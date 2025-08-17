Csikszereda promovează Ținutul Secuiesc Decizie controversată la meciul de la Miercurea Ciuc
Csikszereda - Universitatea Craiova FOTO: SportPictures
Csikszereda promovează Ținutul Secuiesc Decizie controversată la meciul de la Miercurea Ciuc

Gabriel Neagu
Publicat: 17.08.2025, ora 19:07
Actualizat: 17.08.2025, ora 19:09
  • Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. Jucătorii au intrat pe teren alături de copii îmbrăcați în tricouri cu semnele Ținutului Secuiesc.
  • Suporterii ciucanilor afișează însemnele Ținutului Secuiesc la fiecare partidă disputată de favoriți.

Universitatea Craiova a întors scorul grație „dublei” lui Nsimba, din minutele 11 și 69, după ce ciucanii au condus prin autogolul lui Silviu Lung Jr., din minutul 3.

Jucătorii au intrat cu mascote cu Ținutul Secuiesc

În debutul partidei de pe Municipalul din Miercurea-Ciuc, jucătorii celor două formații au intrat pe teren ținând de mână copii care erau îmbrăcați în tricouri cu însemnele Ținutului Secuiesc.

Tricourile mascotelor erau bleu, culoarea steagului Ținutului Secuiesc și erau acompaniate de textul „Szekelyfold” (n.r. - Ținutul Secuiesc).

În dreptul siglei, erau imprimate semiluna și soarele, simbolurile de pe steagul Ținutului Secuiesc.

72%
din populația orașului Miercurea-Ciuc este reprezentat de etnici secui, potrivit recensământului realizat în 2021

În tribunele stadionului celor de la Csikszereda au fost amplasate mai multe bannere ce înfățișau steagul Ținutului Secuiesc, dar și steagul Ungariei.

Ciucanii menționează la fiecare meci Ținutul Secuiesc

Gestul de la partida dintre Csikszereda și Universitatea Craiova nu este unul izolat.

Fanii ciucanilor afișează însemnele Ținutului Secuiesc și ale Ungariei Mari la fiecare meci disputat de favoriți.

De asemenea, înaintea startului partidelor de pe stadionul Municipal din Miercurea-Ciuc, suporterii gazdelor cântă imnul Ținutului Secuiesc, provenit din cântecul popular al secuilor „Doamne, nu lăsa să piară Ardealul”.

MAE în 2023: „Nu există unitate administrativ-teritorială Ținutul Secuiesc”

Ținutul Secuiesc nu e recunoscut, ca denumire oficială pentru o anumită zonă din România, de către instituțiile abilitate din România.

În urmă cu 2 ani și jumătate, când chiar a existat o controversă în spațiul public pe acest subiect, Ministerul de Externe a avut o poziție oficială, reflectată în mass-media.

În România nu există nici o unitate administrativ-teritorială cu denumirea Ținutul Secuiesc şi deci nici îndreptățirea la vreun însemn oficial specific”, a fost comunicatul MAE în februarie 2023.

Ținutul Secuiesc e zona pe care o parte a etnicilor maghiari, în special secuii, o plasează în principal în Transilvania.

Teritoriile sunt plasate în mai multe județe din Harghita, Mureș, Covasna, Alba, Cluj, dar și unele zone din Neamț și Bacău.

Universitatea Craiova tinutul secuiesc csikszereda
