Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana  s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off

FCSB - Metaloglobus 4-1. Formația lui Charalambous a câștigat fără mari emoții partida din etapa #28 a Ligii 1.

Campioana rămâne astfel la trei puncte în spatele celor de la FC Argeș, care ocupă ultimul loc de play-off.

Partida de pe Arena Națională a început cu două goluri marcate în mai puțin de două minute, câte unul de fiecare parte.

Bîrligea a deschis scorul pe Arenă

Bîrligea a deschis scorul pentru FCSB, cu un șut fără speranțe pentru Gavrilaș, după ce a preluat perfect o centrare a lui Pantea.

Huiban a egalat pentru oaspeți, în minutul 7, cu o lovitură de cap din 6 metri.

În minutul 26, campioana a trecut din nou în avantaj, după ce Olaru a deviat în poartă șutul lui Pantea și l-a păcălit astfel pe Gavrilaș.

În partea secundă, Metaloglobus a ratat șansa egalării chiar în primele minute, după lovitura de cap a lui Sava, care a nimerit bara.

După alte 4 minute, Miculescu avea să majoreze avantajul celor de la FCSB, iar Cisotti a fost cel care a stabilit scorul final, în minutul 79, cei doi marcând prin execuții similare, după ce l-au driblat pe goalkeeper-ul oaspeților.

Golul marcat de David Miculescu

FCSB - Metaloglobus 4-1

Au marcat: Bîrligea (6), Olaru (26), Miculescu (51), Cisotti (79) / Huiban (7)

Final de meci.

Min. 84 - Ies Cisotti și Olaru, intră Toma și D. Popa.

Min. 79 - Gol FCSB! Cisotti primește o pasă ideală de la Lixandru, scapă singur cu Gavrilaș, îl driblează pe goalkeeper și duce scorul la 4-1.

Min. 65 - Iese Miculescu, intră Graovac.

Min. 63 - Miculescu șutează de la marginea careului, însă Gavrilaș reușește să respingă în corner.

Min. 54 - Cestor vede al doilea galben și este eliminat, după un fault imprudent asupra lui Bîrligea.

Min. 51 - Gol FCSB! Miculescu a fost lansat perfect de Bîrligea, apoi l-a driblat pe Gavrilaș și a trimis în poarta goală, pentru golul de 3-1.

Min. 47 - Ocazie mare pentru Metaloglobus! Sava reia perfect de la 11 metri, cu capul, însă mingea lovește bara porții lui Popa

Min. 46 - Începe repriza secundă. Iese Arad, intră Alhassan.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 45+3 - Thiam trimite dezastruos cu capul, după o centrare a lui Bîrligea, care a ratat la rândul său preluarea, după o centrare a lui Olaru.

Min. 45 - Ocazie mare pentru FCSB! Thiam trimite din interiorul carelui, după o pasă a lui Bîrligea, însă Țîrlea blochează în ultimul moment șutul atacantului.

Min. 40 - Galben pentru Cestor.

Min. 40 - David Irimia urmărește o pasă lungă care a suprins apărarea campioanei, însă portarul Matei Popa iese la timp și reține balonul.

Min. 26 - Gol FCSB! Pantea șutează de la 20 de metri, mignea este deviată de Olaru care nu a reușit să se ferească la timp, iar aceasta ajunge în poartă, păcălindu-l pe Gavrilaș.

Bucuria suporterilor la golul doi al campioanei:

Min. 24 - Tănase părăsește terenul accidentat și este înlocuit de Thiam.

Pericol pe Arenă! O bucată de zăpadă a căzut de pe acoperișul din zona tribunei a doua, pe tușa terenului, în jumătatea celor de la FCSB. Din fericire, niciun jucător nu era prezent în zonă la acel moment.

Min. 13 - Ofri Arad a reușit să marcheze, însă golul acestuia a fost anulat pentru ofsaid, după intervenția VAR.

Min. 12 - Olaru încearcă o centrare de pe partea stângă, însă mingea trimisă de acesta s-a îndreptat direct sub bară, fiind scoasă de portar în corner.

Min. 7 - Gol Metaloglobus! Oaspeții revin imediat și restabilesc egalitatea, printr-o lovitură de cap perfectă a lui Huiban, în urma unei centrări a lui Sava, de pe partea stângă.

Min. 6 - Gol FCSB! Bîrligea deschide scorul după ce a preluat mingea venită din centrarea lui Pantea și a șutat imparabil din 10 metri.

Min. 4 - Bîrligea reia cu capul după o centrare a lui Cisotti, dar lovitura de cap a atacantului trece mult pe lângă poartă.

Min. 1 - A început partida.

Echipe de start:

FCSB : M. Popa - A. Pantea, Duarte, M. Lixandru, J. Paulo - O. Arad, F. Tănase, D. Miculescu, D. Olaru, J. Cisotti

: M. Popa - A. Pantea, Duarte, M. Lixandru, J. Paulo - O. Arad, F. Tănase, D. Miculescu, D. Olaru, J. Cisotti Rezerve : Târnovanu, L. Zima, D. Graovac, J. Dawa, A. Dăncuș, D. Kiki, M. Toma, O. Popescu, B. Alhassan, A. Stoian, Thiam, D. Popa

: Târnovanu, L. Zima, D. Graovac, J. Dawa, A. Dăncuș, D. Kiki, M. Toma, O. Popescu, B. Alhassan, A. Stoian, Thiam, D. Popa Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Metaloglobus : G. Gavrilaș - A. Țîrlea, Cestor, R. Bădescu, A. Sava - D. Irimia, B. Carvalho, Sabater, Al. Irimia - G. Ghimfuș, D. Huiban

: G. Gavrilaș - A. Țîrlea, Cestor, R. Bădescu, A. Sava - D. Irimia, B. Carvalho, Sabater, Al. Irimia - G. Ghimfuș, D. Huiban Rezerve : C. Nedelcovici, A. Soare, R. Neacșu, Pasagic, G. Dumitru, A. Gheorghe, Visic, M. Abbey, L. Liș, D. Popa, F. Purece, M. Toutou

: C. Nedelcovici, A. Soare, R. Neacșu, Pasagic, G. Dumitru, A. Gheorghe, Visic, M. Abbey, L. Liș, D. Popa, F. Purece, M. Toutou Antrenor : Mihai Teja

: Mihai Teja Arbitru : Demetrescu Iuliana Elena, Asistenți : Vodă Alexandru, Necula Mihăiță, VAR : Trandafir Cristina, AVAR : Porumbel Valentin

: Demetrescu Iuliana Elena, : Vodă Alexandru, Necula Mihăiță, : Trandafir Cristina, : Porumbel Valentin Stadion: Arena Naţională

Ofri Arad e titular în echipa campioanei, la debut, iar Risto Radunovic a fost învoit pentru că iubita lui a născut o fetiță. Fundașul stânga e înlocuit în echipa de start cu Joao Paulo.

Știrea inițială:

Înaintea duelului direct, FCSB ocupă locul 10 în clasament, cu 40 de puncte acumulate după 27 de etape.

De cealaltă parte, Metaloglobus se află pe ultimul loc în Liga 1, cu doar 11 puncte obținute.

În etapa anterioară, FCSB a pierdut în Bănie derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 0-1, în timp ce echipa pregătită de Mihai Teja a fost învinsă cu același scor de Oțelul.

Elias Charalambous: „Rușine trebuie să le fie celor care fură”

Întrebat dacă poziția din clasament este una rușinoasă după 27 de etape, având în vedere parcursul din sezonul anterior, Charalambous a răspuns:

„Rușine? Ce înseamnă rușine? Rușine trebuie să le fie celor care fură sau care fac lucruri greșite. Când muncești și ești corect, nu trebuie să îți fie niciodată rușine.

Poate rezultatele nu sunt cele dorite, dar «rușine» este un cuvânt foarte grav. Trebuie să faci niște lucruri foarte urâte ca să îți fie rușine.

Nu știu ce vrea să spună (n.r. - reporterul). Uneori lucrurile merg bine, alteori nu. Sigur, echipa nu trebuia să fie pe această poziție, dar vom lupta pentru șansele pe care le avem. Noi am adus echipa în situația asta, noi vom încerca să o scoatem”, a spus Charalambous, potrivit sport.ro.

FOTO. U Craiova - FCSB 1-0 , ultimul meci jucat de campioană

Informații interesante despre FCSB - Metaloglobus

25 ianuarie 2026, FCSB - CFR Cluj 1-4: a fost singura partidă pierdută de roș-albaștri în precedentele nouă jocuri disputate în campionat pe teren propriu, în rest au șase succese și două remize.

11 dintre cele 20 de înfrângeri suferite de Metaloglobus în ediția curentă au fost la cel puțin două goluri diferență.

FCSB este formația care a expediat cele mai multe șuturi pe spațiul porții adverse - 167, dar și echipa care a beneficiat de cele mai multe cornere - 178.

Cu 11 goluri marcate și șapte pase decisive, Florin Tănase este fotbalistul cu cele mai multe contribuții ofensive în primele 27 de runde.

35 de jucători a utilizat Metaloglobus (FCSB - 33) în campionatul actual, Dragoș Huiban fiind singurul care a bifat prezențe în fiecare etapă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 18 octombrie 2025, când Metaloglobus s-a impus cu 2-1 (Cornelis Ubbink, Dragoș Huiban / Florin Tănase), bifând primul succes din istoria clubului în SuperLigă.

De reamintit că, Mihai Teja a antrenat formația adversă în 2018-2019, când a realizat și cea mai bună performanță din cariera de antrenor principal, locul 2 la finalul stagiunii (15 jocuri - 9 victorii - 5 remize - o înfrângere).

Mihai Teja vs FCSB în campionat: 11 jocuri - 3 victorii - 8 înfrângeri, conform lpf.ro.

