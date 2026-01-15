„Am văzut prognoza” FCSB, anunț despre boicotul pregătit la Mioveni » Ce a decis campioana cu o zi înainte de meciul cu FC Argeș

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, anunță că echipa sa va juca la Mioveni.

FC Argeș - FCSB se dispută vineri, de la ora 20:00, în etapa #22 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Deși anunțase inițial că FCSB va refuza să joace la Mioveni dacă gazonul va fi înghețat, Mihai Stoica susține că echipa sa a renunțat la idee.

FCSB a amenințat că nu joacă, dar va fi pe teren cu FC Argeș

„Sper să fie terenul bun. Am văzut prognoza, sper să funcționeze instalația de încălzire.

Dacă nu, aia e, jucăm pe ce o fi și trebuie să facem un rezultat bun pentru că altfel e complicat” , a spus MM Stoica, potrivit fanatik.ro.

La ora de start a partidei, temperatura ar urma să fie de -4 grade Celsius la Mioveni.

FC Argeș a răspuns amenințărilor campioanei: „Nu e nevoie de patine”

După ce oficialii celor de la FCSB au văzut imaginile cu terenul înzăpezit de la Mioveni, aceștia au luat în calcul să nu se prezinte la meci dacă gazonul se va afla într-o stare precară.

La aflarea veștii, piteșenii au făcut o postare pe rețelele de socializare prin care au anunțat că terenul se va afla la condiții optime pentru meci.

„Anunț de maxim interes! Terenul e pregătit și nu e nevoie de patine. Se acceptă doar crampoane” , au transmis oficialii alb-violeților, pe pagina oficială de Facebook.

De asemenea, Dani Coman susține, potrivit gsp.ro, că instalația de încălzire a terenului de la Mioveni este funcțională: „Gazonul va fi bun până la ora jocului. Bineînțeles că sistemul de încălzire funcționează, altfel nu luam licența”.

Ce spune regulamentul FRF în privința încălzirii terenului:

Toate stadioanele pe care se organizează jocuri din campionatul Ligii 1 trebuie să aibă suprafața de joc acoperită doar cu gazon natural sau hibrid (această condiție se aplică din sezonul 2019/2020) și să fie dotate cu instalaţie de nocturnă, sistem de încălzire a terenului de joc care să permită desfăşurarea normală a jocurilor programate în perioadele cu temperaturi negative şi minim 300 de locuri acoperite.



Prin excepţie, cluburile promovate pentru prima dată în Liga I pot beneficia de o perioadă de graţie de maxim 1 an competițional, până la terminarea anului competiţional respectiv, pentru a-şi moderniza propriul stadion şi a-l aduce la standardele necesare. Perioada de graţie nu operează în privinţa gazonului și a măsurilor de siguranţă prevăzute de art.10 alin.1, lit.h) şi ţ) din Legea nr.4/2008 completată cu prevederile Legii nr. 10/2012, acestea fiind obligatorii.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

