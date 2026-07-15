Cum arată noile tricouri ale lui FCSB   FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea +27 foto
FCSB și-a lansat noile echipamente
Superliga

Cum arată noile tricouri ale lui FCSB FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 15:38
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 16:18
  • FCSB și-a prezentat joi noul echipament de joc pentru sezonul 2026-2027, în cadrul unui eveniment organizat la magazinul Nike din incinta ParkLake, cu doar câteva zile înaintea startului noului sezon competițional.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Principala noutate a colecției este reprezentată de cel de-al doilea echipament, care va fi complet portocaliu, o alegere ce pare să fie în ton cu identitatea vizuală a sponsorului principal al clubului, Betano.

Cum arată noua siglă   VIDEO+FOTO Fanii FCSB  au blocat intrarea în magazin cu mai bine de o oră înainte de prezentarea echipamentului
Citește și
Cum arată noua siglă VIDEO+FOTO Fanii FCSB au blocat intrarea în magazin cu mai bine de o oră înainte de prezentarea echipamentului
Citește mai mult
Cum arată noua siglă   VIDEO+FOTO Fanii FCSB  au blocat intrarea în magazin cu mai bine de o oră înainte de prezentarea echipamentului

FCSB și-a lansat noile echipamente

Echipamentul principal păstrează albastrul drept culoare dominantă, completat de inserții roșii și șort roșu.

Un element distinctiv este sigla stilizată în culorile drapelului României. În schimb, al treilea echipament este alb, cu inserții negre la guler și mâneci, iar pe acesta apare noua siglă stilizată a liniei vestimentare FCSB, în culorile tradiționale, roșu și albastru.

O altă noutate este fontul folosit pentru numere și numele jucătorilor, unul cu un design aparte, care amintește de cel făcut celebru de Sevilla din sezonul 2006-2007.

Echipamentul Sevillei 2006-2007, al cărui font seamănă cu cel de la FCSB
Echipamentul Sevillei 2006-2007, al cărui font seamănă cu cel de la FCSB

Galerie foto (27 imagini)

FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (1).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (2).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (3).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (4).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (5).jpeg
+27 Foto
labels.photo-gallery

Clubul a ținut să precizeze că, deși pe tricouri este utilizată o versiune stilizată a emblemei, sigla oficială a FCSB rămâne neschimbată.

Interesul suporterilor pentru lansare a fost unul ridicat. Cu puțin timp înainte de începerea evenimentului, câteva sute de fani s-au strâns în fața magazinului Nike, scandând numele celor patru jucători prezenți: Târnovanu, Bîrligea, Tănase și nou venitul Labonne.

FOTO Tricourile de acasă au nume și număr alb-roșii, culorile rivalei Dinamo

FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (1).jpeg
FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (1).jpeg

Galerie foto (27 imagini)

FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (1).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (2).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (3).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (4).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (5).jpeg
+27 Foto
labels.photo-gallery

„Noua colecție oficială de joc reflectă identitatea FCSB și dorința noastră permanentă de a oferi jucătorilor produse de cea mai bună calitate, dezvoltate împreună cu unul dintre cele mai importante branduri sportive din lume.

Ne bucurăm să continuăm acest parteneriat de tradiție cu Nike și Sport Time Trade și să prezentăm suporterilor colecția pentru noul sezon competițional”, a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB.

Sigla lui FCSB de anul trecut, față de cele doua variante din noul sezon

Cum arată noile tricouri ale lui FCSB   FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea Cum arată noile tricouri ale lui FCSB   FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea

VIDEO Ce au declarat Florin Tănase și Daniel Bîrligea

Citește și

S-au bătut între ei VIDEO + FOTO. Fanii Argentinei au uitat de rivalitatea cu Anglia și  s-au luat la pumni pe străzile din Atlanta. De la ce a pornit totul
Campionatul Mondial
15:19
S-au bătut între ei VIDEO + FOTO. Fanii Argentinei au uitat de rivalitatea cu Anglia și s-au luat la pumni pe străzile din Atlanta. De la ce a pornit totul
Citește mai mult
S-au bătut între ei VIDEO + FOTO. Fanii Argentinei au uitat de rivalitatea cu Anglia și  s-au luat la pumni pe străzile din Atlanta. De la ce a pornit totul
Antena Play, ținta unui atac cibernetic Site-ul nu a funcționat peste jumătate de repriză la Franța - Spania. Abonații sunt furioși » Reacția reprezentanților platformei
Media
14:42
Antena Play, ținta unui atac cibernetic Site-ul nu a funcționat peste jumătate de repriză la Franța - Spania. Abonații sunt furioși » Reacția reprezentanților platformei
Citește mai mult
Antena Play, ținta unui atac cibernetic Site-ul nu a funcționat peste jumătate de repriză la Franța - Spania. Abonații sunt furioși » Reacția reprezentanților platformei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Evoluția bizară din Ormuz: Navele refuză ajutorul armatei americane, deși Casa Albă susține că „petrolul curge”
Evoluția bizară din Ormuz: Navele refuză ajutorul armatei americane, deși Casa Albă susține că „petrolul curge”
Evoluția bizară din Ormuz: Navele refuză ajutorul armatei americane, deși Casa Albă susține că „petrolul curge”
liga 1 prezentare Florin Tanase tricouri fcsb Echipamente daniel birligea stefan tarnovanu ronny labonne
Știrile zilei din sport
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Opinii
17:07
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Citește mai mult
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
4 TEME LĂMURITE DE BACIU Mai vin jucători? + Care e situația lui Gnahore, viitorul lui Lixandru și noul căpitan
Superliga
17:54
4 TEME LĂMURITE DE BACIU Mai vin jucători? + Care e situația lui Gnahore, viitorul lui Lixandru și noul căpitan
Citește mai mult
4 TEME LĂMURITE DE BACIU Mai vin jucători? + Care e situația lui Gnahore, viitorul lui Lixandru și noul căpitan
Când lovește Argentina Acesta este momentul în care se aprinde cu adevărat jocul campionilor lumii. Procent uluitor!
Campionatul Mondial
14:21
Când lovește Argentina Acesta este momentul în care se aprinde cu adevărat jocul campionilor lumii. Procent uluitor!
Citește mai mult
Când lovește Argentina Acesta este momentul în care se aprinde cu adevărat jocul campionilor lumii. Procent uluitor!
Recorduri pe șosea, colaps în culise Fața nevăzută a Turului Franței: recordurile de viteză maschează o criză financiară profundă
Ciclism
13:48
Recorduri pe șosea, colaps în culise Fața nevăzută a Turului Franței: recordurile de viteză maschează o criză financiară profundă
Citește mai mult
Recorduri pe șosea, colaps în culise Fața nevăzută a Turului Franței: recordurile de viteză maschează o criză financiară profundă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:22
Dembele și-a enervat colegii Ce le-a reproșat Balonul de Aur colegilor, în vestiar, la pauza meciului Franța - Spania 0-2
Dembele și-a enervat colegii Ce le-a reproșat Balonul de Aur colegilor, în vestiar, la pauza meciului Franța - Spania 0-2
18:18
FĂRĂ RESENTIMENTE Gnahore în 5 idei la prima conferință: fără frică de Becali, cât a contat MM la negocieri + răspuns pentru dinamoviști
FĂRĂ RESENTIMENTE Gnahore în 5 idei la prima conferință: fără frică de Becali, cât a contat MM la negocieri + răspuns pentru dinamoviști
17:13
Povestea celebrei poze Messi - Yamal Fotografia uitată timp de 17 ani are o istorie incredibilă. Totul a început cu o tombolă: „Am transpirat sânge pentru acel moment”
Povestea celebrei poze Messi - Yamal Fotografia uitată timp de 17 ani are o istorie incredibilă. Totul a început cu o tombolă: „Am transpirat sânge pentru acel moment”
17:07
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Cristina Negrilă Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei. Ați remarcat aceste detalii?
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Top stiri
Mișcare majoră la Dinamo Ce se întâmplă cu pachetul de acțiuni controlat de Nicolae Badea după majorarea de capital
Superliga
13:17
Mișcare majoră la Dinamo Ce se întâmplă cu pachetul de acțiuni controlat de Nicolae Badea după majorarea de capital
Citește mai mult
Mișcare majoră la Dinamo Ce se întâmplă cu pachetul de acțiuni controlat de Nicolae Badea după majorarea de capital
U Craiova saltă România Ce s-a întâmplat după ce oltenii s-au calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor
Superliga
13:02
U Craiova saltă România Ce s-a întâmplat după ce oltenii s-au calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor
Citește mai mult
U Craiova saltă România Ce s-a întâmplat după ce oltenii s-au calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor
Moment viral după Anglia - Argentina FOTO. Sud-americanii au rămas uluiți după ce au citit ce scria pe sticla lui Pickford. Fața lui Messi a făcut înconjurul internetului
Campionatul Mondial
11:08
Moment viral după Anglia - Argentina FOTO. Sud-americanii au rămas uluiți după ce au citit ce scria pe sticla lui Pickford. Fața lui Messi a făcut înconjurul internetului
Citește mai mult
Moment viral după Anglia - Argentina FOTO. Sud-americanii au rămas uluiți după ce au citit ce scria pe sticla lui Pickford. Fața lui Messi a făcut înconjurul internetului
VIDEO | Peisaj trist pe Scările Fericirii din Cotroceni, unul dintre cele mai instagramabile locuri din oraș cândva. Bucureșteancă: „Este o mizerie de nedescris aici!”
B365
07:11
VIDEO | Peisaj trist pe Scările Fericirii din Cotroceni, unul dintre cele mai instagramabile locuri din oraș cândva. Bucureșteancă: „Este o mizerie de nedescris aici!”
Citește mai mult
VIDEO | Peisaj trist pe Scările Fericirii din Cotroceni, unul dintre cele mai instagramabile locuri din oraș cândva. Bucureșteancă: „Este o mizerie de nedescris aici!”

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 10 rapid 5 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share