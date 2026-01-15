„Vineri va face vizita medicală” Gigi Becali a anunțat transferul unui jucător de Champions League la FCSB! Ce salariu va avea

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a anunțat transferul lui Ofri Arad (27 de ani).

Mijlocașul va ajunge vineri la București pentru a efectua vizita medicală și a spus cât va câștiga israelianul la FCSB.

Finanțatorul campioanei a anunțat că transferul lui Ofri Arad la FCSB este rezolvat, urmând ca acesta să se prezinte la vizita medicală.

Gigi Becali a anunțat transferul lui Ofri Arad

„Cu Arad e rezolvat. Ne-au trimis ei o propunere, am trimis noi apoi niște corectări și gata, s-a rezolvat. Mâine va face vizita medicală.

Eu cred că odată cu transferurile lui Duarte și Arad am făcut cele mai bune mutări, având în vedere posturile unde aveam nevoie. Cred că noi ne-am întărit cel mai bine.

Arad va avea salariu de 20.000 pe lună. Pentru doi ani jumate mă costă 900.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

1,2 milioane de euro este cota lui Ofri Arad, conform Transfermarkt

Cine este Ofri Arad

În vârstă de 27 de ani, Ofri Arad a fost titular în primele trei meciuri ale celor de la Kairat din Liga Campionilor și a reușit chiar să marcheze într-un meci pierdut la limită, scor 1-2, pe terenul Interului, formație antrenată de Cristi Chivu.

Pănă să ajungă la Kairat în iarna lui 2023, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a mai evoluat pentru Maccabi Haifa și Hapoel Ramat Gan.

Are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport