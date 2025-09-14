Tricouri speciale Cum au apărut fanii FCSB la meciul de la Miercurea Ciuc: răspuns pentru gazde  +16 foto
125 de suporteri ai FCSB-ului au fost la Miercurea Ciuc pentru meciul cu Csikszereda
Tricouri speciale Cum au apărut fanii FCSB la meciul de la Miercurea Ciuc: răspuns pentru gazde

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
Publicat: 14.09.2025, ora 21:23
Actualizat: 14.09.2025, ora 21:30
  • 125 de suporteri ai FCSB-ului au fost la Miercurea Ciuc pentru meciul cu Csikszereda.
  • Toate biletele pe care fanii campioanei le aveau, în fapt, disponibile.

Și aceștia au atras toate privirile. Suporterii roș-albaștrilor au venit pregătiți cu tricouri speciale, imprimate cu tricolorul României, și s-au așezat în colțul de jos al tribunei a doua, unde au dominat fondul sonor al arenei.

VIDEO+FOTO Imaginea normalității » GOLAZO.ro a făcut turul stadionului din Miercurea Ciuc înainte de vizita FCSB
VIDEO+FOTO Imaginea normalității » GOLAZO.ro a făcut turul stadionului din Miercurea Ciuc înainte de vizita FCSB
VIDEO+FOTO Imaginea normalității » GOLAZO.ro a făcut turul stadionului din Miercurea Ciuc înainte de vizita FCSB

În plus, aceștia au avut cu ei mai multe steaguri ale României, iar printre primele lucruri scandate a fost în mod repetat: “România, România”.

Gestul fanilor roș-albaștri vine la scurt timp după ce, la mijlocul lunii august, site-ul GOLAZO.ro titra „Csikszereda promovează Ținutul Secuiesc”, relatând episodul dinaintea partidei Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2, când gazdele au intrat pe teren alături de copii îmbrăcați în tricouri cu soarele și semiluna, simbolurile Ținutului Secuiesc.

Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (3).jpeg
Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (3).jpeg

Galerie foto (16 imagini)

Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (1).jpeg Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (2).jpeg Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (3).jpeg Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (4).jpeg Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (5).jpeg
+16 Foto
Contre FRF - Csikszereda

Conducerea FRF a fost atunci criticată de clubul din Miercurea Ciuc pentru modul în care a gestionat situația, după ce cazul a fost raportat comisiei de disciplină.

„Am fost complet, total șocat să aflu că secretarul general al FRF ne-a reclamat personal comisiei disciplinare. Evident, nu au fost la fața locului”, declara Zoltan Szondi pentru sport.szekelyhon.ro.

FOTO Fanii FCSB au afișat steagul României Mari, la Ciuc

Csikszereda - FCSB FOTO GOLAZO (1).jpg
Csikszereda - FCSB FOTO GOLAZO (1).jpg

Galerie foto (32 imagini)

Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (1).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (2).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (3).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (4).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (5).jpg
+32 Foto
VIDEO Imnul Ținutului Secuiesc a răsunat pe stadion înainte de Csikszereda - FCSB

România sau Ungaria? 4 momente controversate înainte de Csikszereda - FCSB! Ce s-a întâmplat la Miercurea Ciuc
Superliga
21:22
România sau Ungaria? 4 momente controversate înainte de Csikszereda - FCSB! Ce s-a întâmplat la Miercurea Ciuc
România sau Ungaria? 4 momente controversate înainte de Csikszereda - FCSB! Ce s-a întâmplat la Miercurea Ciuc
Rădoi n-a venit la conferință Moderatorul TV a refuzat să difuzeze interviul secundului: „Nu cumva Mirel regizează toate astea?!"
Superliga
21:15
Rădoi n-a venit la conferință Moderatorul TV a refuzat să difuzeze interviul secundului: „Nu cumva Mirel regizează toate astea?!"
Rădoi n-a venit la conferință Moderatorul TV a refuzat să difuzeze interviul secundului: „Nu cumva Mirel regizează toate astea?!"

Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
16:54
