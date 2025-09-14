Craiova - Farul 2-0. Mirel Rădoi (44 de ani) nu a mers la declarații, după finalul partidei din Bănie.

Locul său la flash-interviu a fost luat de antrenorul secund, Mihai Ianovschi.

Craiova s-a impus în partida din etapa #9 a Ligii 1, 2-0 cu Farul, și rămâne în fruntea clasamentului cu 23 de puncte.

Tehnicianul oltenilor a refuzat să ofere declarații la finalul partidei de la Craiova, iar acest lucru i-ar putea aduce o amendă, antrenorii din Liga 1 fiind obligați să se prezinte la conferințe înainte/după meciuri și la interviurile pentru deținătorii de drepturi TV.

Locul său la flash-interviu și la conferință a fost luat de Mihai Ianovschi, antrenorul secund.

Digi Sport a dat pe post interviul acestuia, însă moderatorul emisiunii „Fotbal Show” de la Prima Sport, Silviu Tudor Samuilă, a refuzat să-l difuzeze.

„Mirel Rădoi refuză să vină la flash-interviu, și la conferința de presă. A vrut să-și trimită secundul.

Încep să mă întreb dacă nu cumva Mirel Rădoi regizează toate chestiile astea, ca să se creeze discuții. În loc să se vorbească despre Craiova să se vorbească despre el, nu mă întreba de ce. E obligat să vină, evident că e.

A venit Mihai Ianovschi, cu tot respectul pentru el, n-o să-l difuzez. Știm cu toții, de la Dobrin la Mutu, au trecut mari fotbaliști prin mâinile familiei Ianovschi. Dar nu-l difuzez, pentru că aici trebuia să fie Rădoi.

N-are nimic. Dacă aflăm că are vreo problemă de sănătate… din informațiile de la stadion nu e vorba de vreo problemă à la Șumudică.

De 3-4 săptămâni până săptămâna asta nu face conferință de presă premergătoare etapei. A făcut un interviu pentru site-ul clubului, pe care l-am difuzat. În mod normal trebuie organizată conferință. Deci nici acolo nu vine.

Informațiile de la fața locului sunt că nu vrea să vină”, a spus Silviu Tudor Samuilă, în direct.

„Uite, Ianovschi a zis că [Rădoi] nu se simte bine”, a completat moderatorul când rula interviul cu secundul lui Rădoi în background. „E cu repetiție. Dacă era prima oară, aș fi zis”, a mai spus jurnalistul.

Declarațiile lui Mihai Ianovschi: „ S-a adunat mai multă tensiune”

Mihai Ianovschi. Captură Digi Sport

Secundul Craiovei a transmis că Rădoi nu s-a simțit bine din punct de vedere fizic.

Conform gsp.ro, Rădoi ar fi suferit o criză hipertensivă, urgență medicală, tensiune 23 cu 16, considerată una foarte mare.

„Modul în care Mirel Rădoi trăiește meciurile... S-a adunat mai multă tensiune și nu se simte prea bine în seara asta. După partida de astăzi, chiar nu a fost în plenitudinea forțelor să vină la acest interviu, nimic mai mult.

Cred că îl cunoașteți toți pe Mirel Rădoi nu de ieri, de azi. El trăiește cu mare intensitate jocul. Avem o perioadă extrem de bună la Craiova, cu niște rezultate fantastice care se obțin doar cu această presiune pe care el o pune asupra jucătorilor și asupra staff-ului.

S-a acumulat oboseală, s-a acumulat tensiune, chiar dacă a fost pauza internațională, am efectuat multe antrenamente și orice om cedează din punct de vedere fizic. Are nevoie de puțină liniște și nimic mai mult”, a declarat Ianovschi, la Digi Sport.

