Interes mare pentru FCSB - Auda Clubul roș-albastru anunță că deschide noi sectoare pentru meciul din această seară

- FCSB a anunțat că a suplimentat numărul de bilete pentru partida cu FK Auda, dat fiind interesul ridicat al suporterilor.
- Partida se joacă astăzi, de la 20:45, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro Tv și Voyo.
FCSB - Auda reprezintă prima manșă a „dublei” din turul 2 preliminar al Conference League.
Returul este programat pe 30 iulie, în Letonia.
FCSB deschide noi sectoare pentru meciul cu Auda
Cu câteva ore înaintea partidei, clubul a decis să deschidă și inelul 2 de la Peluza Nord și de la Tribuna a 2-a a Stadionului Steaua.
„Dat fiind interesul manifestat de suporteri de a fi alături de noi în această seară, clubul nostru a decis să suplimenteze numărul de bilete prin deschiderea inelului 2 la Peluza Nord și Tribuna a 2-a.
Vă așteptăm alături de noi!”, a transmis FCSB, pe rețelele de socializare.
Noile bilete sunt disponibile atât online, cât și la casa de bilete de la Stadionul Steaua:
- Peluza Nord, inelul 2 - 30 de lei
- Tribuna a 2-a, inelul 2 - 40 de lei
Până în dimineața zilei de joi fuseseră vândute deja aproximativ 10.000 de bilete online, iar estimările indicau o asistență de peste 12.000 de spectatori, conform prosport.ro.
Ghencea are o capacitate de 31.254 de locuri.
Adversara roș-albaștrilor, FK Auda, evoluează în prima ligă din Letonia și are două Cupe ale Letoniei în palmares.