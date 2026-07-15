Cum arată noua siglă   VIDEO+FOTO Fanii FCSB  au blocat intrarea în magazin cu mai bine de o oră înainte de prezentarea echipamentului +12 foto
Superliga

Cum arată noua siglă VIDEO+FOTO Fanii FCSB au blocat intrarea în magazin cu mai bine de o oră înainte de prezentarea echipamentului

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 14:24
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 15:29
  • FCSB își lansează astăzi noul echipament pentru sezonul 2026-2027, în cadrul unui eveniment găzduit de magazinul Nike din ParkLake Mall.
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Cu mult înainte de startul prezentării, chiar mai bine de o oră, peste 100 de suporteri, majoritatea copii, s-au așezat la coadă pentru a fi printre primii care văd noile tricouri și pentru a-i întâlni pe fotbaliștii fostei campioane a României.

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Atmosfera a fost una plină de entuziasm, fanii așteptând atât lansarea oficială a echipamentului de joc, cât și sesiunea de autografe și fotografii cu jucătorii.

FCSB, siglă modificată în noul sezon

Unul dintre elementele de noutate observate la noile echipamente de prezentare, deja disponibile în magazinele Nike, este stilizarea siglei clubului.

FCSB: fanii au blocat intrarea în magazin cu mai bine de o oră înainte de prezentarea noului echipament FOTO Vlad Nedelea
FCSB: fanii au blocat intrarea în magazin cu mai bine de o oră înainte de prezentarea noului echipament FOTO Vlad Nedelea

Galerie foto (12 imagini)

FCSB: fanii au blocat intrarea în magazin cu mai bine de o oră înainte de prezentarea noului echipament FOTO Vlad Nedelea FCSB: fanii au blocat intrarea în magazin cu mai bine de o oră înainte de prezentarea noului echipament FOTO Vlad Nedelea FCSB: fanii au blocat intrarea în magazin cu mai bine de o oră înainte de prezentarea noului echipament FOTO Vlad Nedelea FCSB: fanii au blocat intrarea în magazin cu mai bine de o oră înainte de prezentarea noului echipament FOTO Vlad Nedelea FCSB: fanii au blocat intrarea în magazin cu mai bine de o oră înainte de prezentarea noului echipament FOTO Vlad Nedelea
+12 Foto
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Aceasta folosește o combinație diferită de culori față de emblema obișnuită și a fost văzută pentru prima dată pe echipamentele de prezentare purtate de echipă spre finalul sezonului trecut.

FOTO Cum arată noile tricouri de joc ale lui FCSB

FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (6).jpeg
FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (6).jpeg

Galerie foto (27 imagini)

FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (1).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (2).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (3).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (4).jpeg FCSB și-a lansat noile echipamente FOTO Vlad Nedelea (5).jpeg
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