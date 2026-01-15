„Am văzut prognoza” FCSB, anunț despre boicotul pregătit la Mioveni » Ce a decis campioana cu o zi înainte de meciul cu FC Argeș
Mihai Stoica FOTO: SportPictures
„Am văzut prognoza” FCSB, anunț despre boicotul pregătit la Mioveni » Ce a decis campioana cu o zi înainte de meciul cu FC Argeș

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 21:24
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 21:24
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, anunță că echipa sa va juca la Mioveni.
  • FC Argeș - FCSB se dispută vineri, de la ora 20:00, în etapa #22 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Deși anunțase inițial că FCSB va refuza să joace la Mioveni dacă gazonul va fi înghețat, Mihai Stoica susține că echipa sa a renunțat la idee.

FCSB a amenințat că nu joacă, dar va fi pe teren cu FC Argeș

„Sper să fie terenul bun. Am văzut prognoza, sper să funcționeze instalația de încălzire.

Dacă nu, aia e, jucăm pe ce o fi și trebuie să facem un rezultat bun pentru că altfel e complicat”, a spus MM Stoica, potrivit fanatik.ro.

La ora de start a partidei, temperatura ar urma să fie de -4 grade Celsius la Mioveni.

FC Argeș a răspuns amenințărilor campioanei: „Nu e nevoie de patine”

După ce oficialii celor de la FCSB au văzut imaginile cu terenul înzăpezit de la Mioveni, aceștia au luat în calcul să nu se prezinte la meci dacă gazonul se va afla într-o stare precară.

La aflarea veștii, piteșenii au făcut o postare pe rețelele de socializare prin care au anunțat că terenul se va afla la condiții optime pentru meci.

„Anunț de maxim interes! Terenul e pregătit și nu e nevoie de patine. Se acceptă doar crampoane”, au transmis oficialii alb-violeților, pe pagina oficială de Facebook.

De asemenea, Dani Coman susține, potrivit gsp.ro, că instalația de încălzire a terenului de la Mioveni este funcțională: „Gazonul va fi bun până la ora jocului. Bineînțeles că sistemul de încălzire funcționează, altfel nu luam licența”.

Ce spune regulamentul FRF în privința încălzirii terenului:

  • Toate stadioanele pe care se organizează jocuri din campionatul Ligii 1 trebuie să aibă suprafața de joc acoperită doar cu gazon natural sau hibrid (această condiție se aplică din sezonul 2019/2020) și să fie dotate cu instalaţie de nocturnă, sistem de încălzire a terenului de joc care să permită desfăşurarea normală a jocurilor programate în perioadele cu temperaturi negative şi minim 300 de locuri acoperite.

    Prin excepţie, cluburile promovate pentru prima dată în Liga I pot beneficia de o perioadă de graţie de maxim 1 an competițional, până la terminarea anului competiţional respectiv, pentru a-şi moderniza propriul stadion şi a-l aduce la standardele necesare. Perioada de graţie nu operează în privinţa gazonului și a măsurilor de siguranţă prevăzute de art.10 alin.1, lit.h) şi ţ) din Legea nr.4/2008 completată cu prevederile Legii nr. 10/2012, acestea fiind obligatorii.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2134
6Oțelul 2133
7U Cluj2133
8UTA 2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul 2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

20:01
