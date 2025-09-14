Stadionul celor de la Csikszereda e perfect curat și oferă fanilor o experiență fără niciun fel de neplăcere

E mic, intră doar vreo 2.500 de oameni, însă absolut fiecare scaun din tribune a fost șters

Culoare, geamuri, balustrade de sticlă, totul e fără urmă de murdărie

Arena pe care joacă FK Csíkszereda poate fi considerată un exemplu de respect pentru suporteri și pentru fotbal. Deși este un stadion mic, impresionează printr-o curățenie impecabilă și o organizare cum rar se întâlnesc în România.

În tribune, absolut toate scaunele sunt șterse și pregătite pentru spectatori.

Culoarele sunt curate, grupurile sanitare la fel, ceea ce reprezintă o excepție plăcută în peisajul fotbalistic românesc, unde de multe ori suporterii au de „muncit” la început pentru a-și face locul utilizabil.

Totul e “lună” la stadion din Miercurea Ciuc

Detaliile fac diferența: balustradele de sticlă, gardurile despărțitoare dintre sectoare, și ele din sticlă, sunt perfect curate, fără urme sau pete.

Atmosfera generală transmite grijă și respect, iar stadionul oferă o experiență apropiată de standardele vestice. În ciuda dimensiunilor reduse.

„E ca în Occident! Poți intra peste tot în stadion. Așa o să vezi peste tot. La vestiare, în tribune, pe culoare, este perfect curat”, a mărturisit cu mândrie unul dintre oficialii clubului din Miercurea Ciuc.

Nicio urmă de nepăsare

Un simplu tur prin tribunele stadionului din Miercurea Ciuc este suficient pentru a înțelege de ce mulți spun că această arenă este o „lecție de civilizație”.

Scaunele, roșii și negre, arată impecabil: curate, șterse, fără urme de praf sau murdărie. E limpede că sunt întreținute constant, astfel încât suporterii nu au nevoie să își aducă perne sau huse pentru a sta confortabil.

Culoarele dintre rânduri, de obicei locurile unde se adună cel mai rapid resturi și praf, se prezintă la fel de bine: betonul este curat, fără hârtii aruncate, fără pete, totul arată pregătit pentru spectatori.

Balustradele de sticlă dintre sectoare completează imaginea generală de ordine și eleganță, sunt transparente și fără urme, un detaliu rar întâlnit pe stadioanele din România.

Imaginile din tribune confirmă ceea ce spectatorii povestesc: nu există colț al stadionului care să nu inspire grijă și respect față de public. Aici, suporterii vin doar să se bucure de meci, nu să „muncească” pentru a-și face locul utilizabil.

