Afară din Europa UEFA, sancțiune dură și după apel pentru echipa care a făcut blat în Conference League
Arsenal Tivat: Foto: IMAGO
Conference League

Afară din Europa UEFA, sancțiune dură și după apel pentru echipa care a făcut blat în Conference League

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 14:28
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 14:28
  • Arsenal Tivat rămâne suspendată din cupele europene. Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a confirmat sancțiunea dictată inițial, dar a redus durata pedepsei.

În iulie 2023, Arsenal Tivat a trucat meciul cu Alashert, scor 1-6, de pe teren propriu.

Încă un AUR pentru România Echipajul de 8+1 rame mixt, cursă perfectă la Mondiale! Câte medalii au obținut „tricolorii” la Shanghai
Citește și
Încă un AUR pentru România Echipajul de 8+1 rame mixt, cursă perfectă la Mondiale! Câte medalii au obținut „tricolorii” la Shanghai
Citește mai mult
Încă un AUR pentru România Echipajul de 8+1 rame mixt, cursă perfectă la Mondiale! Câte medalii au obținut „tricolorii” la Shanghai

UEFA a micșorat pedeapsa clubului Arsenal Tivat

Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a decis să micșoreze suspendarea echipei muntenegrene din competițiile europene de la 10 la 7 ani, potrivit reuters.com.

Clubul va trebui să plătească și o amendă de 400.000 de euro, cu 100.000 mai mică decât cea inițială.

Această decizie a UEFA a fost luată după ce conducerea clubului a făcut o plângere în aprilie anul acesta și a contestat acuzațiile de trucare a meciului.

Toate hotărârile au fost luate pentru încălcarea articolelor 11 (principii generale de conduită) și 12 (integritatea jocurilor și competițiilor/trucarea meciurilor) ale regulamentului de disciplină UEFA.

Ce s-a întâmplat

Arsenal Tivat (Muntenegru) și Alashkert (Armenia) s-au întâlnit în 2023 în primul tur preliminar al Conference League.

Meciul tur s-a încheiat 1-1, dar returul a fost cel care a atras toată atenția.

Pe „DG Arena” din Podgorica, muntenegrenii au cedat incredibil de ușor acasă: 0-2 la pauză, iar scorul final a fost 1-6.

Apărătorii și portarul s-au dat la o parte în unele faze.

3-10
a fost raportul șuturilor pe poartă la Arsenal Tivat - Alashkert

Cum s-a pariat și cât s-a câștigat la Tivat - Alashkert

A doua zi, jurnalistul polonez Mateusz Miga, de la TVP Sport, a dezvăluit că din minutul 35, la 0-0, a început să se mizeze neașteptat de mult live pe minimum două goluri marcate până la pauză, ceea ce s-a și întâmplat.

Unele case de pariuri au scăzut cotele, altele nu, iar câștigurile au fost de peste 250.000 de euro.

S-a pariat și pe +5 și +7 goluri. S-a încheiat 1-6, cu ultimele două reușite în prelungiri (90+2 și 90+5).

Citește și

Marquez l-a egalat pe Rossi Spaniolul a ajuns între primii trei piloți din istoria motociclismului mondial
Moto GP
18:21
Marquez l-a egalat pe Rossi Spaniolul a ajuns între primii trei piloți din istoria motociclismului mondial
Citește mai mult
Marquez l-a egalat pe Rossi Spaniolul a ajuns între primii trei piloți din istoria motociclismului mondial
Încă un AUR pentru România Echipajul de 8+1 rame mixt, cursă perfectă la Mondiale! Câte medalii au obținut „tricolorii” la Shanghai
Canotaj
11:42
Încă un AUR pentru România Echipajul de 8+1 rame mixt, cursă perfectă la Mondiale! Câte medalii au obținut „tricolorii” la Shanghai
Citește mai mult
Încă un AUR pentru România Echipajul de 8+1 rame mixt, cursă perfectă la Mondiale! Câte medalii au obținut „tricolorii” la Shanghai

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
UEFA suspendare conference league Arsenal Tivat Alashkert
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
13:47
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
16:09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
07:54
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
12:55
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
EA Sports, tranzacție uriașă Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
EA Sports, tranzacție uriașă  Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
16:45
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
17:06
Victorie mare la tenis de masă Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
Victorie mare la tenis de masă  Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
17:40
LIVE Metaloglobus - Botoșani, în etapa #11 din Liga 1 » Oaspeții forțează revenirea pe podiumul campionatului
LIVE Metaloglobus - Botoșani , în etapa #11 din Liga 1 » Oaspeții forțează revenirea pe podiumul campionatului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
10:18
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
16:25
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share