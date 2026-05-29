„Cea mai mare echipă din țară” Eroul celor de la FCSB, despre calificarea dramatică în Conference League: „Sezonul viitor vom fi în play-off”

- DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). Ofri Arad (27 de ani), eroul roș-albaștrilor, a vorbit despre succesul echipei sale din finala barajului pentru Conference League.
Introdus de Marius Baciu în minutul 105, în locul lui Darius Olaru, mijlocașul israelian a dat lovitura la doar două minute după intrarea pe teren și a calificat-o pe FCSB în preliminariile celei de-a treia competițe europeană intercluburi.
DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). Ofri Arad: „Mi-am făcut treaba”
Pentru Arad a fost primul gol marcat în tricoul celor de la FCSB, după transferul de la Kairat Almaty.
„Pentru că nu ne-am calificat în play-off, obiectivul a fost să mergem în Conference League. Am jucat ca o echipă. A fost un meci important, sunt fericit că am câștigat.
Eu mi-am făcut treaba, am intrat 15 minute și sunt bucuros pentru colegii mei.
Sezonul acesta am avut niște accidentări, a fost foarte dificil, dar am crezut mereu că voi reveni. Am multe de oferit și sper că sezonul viitor voi arăta mai multe.
Sunt sigur că vom fi în play-off. Suntem cea mai mare echipă din țară și vom fi în play-off. Am venit aici la cea mai bună echipă, asta mi-a zis toată lumea”, a declarat Ofri Arad la Digi Sport.