Condamnat pentru un banner rasist Ultrasul FCSB și-a aflat pedeapsa după incidentul de la derby-ul cu Rapid din toamna lui 2023 » Ce mesaj oribil a afișat +59 foto
Fotografie ilustrativă (foto: Imago)
Superliga

Condamnat pentru un banner rasist Ultrasul FCSB și-a aflat pedeapsa după incidentul de la derby-ul cu Rapid din toamna lui 2023 » Ce mesaj oribil a afișat

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 15:03
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 15:03
  • Ultrasul FCSB care a afișat bannerul cu mesajul oribil „Mori țigane!” la meciul cu Rapid din 5 noiembrie 2023 și-a aflat pedeapsa.
  • Judecătoria Sectorului 2 București a pronunțat sentința vineri, 19 decembrie.
  • Un nou episod FCSB - Rapid va avea loc duminică și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

Cu două zile înainte de un nou derby FCSB - Rapid, programat duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, justiția a dat primul verdict într-unul dintre cele mai sensibile episoade din rivalitatea recentă.

Liga 1, etapa #21  Giuleștenii pierd în derby-ul cu FCSB » U Cluj a învins-o pe Farul și este la egalitate de puncte cu Oțelul
Citește și
Liga 1, etapa #21 Giuleștenii pierd în derby-ul cu FCSB » U Cluj a învins-o pe Farul și este la egalitate de puncte cu Oțelul
Citește mai mult
Liga 1, etapa #21  Giuleștenii pierd în derby-ul cu FCSB » U Cluj a învins-o pe Farul și este la egalitate de puncte cu Oțelul

Ultras FCSB, condamnat cu suspendare pentru bannerul rasist „Mori țigane!”

Un ultras FCSB a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare pe un termen de supraveghere de doi ani, pentru afișarea bannerului „Mori țigane!” la meciul FCSB - Rapid (1-2) disputat la 5 noiembrie 2023, pe Arenă.

Potrivit hotărârii, preluate de rejust.ro, inculpatul a recunoscut în totalitate fapta, ceea ce a permis admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat între Parchet și suporter. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Suporterul a fost găsit vinovat pentru două infracțiuni comise prin aceeași acțiune:

  • incitarea la violență, ură sau discriminare;
  • utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Din mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale rezultă că ultrasul FCSB condamnat a acționat împreună cu trei complici: doi dintre aceștia au fost identificați, iar unul, de sex masculin, rămâne neidentificat până în prezent.

Fanii FCSB au afișat bannere rasiste la meciul cu Rapid din noiembrie 2023 Fanii FCSB au afișat bannere rasiste la meciul cu Rapid din noiembrie 2023
Fanii FCSB au afișat bannere rasiste la meciul cu Rapid din noiembrie 2023

Ultrasul va presta muncă neremunerată în folosul comunității

Ultrasul a beneficiat de clemența instanței, deoarece „inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată și nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților”.

Judecătorul a justificat suspendarea pedepsei de 1 ani și 4 luni pe motiv că nu este necesară aplicarea imediată a închisorii, având în vedere circumstanțele inculpatului și prevederile legale:

„În ceea ce privește modalitatea de executare, instanța apreciază că nu este necesar ca inculpatului să îi fie aplicată pedeapsa închisorii, considerând că în cauză sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 83 C.pen., respectiv:

  • pedeapsa stabilită este mai mică de 2 ani închisoare;
  • inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa cu închisoarea;
  • acesta și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității”.

Astfel, pedeapsa de 1 an și 4 luni de închisoare a fost suspendată pe un termen de supraveghere de doi ani, perioadă în care suporterul trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere stabilite de instanță.

Pe lângă pedeapsa principală, ultrasul FCSB a primit interdicția de a ocupa o funcție de conducere într-o instituție publică timp de un an și trebuie să achite cheltuieli judiciare de peste 1.000 de lei.

Imagini de la meciul Rapid - FCSB 2-2 din etapa 6

Galerie foto (59 imagini)

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (1).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (3).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (4).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg
+59 Foto
labels.photo-gallery

Rapid a făcut plângere penală

Un rol esențial în declanșarea anchetei penale l-a avut clubul Rapid. Giuleștenii au sesizat organele de anchetă după ce la meciul de acum doi ani în galeria echipei gazdă au fost afișate trei bannere cu mesaje rasiste oribile: „Mori, țigane!”, „Neintegrați în societate, rămâneți o minoritate”, „Moarte țiganilor”.

În plângerea penală, Rapid a solicitat tragerea la răspundere individuală a celor vinovați.

„Clubul nostru a luat act cu consternare de afișarea în timpul partidei a unor mesaje rasiste cu trimitere directă la violență.

Fără a pune la îndoială proactivitatea organismelor disciplinare din domeniu, clubul Rapid a formulat astăzi și o plângere penală cu privire la săvârșirea faptelor de instigare publică și instigare la ură.

Această acțiune reprezintă o plasă de siguranță întinsă de club în vederea tragerii la răspundere INDIVIDUALĂ a persoanelor vinovate de aceste fapte”, transmiteau oficialii giuleșteni printr-un comunicat.

FCSB - Rapid, ultimul derby din 2025

Derby-ul FCSB - Rapid se va disputa duminică, în cadrul etapei a 21-a din sezonul regular al Ligii 1, ultima rundă a anului.

Rapid conduce clasamentul cu 39 de puncte, în timp ce campioana FCSB ocupă locul 9, cu 28 de puncte, la doar două lungimi de zona de play-off.

Meciul se anunță, ca de obicei, exploziv. Organizatorii și autoritățile speră însă ca atmosfera „incendiară” să rămână strict în limitele rivalității sportive.

Citește și

Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Campionate
11:37
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Citește mai mult
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Banii lui Dan Petrescu, blocați FRF trimite în instanță litigiul de 120.000 de euro. Motivul pentru care Rapid refuză să plătească datoria
Superliga
09:08
Banii lui Dan Petrescu, blocați FRF trimite în instanță litigiul de 120.000 de euro. Motivul pentru care Rapid refuză să plătească datoria
Citește mai mult
Banii lui Dan Petrescu, blocați FRF trimite în instanță litigiul de 120.000 de euro. Motivul pentru care Rapid refuză să plătească datoria

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
rapid bucuresti rasism fcsb ultrasi dosar penal
Știrile zilei din sport
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Superliga
12:06
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Campionate
10:39
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Citește mai mult
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
11:43
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Citește mai mult
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Campionate
10:17
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Citește mai mult
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:03
FCSB - Rapid 2-1 „Roș-albaștrii” se apropie de play-off după ce câștigă dramatic ultimul derby din acest an
FCSB - Rapid 2-1 „Roș-albaștrii” se apropie de play-off după ce câștigă dramatic ultimul derby din acest an
21:11
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
21:39
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul  dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională
21:00
Spectacol ca pe vremuri pe Arenă VIDEO+FOTO. FCSB - Rapid incendiar! Două scenografii și omagiu pentru eroii de la Revoluție: peste 30.000 de fani în tribune!
Spectacol ca pe vremuri pe Arenă VIDEO+FOTO. FCSB - Rapid incendiar! Două scenografii și omagiu pentru eroii de la Revoluție: peste 30.000 de fani în tribune!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Top stiri din sport
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
Diverse
15:13
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
Citește mai mult
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
Campionate
13:52
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
Citește mai mult
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o  sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Diverse
13:18
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Citește mai mult
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o  sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua!
Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
Stranieri
15:44
Schimbat la pauză Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi
Citește mai mult
Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 29 rapid 30 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share