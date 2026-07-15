Antena Play, ținta unui atac cibernetic Site-ul nu a funcționat peste jumătate de repriză la Franța - Spania. Abonații sunt furioși » Reacția reprezentanților platformei
Foto: AI + montaj/GOLAZO.ro
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Antena Play, ținta unui atac cibernetic Site-ul nu a funcționat peste jumătate de repriză la Franța - Spania. Abonații sunt furioși » Reacția reprezentanților platformei

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 14:42
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 15:20
  • Franța - Spania 0-2. Prima semifinală de la CM 2026 a ajuns în topul audiențelor TV, însă situația a stat diferit în online.
  • Abonații Antena Play nu au putut accesa site-ul platformei în prima parte a partidei, această problemă generând o avalanșă de reacții negative.
  • GOLAZO.ro a obținut și o reacție de la reprezentanții Antena Play. Aceștia susțin că site-ul a fost ținta unui atac cibernetic.
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Site-ul platformei de streaming a Grupului Intact nu a funcționat o bună perioadă de timp chiar în timpul unuia dintre cele mai așteptate dueluri ale acestei ediții de Mondial.

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Platforma Antena Play nu a funcționat la Franța - Spania 0-2

Duelul de foc dintre Kylian Mbappe și Lamine Yamal a doborât recordul de audiență la acest Mondial, 2,6 milioane de oameni aflându-se, în medie, în fața televizorului, pe parcursul meciului.

Însă Antena a avut probleme mari cu site-ul Antena Play, care a fost nefuncțional în prima jumătate de oră a semifinalei.

Aplicația a funcționat în această perioadă, însă abonații care au ales să urmărească meciul pe site, dar nu au putut din cauza problemei tehnice, au luat cu asalt secțiunea de comentarii de pe pagina de Facebook Antena Play pentru a-și exprima nemulțumirile cu privire la această problemă:

  • „Îmi spuneți și mie de ce mi-am făcut abonament la voi și v-a picat iar site-ul?”
  • „Tataaaa , furati natiunea ! Nu va e rusine ? Plateste omul abonament, si incepe meciul, semifinala, si va pica site-ul ?!?!??!”
  • „Atâția bani din Mondialul ăsta și tot incapabili de o mentenanță decentă a site-ului? Ireal”
  • „Ne dați și nouă serviciile pe care le-am plătit?”
  • „Singurul motiv pentru care merita să plătești abonamentul la serviciul ăsta de 2 lei a fost Cupa Mondială, dar nu sunteți capabili sa îl mențineți activ”
  • „Să ne puneți, vă rog, un formular pentru refund la abonamente, mulțumesc!”
  • „Nu merge site-ul, faceți ceva ACUM!!!”
  • „Iar nu merge. O mizerie. Taman la Franta - Spania. Daca nu sinteti in stare, de ce nu ii lasati pe Prima sa faca treaba ? Acolo n-am avut niciodata probleme. V-am dat bani de pomana. Ca sa fie foarte clar, imi spune Chrome ca la mine e in regula, cloud-ul e in regula dar host-ul, adica voi, e in eroare. Eroare 502. Va pregatisem si un print screen dar evident ati avut grija sa nu se poata atasa. Ca sa nu mai spuna cine stie ce tiriflic ca sint eu atehnic si ca eroarea e la mine.”
  • „ANPC maine dimineata, daca nu porneste”
  • „503 Service Unavailable, banii inapoi!”

Antena Play spune că a fost un atac cibernetic

Reprezentanții Antena Play spun că site-ul platformei de streaming a fost ținta unui atac cibernetic.

„În seara meciului Franța – Spania, site-ul web antenaplay.ro a fost ținta unui atac cibernetic, provenit din zeci de țări. Atacul a vizat exclusiv site-ul web; aplicațiile AntenaPLAY (Smart TV, mobil, tabletă) au funcționat normal, iar transmisiunea meciului nu a fost întreruptă pe aceste platforme.

Echipa tehnică, împreună cu partenerii de infrastructură, a remediat situația în primele 15-20 de minute de la începerea meciului. Pentru utilizatorii care se conectaseră la site înainte de debutul atacului, experiența a fost una liniară, fără întreruperi.

AntenaPLAY a transmis până acum 100 de meciuri de la Campionatul Mondial, la un volum record de utilizatori simultani, iar platforma a funcționat constant la parametri normali. În urma acestui incident, am implementat măsuri suplimentare de protecție împreună cu partenerii noștri tehnici.

Întreruperea a afectat exclusiv accesul prin site-ul web, pentru o perioadă de aproximativ 20 minute, iar abonații au avut în tot acest timp acces neîntrerupt la meci prin aplicațiile mobile şi Smart TV AntenaPLAY.

Analiza completă a situației este în curs de desfăşurare şi vom ține cont de experiența fiecărui utilizator”, se arată în răspunsul trimis la solicitarea GOLAZO.ro.

Și Voyo s-a confruntat cu probleme mari

Cu probleme la fel de mari s-a confruntat și Pro TV în urmă cu un an, când platforma Voyo a picat complet la partida Drita - FCSB, din turul 3 preliminar al Europa League, iar meciul a fost mutat pe Pro Arena după 20 de minute.

7,99 euro
pe lună, adică aproximativ 42 de lei, costă abonamentul Standard lunar pentru Antena Play. Abonamentul Premium lunar costă 10,99 euro (58 de lei)

Antena 1 pierde Formula 1

Schimbare majoră pe piața media în privința unui produs de lux din competițiile sportive transmise în România.

Din informațiile pe care GOLAZO.ro le deține, din interiorul industriei media, Formula 1 nu se va mai vedea la Antena 1 începând cu 2027.

Postul de televiziune a pierdut licitația pentru următorul pachet de drepturi TV, aferent intervalului 2027-2029. Antena 1 a cumpărat imaginile pentru F1 odată cu startul sezonului 2024 și va termina actualul mandat odată cu ultim cursă din acest, care e programată pe 6 decembrie, în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi.

Lovitura încasată de Antena 1 e cu atât mai grea cu cât câștigătorul e chiar principalul ei concurent din România: Pro TV. Postul din Pache Protopopescu va deține Formula 1 pentru următorii 3 ani și e foarte probabil ca toate cursele să fie difuzate exclusiv pe platforma de streaming deținută de Pro TV, adică pe Voyo, unde se fac investiții masive.

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