„Nu e treaba ta!”  Dani Coman, dialog cu Istvan Kovacs după FC Argeș - Farul: „Mă deranjează atitudinea asta la intimidare” +5 foto
Istvan Kovacs FOTO: Sport Pictures
„Nu e treaba ta!” Dani Coman, dialog cu Istvan Kovacs după FC Argeș - Farul: „Mă deranjează atitudinea asta la intimidare”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 18:14
  • FC ARGEȘ - FARUL 1-0. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, a încercat să discute cu Istvan Kovacs (41 de ani), la finalul partidei de la Mioveni.

Istvan Kovacs a avut un meci greu. „Centralul” l-a eliminat în prima repriză pe Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, după ce a protestat pentru ca Denis Alibec să fie sancționat cu cartonaș galben în urma unui fault.

Cei doi au purtat și un dialog aprins, la marginea terenului.

Mario Tudose, căpitanul piteștenilor, ar fi putut fi și el trimis la cabine. Kovacs i-a acordat acestuia cartonașul galben în minutul 13, iar apoi, în minutul 41, ar fi putut să îl elimine, după o intrare imprudentă asupra lui Ișfan.

Dani Coman a încercat să vorbească cu Istvan Kovacs, după FC Argeș - Farul

O altă fază importantă s-a petrecut în minutul 51 al partidei, atunci când Ricardo Matos a înscris golul care a decis partida.

Kovacs nu a validat imediat reușita și a mers la monitorul VAR pentru a verifica faza, pentru un posibil ofsaid.

După 4 minute de tensiune, în care a fost huiduit de suporterii aflați pe stadion, Kovacs a arătat centrul terenului și a validat reușita lui Matos.

Istvan Kovacs a avut nevoie de 4 minute pentru a valida golului lui Matos în FC Argeș - Farul Foto captura Prima Sport .jpg
Istvan Kovacs a avut nevoie de 4 minute pentru a valida golului lui Matos în FC Argeș - Farul Foto captura Prima Sport .jpg

Istvan Kovacs a avut nevoie de 4 minute pentru a valida golului lui Matos în FC Argeș - Farul Foto captura Prima Sport .jpg Istvan Kovacs a avut nevoie de 4 minute pentru a valida golului lui Matos în FC Argeș - Farul Foto captura Prima Sport .jpg Istvan Kovacs a avut nevoie de 4 minute pentru a valida golului lui Matos în FC Argeș - Farul Foto captura Prima Sport.jpg Istvan Kovacs a avut nevoie de 4 minute pentru a valida golului lui Matos în FC Argeș - Farul Foto captura Prima Sport.jpg Istvan Kovacs a avut nevoie de 4 minute pentru a valida golului lui Matos în FC Argeș - Farul Foto captura Prima Sport .jpg
La finalul partidei, președintele lui FC Argeș, Dani Coman, a încercat să discute pe tunelul de la vestiare cu „centralul”.

Concret, în momentul în care Coman s-a dus la acesta, Kovacs i-a spus: „Mă deranjează atitudinea asta la intimidare”. Apoi, acesta le-a spus tuturor celor aflați pe tunel să intre la vestiare și i-a mai oferit o replică președintelui argeșenilor.

„Nu e treaba ta să vorbești cu jucătorii”, s-a auzit pe tunel, conform digisport.ro. Ulterior, atât arbitrul, cât și jucătorii au plecat la vestiare.

Istvan Kovacs, pe tunel după FC Argeș - Farul FOTO Captură Digi Sport (5).png
Istvan Kovacs, pe tunel după FC Argeș - Farul FOTO Captură Digi Sport (5).png

Istvan Kovacs, pe tunel după FC Argeș - Farul FOTO Captură Digi Sport (1).png Istvan Kovacs, pe tunel după FC Argeș - Farul FOTO Captură Digi Sport (2).png Istvan Kovacs, pe tunel după FC Argeș - Farul FOTO Captură Digi Sport (3).png Istvan Kovacs, pe tunel după FC Argeș - Farul FOTO Captură Digi Sport (4).png Istvan Kovacs, pe tunel după FC Argeș - Farul FOTO Captură Digi Sport (5).png
