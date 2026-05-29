„Cea mai mare echipă din țară” Eroul celor de la FCSB, despre calificarea dramatică în Conference League: „Sezonul viitor vom fi în play-off”

Introdus de Marius Baciu în minutul 105, în locul lui Darius Olaru, mijlocașul israelian a dat lovitura la doar două minute după intrarea pe teren și a calificat-o pe FCSB în preliminariile celei de-a treia competițe europeană intercluburi.

DINAMO - FCSB 1-1 ( 1-2 d.prel). Ofri Arad: „ Mi-am făcut treaba”

Pentru Arad a fost primul gol marcat în tricoul celor de la FCSB, după transferul de la Kairat Almaty.

„Pentru că nu ne-am calificat în play-off, obiectivul a fost să mergem în Conference League. Am jucat ca o echipă. A fost un meci important, sunt fericit că am câștigat.

Eu mi-am făcut treaba, am intrat 15 minute și sunt bucuros pentru colegii mei.

Sezonul acesta am avut niște accidentări, a fost foarte dificil, dar am crezut mereu că voi reveni. Am multe de oferit și sper că sezonul viitor voi arăta mai multe.

Sunt sigur că vom fi în play-off. Suntem cea mai mare echipă din țară și vom fi în play-off. Am venit aici la cea mai bună echipă, asta mi-a zis toată lumea”, a declarat Ofri Arad la Digi Sport.

VIDEO. Golul marcat de Ofri Arad în Dinamo - FCSB 1-1 ( 1-2 d.prel)

