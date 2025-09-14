Tricouri speciale Cum au apărut fanii FCSB la meciul de la Miercurea Ciuc: răspuns pentru gazde

125 de suporteri ai FCSB-ului au fost la Miercurea Ciuc pentru meciul cu Csikszereda.

Toate biletele pe care fanii campioanei le aveau, în fapt, disponibile.

Și aceștia au atras toate privirile. Suporterii roș-albaștrilor au venit pregătiți cu tricouri speciale, imprimate cu tricolorul României, și s-au așezat în colțul de jos al tribunei a doua, unde au dominat fondul sonor al arenei.

În plus, aceștia au avut cu ei mai multe steaguri ale României, iar printre primele lucruri scandate a fost în mod repetat: “România, România”.

Gestul fanilor roș-albaștri vine la scurt timp după ce, la mijlocul lunii august, site-ul GOLAZO.ro titra „Csikszereda promovează Ținutul Secuiesc”, relatând episodul dinaintea partidei Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2, când gazdele au intrat pe teren alături de copii îmbrăcați în tricouri cu soarele și semiluna, simbolurile Ținutului Secuiesc.

Contre FRF - Csikszereda

Conducerea FRF a fost atunci criticată de clubul din Miercurea Ciuc pentru modul în care a gestionat situația, după ce cazul a fost raportat comisiei de disciplină.

„Am fost complet, total șocat să aflu că secretarul general al FRF ne-a reclamat personal comisiei disciplinare. Evident, nu au fost la fața locului”, declara Zoltan Szondi pentru sport.szekelyhon.ro.

FOTO Fanii FCSB au afișat steagul României Mari, la Ciuc

VIDEO Imnul Ținutului Secuiesc a răsunat pe stadion înainte de Csikszereda - FCSB

