Cum arată noile tricouri ale lui FCSB FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea

FCSB și-a prezentat joi noul echipament de joc pentru sezonul 2026-2027, în cadrul unui eveniment organizat la magazinul Nike din incinta ParkLake, cu doar câteva zile înaintea startului noului sezon competițional.

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Principala noutate a colecției este reprezentată de cel de-al doilea echipament, care va fi complet portocaliu, o alegere ce pare să fie în ton cu identitatea vizuală a sponsorului principal al clubului, Betano.

FCSB și-a lansat noile echipamente

Echipamentul principal păstrează albastrul drept culoare dominantă, completat de inserții roșii și șort roșu.

Un element distinctiv este sigla stilizată în culorile drapelului României. În schimb, al treilea echipament este alb, cu inserții negre la guler și mâneci, iar pe acesta apare noua siglă stilizată a liniei vestimentare FCSB, în culorile tradiționale, roșu și albastru.

O altă noutate este fontul folosit pentru numere și numele jucătorilor, unul cu un design aparte, care amintește de cel făcut celebru de Sevilla din sezonul 2006-2007.

Clubul a ținut să precizeze că, deși pe tricouri este utilizată o versiune stilizată a emblemei, sigla oficială a FCSB rămâne neschimbată.

Interesul suporterilor pentru lansare a fost unul ridicat. Cu puțin timp înainte de începerea evenimentului, câteva sute de fani s-au strâns în fața magazinului Nike, scandând numele celor patru jucători prezenți: Târnovanu, Bîrligea, Tănase și nou venitul Labonne.

FOTO Tricourile de acasă au nume și număr alb-roșii , culorile rivalei Dinamo

„Noua colecție oficială de joc reflectă identitatea FCSB și dorința noastră permanentă de a oferi jucătorilor produse de cea mai bună calitate, dezvoltate împreună cu unul dintre cele mai importante branduri sportive din lume.

Ne bucurăm să continuăm acest parteneriat de tradiție cu Nike și Sport Time Trade și să prezentăm suporterilor colecția pentru noul sezon competițional”, a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB.

Sigla lui FCSB de anul trecut, față de cele doua variante din noul sezon

VIDEO Ce au declarat Florin Tănase și Daniel Bîrligea

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