Ngezana

