România sau Ungaria? 4 momente controversate înainte de Csikszereda - FCSB! Ce s-a întâmplat la Miercurea Ciuc

Partida Csikszereda - FCSB a fost precedată de câteva momente controversate.

Playlistul a fost exclusiv în maghiară, nu au lipsit steagurile Ținutului Secuiesc și s-a strigat și „Ria, Ria, Ungaria”.

Au adus steaguri mari ale „Ținutului Secuiesc” și Ungariei

La tribuna a doua, suporterii gazdelor au afișat două steaguri de mari dimensiuni: unul în culorile Ungariei, pe care era inscripționat „Csikszereda”, și un altul în albastru-auriu, drapelul Ținutului Secuiesc, ambele fiind vizibile în fața sectorului ocupat de fani. Inclusiv pe direcția camerelor de filmat.

Playlist în limba maghiară

Timp de aproape două ore înainte de startul partidei, atmosfera de pe stadion a fost întreținută exclusiv cu muzică în limba maghiară, fără ca în playlist să se regăsească piese în engleză sau română, fapt remarcat imediat de suporterii veniți din alte zone ale țării.

Prezentare în maghiară, apoi în română

Crainicul partidei a ales să facă prezentarea mai întâi în limba maghiară, iar abia apoi într-o română stâlcită, plină de greșeli de pronunție, ceea ce a stârnit nemulțumirea fanilor oaspeți prezenți la meci.

Imnul maghiarilor de pretutindeni și „Ria, Ria, Ungaria”

Înaintea startului meciului, toți spectatorii prezenți pe stadion au intonat „Nélküled”, piesa trupei Ismerős Arcok, considerată un adevărat imn al maghiarilor de pretutindeni.

La final s-a aplaudat îndelung, iar, imediat după aceea, mica galerie a gazdelor a început să scandeze „Ria, ria, Ungaria!”.

