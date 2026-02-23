Calcule pe ultima sută Patronul de la FCSB are trei variante pentru play-off + De ce l-a schimbat pe Ofri Arad la pauză

FCSB - Metaloglobus 4-1. Gigi Becali (67 de ani) a venit cu o primă reacția după victoria care păstrează vii speranțele echipei pentru play-off.

Finanțatorul campioanei speră la un pas greșit al rivalelor în următoarea etapă, pentru a avea șanse cel puțin pentru locul 6, ocupat în prezent de FC Argeș.

FCSB - Metaloglobus 4-1 . Gigi Becali: „Dacă Argeș o bate pe Dinamo, nu mai avem opțiuni”

„Meciul ăsta nu mi-a spus nimic. Am avut în față o echipă accesibilă. Noi trebuia să câștigăm.

Sper la trei opțiuni, ultimul meci să-l jucăm cu trei opțiuni: să-i scoatem ori pe U Cluj, ori pe CFR, ori pe Argeș.

După meciul ăsta, dacă bate CFR pe Farul sau dacă Argeș bate pe Dinamo, nu mai avem opțiuni.

Să facă și Farul un egal cu CFR, să facă și Dinamo un egal cu Argeș. Și Clujul să facă un egal. Jucăm meci decisiv pe Arena Națională cu U Cluj, trebuie să batem. Să vedem”, a spus Becali, la Digi Sport.

Întrebat de ce l-a schimbat pe Ofri Arad la pauză, aflat la debutul pentru FCSB, Becali a transmis:

„Asa a fost de la început stabilit, să joace o repriză. Așa au stabilit ei (n.r. - cei din staff) de la început”.

VIDEO Bîrligea a deschis scorul cu Metaloglobus

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport