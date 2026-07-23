Interes mare pentru FCSB - Auda Clubul roș-albastru anunță că deschide noi sectoare pentru meciul din această seară

FCSB a anunțat că a suplimentat numărul de bilete pentru partida cu FK Auda, dat fiind interesul ridicat al suporterilor.

Partida se joacă astăzi, de la 20:45, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro Tv și Voyo.

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FCSB - Auda reprezintă prima manșă a „dublei” din turul 2 preliminar al Conference League.

Returul este programat pe 30 iulie, în Letonia.

FCSB deschide noi sectoare pentru meciul cu Auda

Cu câteva ore înaintea partidei, clubul a decis să deschidă și inelul 2 de la Peluza Nord și de la Tribuna a 2-a a Stadionului Steaua.

„Dat fiind interesul manifestat de suporteri de a fi alături de noi în această seară, clubul nostru a decis să suplimenteze numărul de bilete prin deschiderea inelului 2 la Peluza Nord și Tribuna a 2-a.

Vă așteptăm alături de noi!”, a transmis FCSB, pe rețelele de socializare.

Noile bilete sunt disponibile atât online, cât și la casa de bilete de la Stadionul Steaua:

Peluza Nord, inelul 2 - 30 de lei

Tribuna a 2-a, inelul 2 - 40 de lei

Până în dimineața zilei de joi fuseseră vândute deja aproximativ 10.000 de bilete online, iar estimările indicau o asistență de peste 12.000 de spectatori, conform prosport.ro.

8.424 de spectatori au fost prezenți la primul meci al FCSB din acest sezon de Superliga, victoria cu FC Argeș, scor 2-0

Ghencea are o capacitate de 31.254 de locuri.

Adversara roș-albaștrilor, FK Auda, evoluează în prima ligă din Letonia și are două Cupe ale Letoniei în palmares.

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