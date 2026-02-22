 „Nu am mai văzut așa țărănie!” Denis Alibec, după înfrângerea cu FC Argeș: „Se stă numai pe jos, fotbal zero. Acesta este fotbalul românesc” +9 foto
Denis Alibec. Foto: sportpictures
„Nu am mai văzut așa țărănie!” Denis Alibec, după înfrângerea cu FC Argeș: „Se stă numai pe jos, fotbal zero. Acesta este fotbalul românesc”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 18:46
  • FC Argeș - Farul 1-0. Denis Alibec (35 de ani) s-a declarat nemulțumit atât de jocul echipei sale, cât și de atmosfera din tribune și de starea gazonului de la Mioveni.

Atacantul a pus înfrângerea pe seama unei greșeli la o fază fixă, dar și a lipsei de atitudine a constănțenilor după golul marcat de Ricardo Matos, în minutul 51.

 Denis Alibec, după înfrângerea cu FC Argeș: „Se stă numai pe jos. Fotbal zero”

„O greșeală a noastră la o fază fixă și acesta a fost meciul. După cornerul acela, ei nu au mai jucat deloc. Fotbal zero.

Noi am încercat să aducem mingea în fața porții, am avut și ocazia aceea cu capul. Probabil, dacă marcam acolo, câștigam meciul.

Chiar n-am arătat bine, cred că nu am avut ambiție. Ei au avut ambiție mai mare ca noi.

Nu am reușit să ne impunem jocul. Sigur și-au dorit mai mult victoria”, a declarat Denis Alibec, conform orangesport.ro.

Atacantul Farului a fost nemulțumit de modul în care adversarii au gestionat finalul de meci, după ce au intrat în avantaj:

Nu v-ați obișnuit la noi? Se stă numai pe jos. Ai 1-0 în minutul 50 și nu mai joci deloc. Acesta e fotbalul românesc. Poate o să ne revenim și noi. Denis Alibec

Întrebat dacă Mario Tudose, căpitanul piteștenilor, ar fi putut primi al doilea cartonaș galben după o intrare imprudentă asupra lui Ișfan în minutul 41, Alibec a spus:

„Mi s-a părut roșu la Tudose, dar nu vreau să vorbesc de Istvan Kovacs, îl respect și el știe mai bine ce a văzut”.

Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport
Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (9 imagini)

Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Tudose asupra lui Ișfan / foto: capturi Prima Sport
+9 Foto
Denis Alibec, despre fanii celor de la FC Argeș: „Nu am mai văzut așa țărănie”

Alibec a criticat și starea gazonului de la Mioveni, dar și comportamentul unei părți a suporterilor prezenți la meci.

Un meci foarte urât, un teren foarte prost, oamenii înjură… Ce să mai zic, nu mai zic nimic. Cu cei mici am făcut poze, că îmi plac copiii.

Nu am mai văzut de mult așa țărănie… Nu știu ce să zic. Eu am înțeles că îți susții echipa, dar să înjuri de familie, să dai cu bulgări în cap… Treaba lor. Fiecare face ce vrea”, a mai spus Alibec.

FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (29 imagini)

FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FC Argeș - Farul, meci FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
+29 Foto
