Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”

Rapid - Dinamo 2-1. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre controversatul clip realizat de club cu ajutorul inteligenței artificiale.

Nicolescu a respins categoric ideea că videoclipul ar fi avut vreo tentă discriminatorie la adresa rivalilor din Giulești.

Vineri, Dinamo a postat pe Facebook un clip de promovare a derby-ului cu Rapid în care apărea un câine roșu care adulmecă o pană înfiptă în zăpadă, apoi începe să se agite și să latre, pe Arena Națională.

Andrei Nicolescu: „Eu cred că cei care fac discriminare sunt tocmai cei care reinterpretează niște simboluri”

„Eu cred că cei care fac discriminare sunt tocmai cei care reinterpretează niște simboluri și mesaje care nu au nicio legătură cu discriminarea.

Sunt cei care văd o pană maro și o transformă într-una neagră. Duc discuțiile în zonele în care îi poartă propriile gânduri. Din acest punct de vedere, ei sunt cei care discriminează.

Marketingul este o unealtă folosită nu de ieri, de azi. A devenit deja viral în România și nu mai poate fi ignorat.

Cei care fac rău mediului online sau presei sportive sunt cei care interpretează anumite gesturi și le împing în zona discriminării”, a spus Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Unii ar merita să fie numiți, alții nu, dar nu voi face asta. Dacă cineva mi-ar spune că ochii roșii ai câinelui ar însemna că este turbat, ce ar trebui să spun? Că fac discriminare? Andrei Nicolescu

FOTO: Clipul controversat pentru promovarea derby-ului

Subiectul a generat și un schimb de replici între Andrei Nicolescu și fostul atacant rapidist Robert Niță.

Acesta din urmă a considerat că, dincolo de argumentele de marketing, clipul a fost „cel puțin nepotrivit” și că trebuie ținut cont de ceea ce se cântă în tribune, iar Nicolescu a răspuns:

„ Ce se cântă e una, în zona asta nu vreau să intrăm, e cu totul altceva. Noi, după toate manualele în care am căutat, am căutat o pană de vultur.

Dacă ieșea un clip AI în care câinele lua în gură un vultur și îl scutura, era o gălăgie mult mai mare. S-ar fi spus că se instigă la violență între animale.

Cred că s-a discutat mult prea mult despre așa ceva. E vorba despre rasism între cei care vorbesc despre asta”.

FOTO: Rapid - Dinamo 2-1

Fanii lui Dinamo au avut păreri împărțite legate de imaginile postate de club la adresa adversarilor:

În comentarii, unii suporteri au atras atenția asupra semnificației postării, alții au apreciat imaginile:

„Pana de la ce pasăre o fi?”

„Incredibil, în plin scandal și chemați la Comisii, noi postăm ceva atât de xenofob? Sper ca unul din acționari măcar să se sesizeze și cine a făcut asta să zboare din club”

„Pana aia de vultur e miezul…Nu și-a dat nimeni seama…”

„Postare mai rasistă n-am văzut! Pana… apoi lumina contra întuneric. Uf uf uf… venit din partea paginii oficiale”

„Urât gest… Rasismul trebuie condamnat, nu încurajat. Meciurile se câștigă pe teren, nu prin aluzii rasiste. Nu-mi ziceți că-i pană de vultur, că o dați în penibil”

