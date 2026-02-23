FCSB - Metaloglobus 4-1. Campioana României rămâne în cursa pentru play-off, însă are nevoie de un mare noroc în ultimele două runde pentru a mai obține calificarea.

Chiar dacă vor câștiga ambele meciuri, „roș-albaștrii” stau la mâna rezultatelor.

Șansele ca FCSB să mai ajungă în play-off sunt de numai 22,8%, conform Football Meets Data.

Calcule. Ce șanse mai are FCSB să intre în play-off

Campioana riscă să rateze în premieră calificarea în lupta pentru titlu de la introducerea sistemului cu play-off/play-out.

Ultimele două etape se anunță infernale pentru „roș-albaștri”, care sunt obligați să câștige ambele meciuri. Orice pas greșit îi trimite în play-out.

Chiar și cu un parcurs perfect, FCSB stă la mâna rezultatelor.

Cum arată șansele de calificare în play-off înainte de ultimele două etape:

U Craiova - CALIFICATĂ

Rapid - CALIFICATĂ

Dinamo - CALIFICATĂ

CFR Cluj - 93%

U Cluj - 91,9%

FC Argeș - 76,9%

FCSB - 22,8%

Clasamentul după etapa #28

U Craiova - 56p Dinamo - 52p Rapid - 52p U Cluj - 48p CFR Cluj - 47p FC Argeș - 46p FCSB - 43p

De cine depinde FCSB

Victoria cu Metaloglobus a adus campioana pe locul 7, cu 43 de puncte. Trebuie să mai depășească o singură echipă pentru a intra în play-off. Cel puțin una dintre CFR, U Cluj și FC Argeș.

Dar ce trebuie să se întâmple pentru a trece peste...

U Cluj (48p): cel mult o remiză cu Oțelul (acasă) și o înfrângere în meciul direct cu FCSB (deplasare);

cel mult o remiză cu Oțelul (acasă) și o înfrângere în meciul direct cu FCSB (deplasare); CFR Cluj (47p): cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a);

cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a); FC Argeș (46p): cel mult două puncte cu Dinamo (d) și Slobozia (a).

Practic, campioana depinde de rivalele Farul și Dinamo, dar și de Oțelul și Slobozia.

CFR are cel mai greu program, deplasare la Farul, care le-a învins pe Craiova (4-1) și Rapid (3-1) la Ovidiu, apoi meci acasă cu Dinamo.

Varianta la îndemână ar fi U Cluj. Dacă ardelenii nu o înving pe Oțelul, atunci FCSB își va avea soarta în propriile mâini, urmând să înfrunte „șepcile roșii” pe teren propriu.

Deși FC Argeș e la doar 3 puncte distanță, pentru ca FCSB să treacă peste ar avea nevoie ca piteștenii să se încurce în ambele partide. Iar în ultima etapă au programat unul dintre cele mai ușoare meciuri posibile, cu Slobozia, acasă.

Dacă toate cele 3 rivale câștigă etapa viitoare, FCSB va fi eliminată matematic înainte de ultima rundă.

47 de puncte a obținut FC Voluntari în sezonul regulat din 2022, cele mai multe adunate de o formație care a intrat în play-off de pe locul 6

Ce se întâmplă la egalitate de puncte

E posibil ca două sau mai multe echipe să încheie la egalitate de puncte sezonul regulat. Moment în care departajarea se va face la meciurile directe.

Capitol la care FCSB stă foarte prost. Campioana ar avea avantajul meciurilor directe doar cu U Cluj, pe care a învins-o cu 1-0 în tur și, ca să se ajungă în aceste situații, ar trebui s-o învingă și în ultima rundă.

Practic, dacă FCSB termină la egalitate de puncte cu CFR și/sau FC Argeș, „roș-albaștrii” sunt în play-out. Dacă încheie sezonul regulat cu același număr de puncte cu U Cluj, atunci merg în play-off indiferent de numărul de echipe implicate.

U Cluj

2-2 și 2-3 cu CFR (1p)

0-1 și 3-1 cu FC Argeș (3p)

0-1 cu FCSB (0p)

CFR Cluj

2-2 și 3-2 cu U Cluj (4p)

0-2 și 0-3 cu FC Argeș (0p)

2-2 și 4-1 cu FCSB (4p)

FC Argeș

1-0 și 1-3 cu U Cluj (3p)

2-0 și 3-0 cu CFR (6p)

2-0 și 1-0 cu FCSB (6p)

FCSB

1-0 cu U Cluj (3p)

2-2 și 1-4 cu CFR (1p)

0-2 și 0-1 cu FCSB (0p)

Scenariu SF: toate cele 4 formații termină la egalitate de puncte

Există și un scenariu în care toate cele 4 formații termină sezonul regulat cu câte 49 de puncte. În acest caz, U Cluj ar fi cea care ar rata calificarea în play-off. S-ar face un clasament cu meciurile directe între cele 4 formații implicate care ar arăta astfel:

4. FC Argeș - 15p

5. CFR Cluj - 8p

6. FCSB - 7p

7. U Cluj - 4p

Programul ultimelor două runde

Etapa #29

U Cluj - Oțelul

- Oțelul Farul - CFR Cluj

Dinamo - FC Argeș

UTA - FCSB

Etapa #30

CFR Cluj - Dinamo

- Dinamo FC Argeș - Unirea Slobozia

- Unirea Slobozia FCSB - U Cluj

