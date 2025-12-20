Condamnat pentru un banner rasist Ultrasul FCSB și-a aflat pedeapsa după incidentul de la derby-ul cu Rapid din toamna lui 2023 » Ce mesaj oribil a afișat

Ultrasul FCSB care a afișat bannerul cu mesajul oribil „Mori țigane!” la meciul cu Rapid din 5 noiembrie 2023 și-a aflat pedeapsa.

Judecătoria Sectorului 2 București a pronunțat sentința vineri, 19 decembrie.

Un nou episod FCSB - Rapid va avea loc duminică și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

Cu două zile înainte de un nou derby FCSB - Rapid, programat duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, justiția a dat primul verdict într-unul dintre cele mai sensibile episoade din rivalitatea recentă.

Ultras FCSB, condamnat cu suspendare pentru bannerul rasist „Mori țigane!”

Un ultras FCSB a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare pe un termen de supraveghere de doi ani, pentru afișarea bannerului „Mori țigane!” la meciul FCSB - Rapid (1-2) disputat la 5 noiembrie 2023, pe Arenă.

Potrivit hotărârii, preluate de rejust.ro, inculpatul a recunoscut în totalitate fapta, ceea ce a permis admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat între Parchet și suporter. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Suporterul a fost găsit vinovat pentru două infracțiuni comise prin aceeași acțiune:

incitarea la violență, ură sau discriminare;

utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Din mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale rezultă că ultrasul FCSB condamnat a acționat împreună cu trei complici: doi dintre aceștia au fost identificați, iar unul, de sex masculin, rămâne neidentificat până în prezent.

Fanii FCSB au afișat bannere rasiste la meciul cu Rapid din noiembrie 2023

Ultrasul va presta muncă neremunerată în folosul comunității

Ultrasul a beneficiat de clemența instanței, deoarece „inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată și nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților”.

Judecătorul a justificat suspendarea pedepsei de 1 ani și 4 luni pe motiv că nu este necesară aplicarea imediată a închisorii, având în vedere circumstanțele inculpatului și prevederile legale:

„În ceea ce privește modalitatea de executare, instanța apreciază că nu este necesar ca inculpatului să îi fie aplicată pedeapsa închisorii, considerând că în cauză sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 83 C.pen., respectiv:

pedeapsa stabilită este mai mică de 2 ani închisoare;

inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa cu închisoarea;

acesta și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității”.

Astfel, pedeapsa de 1 an și 4 luni de închisoare a fost suspendată pe un termen de supraveghere de doi ani, perioadă în care suporterul trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere stabilite de instanță.

Pe lângă pedeapsa principală, ultrasul FCSB a primit interdicția de a ocupa o funcție de conducere într-o instituție publică timp de un an și trebuie să achite cheltuieli judiciare de peste 1.000 de lei.

Imagini de la meciul Rapid - FCSB 2-2 din etapa 6

Rapid a făcut plângere penală

Un rol esențial în declanșarea anchetei penale l-a avut clubul Rapid. Giuleștenii au sesizat organele de anchetă după ce la meciul de acum doi ani în galeria echipei gazdă au fost afișate trei bannere cu mesaje rasiste oribile: „Mori, țigane!”, „Neintegrați în societate, rămâneți o minoritate”, „Moarte țiganilor”.

În plângerea penală, Rapid a solicitat tragerea la răspundere individuală a celor vinovați.

„Clubul nostru a luat act cu consternare de afișarea în timpul partidei a unor mesaje rasiste cu trimitere directă la violență.

Fără a pune la îndoială proactivitatea organismelor disciplinare din domeniu, clubul Rapid a formulat astăzi și o plângere penală cu privire la săvârșirea faptelor de instigare publică și instigare la ură.

Această acțiune reprezintă o plasă de siguranță întinsă de club în vederea tragerii la răspundere INDIVIDUALĂ a persoanelor vinovate de aceste fapte”, transmiteau oficialii giuleșteni printr-un comunicat.

FCSB - Rapid, ultimul derby din 2025

Derby-ul FCSB - Rapid se va disputa duminică, în cadrul etapei a 21-a din sezonul regular al Ligii 1, ultima rundă a anului.

Rapid conduce clasamentul cu 39 de puncte, în timp ce campioana FCSB ocupă locul 9, cu 28 de puncte, la doar două lungimi de zona de play-off.

Meciul se anunță, ca de obicei, exploziv. Organizatorii și autoritățile speră însă ca atmosfera „incendiară” să rămână strict în limitele rivalității sportive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport