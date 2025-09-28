- FCSB - OȚELUL. Gălățenii și-au prezentat noul echipament, chiar înaintea duelul de pe Arena Națională.
- FCSB - Oțelul este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.
Oțelul și-a prezentat echipamentul printr-un videoclip inedit, care îl are ca narator pe team-managerul Cristian Sîrghi.
În clip sunt prezentate imagini cu jucătorii lui Laszlo Balint, locuri tradiționale din Galați sau faze de la meciul de titlu, din anul 2011, în fața celor de la Poli Timișoara.
Noul echipament este realizat de Adidas, fiind unul în dungi, în culorile tradiționale ale celor de la Oțelul: roșu, alb și albastru
„Îl așteptai de mult, e mai mult decât un tricou. E pasiune, curaj, e istorie scrisă în roșu, alb și albastru”, au scris cei de la Oțelul pe pagina de Facebook
Oțelul va inaugura noul echipament în această seară la duelul cu FCSB.
FOTO. Noul echipament al celor de la Oțelul
Partenerii tehnici pe care i-a avut Oțelul de-a lungul timpului
- In House 1987 - 1991
- Diadora 1991 - 1992
- Adidas 1993 - 2001
- Lotto 2003 - 2006
- Nike 2006 - 2008
- Hummel 2008 -2009
- Masita 2009 - 2014
- Cawila 2014 - 2015
- Jako 2017 - 2018
- In House 2021 - 2024