FCSB - OȚELUL. Gălățenii și-au prezentat noul echipament, chiar înaintea duelul de pe Arena Națională.

FCSB - Oțelul este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.

Oțelul și-a prezentat echipamentul printr-un videoclip inedit, care îl are ca narator pe team-managerul Cristian Sîrghi.

FCSB - OȚELUL. Gălățenii și-au prezentat noul echipament, chiar înaintea duelul de pe Arena Națională

În clip sunt prezentate imagini cu jucătorii lui Laszlo Balint, locuri tradiționale din Galați sau faze de la meciul de titlu, din anul 2011, în fața celor de la Poli Timișoara.

Noul echipament este realizat de Adidas, fiind unul în dungi, în culorile tradiționale ale celor de la Oțelul: roșu, alb și albastru

„Îl așteptai de mult, e mai mult decât un tricou. E pasiune, curaj, e istorie scrisă în roșu, alb și albastru”, au scris cei de la Oțelul pe pagina de Facebook

Oțelul va inaugura noul echipament în această seară la duelul cu FCSB.

FOTO. Noul echipament al celor de la Oțelul

Partenerii tehnici pe care i-a avut Oțelul de-a lungul timpului

In House 1987 - 1991

Diadora 1991 - 1992

Adidas 1993 - 2001

Lotto 2003 - 2006

Nike 2006 - 2008

Hummel 2008 -2009

Masita 2009 - 2014

Cawila 2014 - 2015

Jako 2017 - 2018

In House 2021 - 2024

Sursa: Football Kit Archive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport