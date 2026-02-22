Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile” +8 foto
Andrei Nicolescu FOTO: Sport Pictures
Superliga

Dinamo, reacție oficială Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare sunt cei care reinterpretează simbolurile”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 18:17
  • Rapid - Dinamo 2-1. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre controversatul clip realizat de club cu ajutorul inteligenței artificiale.
  • Nicolescu a respins categoric ideea că videoclipul ar fi avut vreo tentă discriminatorie la adresa rivalilor din Giulești.

Vineri, Dinamo a postat pe Facebook un clip de promovare a derby-ului cu Rapid în care apărea un câine roșu care adulmecă o pană înfiptă în zăpadă, apoi începe să se agite și să latre, pe Arena Națională.

Borza prelungește Rapid, acord cu tânărul fundaș: „Șanse mici să rămână, va semna doar pe un an” + Care e clauza de reziliere
Citește și
Borza prelungește Rapid, acord cu tânărul fundaș: „Șanse mici să rămână, va semna doar pe un an” + Care e clauza de reziliere
Citește mai mult
Borza prelungește Rapid, acord cu tânărul fundaș: „Șanse mici să rămână, va semna doar pe un an” + Care e clauza de reziliere

Andrei Nicolescu: „Eu cred că cei care fac discriminare sunt tocmai cei care reinterpretează niște simboluri”

„Eu cred că cei care fac discriminare sunt tocmai cei care reinterpretează niște simboluri și mesaje care nu au nicio legătură cu discriminarea.

Sunt cei care văd o pană maro și o transformă într-una neagră. Duc discuțiile în zonele în care îi poartă propriile gânduri. Din acest punct de vedere, ei sunt cei care discriminează.

Marketingul este o unealtă folosită nu de ieri, de azi. A devenit deja viral în România și nu mai poate fi ignorat.

Cei care fac rău mediului online sau presei sportive sunt cei care interpretează anumite gesturi și le împing în zona discriminării”, a spus Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Unii ar merita să fie numiți, alții nu, dar nu voi face asta. Dacă cineva mi-ar spune că ochii roșii ai câinelui ar însemna că este turbat, ce ar trebui să spun? Că fac discriminare? Andrei Nicolescu

FOTO: Clipul controversat pentru promovarea derby-ului

Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo
Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo

Galerie foto (8 imagini)

Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo Dinamo, clip controversat pentru promovarea derby-ului cu Rapid FOTO FB Dinamo
+8 Foto
labels.photo-gallery

Subiectul a generat și un schimb de replici între Andrei Nicolescu și fostul atacant rapidist Robert Niță.

Acesta din urmă a considerat că, dincolo de argumentele de marketing, clipul a fost „cel puțin nepotrivit” și că trebuie ținut cont de ceea ce se cântă în tribune, iar Nicolescu a răspuns:

Ce se cântă e una, în zona asta nu vreau să intrăm, e cu totul altceva. Noi, după toate manualele în care am căutat, am căutat o pană de vultur.

Dacă ieșea un clip AI în care câinele lua în gură un vultur și îl scutura, era o gălăgie mult mai mare. S-ar fi spus că se instigă la violență între animale.

Cred că s-a discutat mult prea mult despre așa ceva. E vorba despre rasism între cei care vorbesc despre asta”.

FOTO: Rapid - Dinamo 2-1

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+31 Foto
labels.photo-gallery

Fanii lui Dinamo au avut păreri împărțite legate de imaginile postate de club la adresa adversarilor:

În comentarii, unii suporteri au atras atenția asupra semnificației postării, alții au apreciat imaginile:

  • „Pana de la ce pasăre o fi?”
  • „Incredibil, în plin scandal și chemați la Comisii, noi postăm ceva atât de xenofob? Sper ca unul din acționari măcar să se sesizeze și cine a făcut asta să zboare din club”
  • „Pana aia de vultur e miezul…Nu și-a dat nimeni seama…”
  • „Postare mai rasistă n-am văzut! Pana… apoi lumina contra întuneric. Uf uf uf… venit din partea paginii oficiale”
  • „Urât gest… Rasismul trebuie condamnat, nu încurajat. Meciurile se câștigă pe teren, nu prin aluzii rasiste. Nu-mi ziceți că-i pană de vultur, că o dați în penibil”

Citește și

„Patru luni şi jumătate fără salarii” Tony, despre situația gravă de la Poli: „Jucătorii erau amenințați că o să fie dați afară din chirii”
Liga 2
17:53
„Patru luni şi jumătate fără salarii” Tony, despre situația gravă de la Poli: „Jucătorii erau amenințați că o să fie dați afară din chirii”
Citește mai mult
„Patru luni şi jumătate fără salarii” Tony, despre situația gravă de la Poli: „Jucătorii erau amenințați că o să fie dați afară din chirii”
„Nu mi se oferă nicio șansă” Campioana națională a României la patinaj artistic, Ana Beșchea, spune că s-ar putea lăsa de sport din cauza lipsei infrastructurii
Jocurile Olimpice
17:16
„Nu mi se oferă nicio șansă” Campioana națională a României la patinaj artistic, Ana Beșchea, spune că s-ar putea lăsa de sport din cauza lipsei infrastructurii
Citește mai mult
„Nu mi se oferă nicio șansă” Campioana națională a României la patinaj artistic, Ana Beșchea, spune că s-ar putea lăsa de sport din cauza lipsei infrastructurii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
liga 1 rapid rasism fcsb andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
Superliga
22.02
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off” Victor Angelescu, despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
Citește mai mult
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Superliga
22.02
„Cei de la VAR au venit mai târziu” Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Citește mai mult
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Campionate
22.02
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Citește mai mult
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Campionate
22.02
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick, victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Citește mai mult
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Cei de la VAR au venit mai târziu” Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
23:55
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce peluza sud a luat foc
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce  peluza sud a luat foc
23:03
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc
23:33
Prime pentru play-off Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
 Prime pentru play-off   Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Top stiri din sport
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Superliga
22.02
Dinamo, reacție oficială Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Citește mai mult
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Jocurile Olimpice
22.02
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Citește mai mult
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
Stranieri
22.02
Chivu, record la Inter Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important
Citește mai mult
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
22.02
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Citește mai mult
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 55 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
23.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share