FC ARGEȘ - FARUL 1-0. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, a încercat să discute cu Istvan Kovacs (41 de ani), la finalul partidei de la Mioveni.

Istvan Kovacs a avut un meci greu. „Centralul” l-a eliminat în prima repriză pe Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, după ce a protestat pentru ca Denis Alibec să fie sancționat cu cartonaș galben în urma unui fault.

Cei doi au purtat și un dialog aprins, la marginea terenului.

Mario Tudose, căpitanul piteștenilor, ar fi putut fi și el trimis la cabine. Kovacs i-a acordat acestuia cartonașul galben în minutul 13, iar apoi, în minutul 41, ar fi putut să îl elimine, după o intrare imprudentă asupra lui Ișfan.

Dani Coman a încercat să vorbească cu Istvan Kovacs, după FC Argeș - Farul

O altă fază importantă s-a petrecut în minutul 51 al partidei, atunci când Ricardo Matos a înscris golul care a decis partida.

Kovacs nu a validat imediat reușita și a mers la monitorul VAR pentru a verifica faza, pentru un posibil ofsaid.

După 4 minute de tensiune, în care a fost huiduit de suporterii aflați pe stadion, Kovacs a arătat centrul terenului și a validat reușita lui Matos.

La finalul partidei, președintele lui FC Argeș, Dani Coman, a încercat să discute pe tunelul de la vestiare cu „centralul”.

Concret, în momentul în care Coman s-a dus la acesta, Kovacs i-a spus: „Mă deranjează atitudinea asta la intimidare”. Apoi, acesta le-a spus tuturor celor aflați pe tunel să intre la vestiare și i-a mai oferit o replică președintelui argeșenilor.

„Nu e treaba ta să vorbești cu jucătorii”, s-a auzit pe tunel, conform digisport.ro. Ulterior, atât arbitrul, cât și jucătorii au plecat la vestiare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport