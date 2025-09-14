Rădoi n-a venit la conferință Moderatorul TV a refuzat să difuzeze interviul secundului: „Nu cumva Mirel regizează toate astea?!” +13 foto
Mirel Rădoi foto: Sport Pictures
Superliga

Rădoi n-a venit la conferință Moderatorul TV a refuzat să difuzeze interviul secundului: „Nu cumva Mirel regizează toate astea?!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 21:15
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 21:21
  • Craiova - Farul 2-0. Mirel Rădoi (44 de ani) nu a mers la declarații, după finalul partidei din Bănie.
  • Locul său la flash-interviu a fost luat de antrenorul secund, Mihai Ianovschi.

Craiova s-a impus în partida din etapa #9 a Ligii 1, 2-0 cu Farul, și rămâne în fruntea clasamentului cu 23 de puncte.

Inspirat de Simeone  Adrian Mihalcea, detalii din culise despre întâlnirea cu legendarul antrenor al lui Atletico Madrid
Citește și
Inspirat de Simeone Adrian Mihalcea, detalii din culise despre întâlnirea cu legendarul antrenor al lui Atletico Madrid
Citește mai mult
Inspirat de Simeone  Adrian Mihalcea, detalii din culise despre întâlnirea cu legendarul antrenor al lui Atletico Madrid

Craiova - Farul 2-0. Mirel Rădoi n-a venit la flash-interviu și la conferință

Tehnicianul oltenilor a refuzat să ofere declarații la finalul partidei de la Craiova, iar acest lucru i-ar putea aduce o amendă, antrenorii din Liga 1 fiind obligați să se prezinte la conferințe înainte/după meciuri și la interviurile pentru deținătorii de drepturi TV.

Locul său la flash-interviu și la conferință a fost luat de Mihai Ianovschi, antrenorul secund.

Digi Sport a dat pe post interviul acestuia, însă moderatorul emisiunii „Fotbal Show” de la Prima Sport, Silviu Tudor Samuilă, a refuzat să-l difuzeze.

„Mirel Rădoi refuză să vină la flash-interviu, și la conferința de presă. A vrut să-și trimită secundul.

Încep să mă întreb dacă nu cumva Mirel Rădoi regizează toate chestiile astea, ca să se creeze discuții. În loc să se vorbească despre Craiova să se vorbească despre el, nu mă întreba de ce. E obligat să vină, evident că e.

A venit Mihai Ianovschi, cu tot respectul pentru el, n-o să-l difuzez. Știm cu toții, de la Dobrin la Mutu, au trecut mari fotbaliști prin mâinile familiei Ianovschi. Dar nu-l difuzez, pentru că aici trebuia să fie Rădoi.

N-are nimic. Dacă aflăm că are vreo problemă de sănătate… din informațiile de la stadion nu e vorba de vreo problemă à la Șumudică.

De 3-4 săptămâni până săptămâna asta nu face conferință de presă premergătoare etapei. A făcut un interviu pentru site-ul clubului, pe care l-am difuzat. În mod normal trebuie organizată conferință. Deci nici acolo nu vine.

Informațiile de la fața locului sunt că nu vrea să vină”, a spus Silviu Tudor Samuilă, în direct.

„Uite, Ianovschi a zis că [Rădoi] nu se simte bine”, a completat moderatorul când rula interviul cu secundul lui Rădoi în background. „E cu repetiție. Dacă era prima oară, aș fi zis”, a mai spus jurnalistul.

Declarațiile lui Mihai Ianovschi: „S-a adunat mai multă tensiune”

Mihai Ianovschi. Captură Digi Sport Mihai Ianovschi. Captură Digi Sport
Mihai Ianovschi. Captură Digi Sport

Secundul Craiovei a transmis că Rădoi nu s-a simțit bine din punct de vedere fizic.

  • Conform gsp.ro, Rădoi ar fi suferit o criză hipertensivă, urgență medicală, tensiune 23 cu 16, considerată una foarte mare.

„Modul în care Mirel Rădoi trăiește meciurile... S-a adunat mai multă tensiune și nu se simte prea bine în seara asta. După partida de astăzi, chiar nu a fost în plenitudinea forțelor să vină la acest interviu, nimic mai mult.

Cred că îl cunoașteți toți pe Mirel Rădoi nu de ieri, de azi. El trăiește cu mare intensitate jocul. Avem o perioadă extrem de bună la Craiova, cu niște rezultate fantastice care se obțin doar cu această presiune pe care el o pune asupra jucătorilor și asupra staff-ului.

S-a acumulat oboseală, s-a acumulat tensiune, chiar dacă a fost pauza internațională, am efectuat multe antrenamente și orice om cedează din punct de vedere fizic. Are nevoie de puțină liniște și nimic mai mult”, a declarat Ianovschi, la Digi Sport.

U Craiova - Farul FOTO FB U Craiova (8).jpg
U Craiova - Farul FOTO FB U Craiova (8).jpg

Galerie foto (13 imagini)

U Craiova - Farul FOTO FB U Craiova (1).jpg U Craiova - Farul FOTO FB U Craiova (2).jpg U Craiova - Farul FOTO FB U Craiova (3).jpg U Craiova - Farul FOTO FB U Craiova (4).jpg U Craiova - Farul FOTO FB U Craiova (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Inspirat de Simeone  Adrian Mihalcea, detalii din culise despre întâlnirea cu legendarul antrenor al lui Atletico Madrid
Superliga
20:26
Inspirat de Simeone Adrian Mihalcea, detalii din culise despre întâlnirea cu legendarul antrenor al lui Atletico Madrid
Citește mai mult
Inspirat de Simeone  Adrian Mihalcea, detalii din culise despre întâlnirea cu legendarul antrenor al lui Atletico Madrid
Comentarii dure  Sportiva care  s-a bucurat de moartea lui Charlie Kirk: „Să fii nazist e complet opțional”. Reacțiile oficiale nu au întârziat
Diverse
19:38
Comentarii dure Sportiva care s-a bucurat de moartea lui Charlie Kirk: „Să fii nazist e complet opțional”. Reacțiile oficiale nu au întârziat
Citește mai mult
Comentarii dure  Sportiva care  s-a bucurat de moartea lui Charlie Kirk: „Să fii nazist e complet opțional”. Reacțiile oficiale nu au întârziat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Universitatea Craiova Mirel Radoi conferinta de presa flash interviu mihai ianovschi
Știrile zilei din sport
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Special
08:56
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Citește mai mult
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Stranieri
12:31
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Citește mai mult
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
Alte sporturi
12:00
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
Citește mai mult
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Superliga
13:26
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Citește mai mult
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:54
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima? Fiica lui de 13 ani!
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
17:50
„Cerea sfatul unui vrăjitor” Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul”
„Cerea sfatul unui vrăjitor”  Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul”
16:36
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
16:15
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit , în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Campionate
11:59
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Citește mai mult
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Campionate
11:08
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Citește mai mult
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Ciclism
10:32
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Citește mai mult
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Superliga
09:49
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Citește mai mult
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
15.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share