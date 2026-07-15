FCSB își lansează astăzi noul echipament pentru sezonul 2026-2027, în cadrul unui eveniment găzduit de magazinul Nike din ParkLake Mall.

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Cu mult înainte de startul prezentării, chiar mai bine de o oră, peste 100 de suporteri, majoritatea copii, s-au așezat la coadă pentru a fi printre primii care văd noile tricouri și pentru a-i întâlni pe fotbaliștii fostei campioane a României.

Atmosfera a fost una plină de entuziasm, fanii așteptând atât lansarea oficială a echipamentului de joc, cât și sesiunea de autografe și fotografii cu jucătorii.

FCSB, siglă modificată în noul sezon

Unul dintre elementele de noutate observate la noile echipamente de prezentare, deja disponibile în magazinele Nike, este stilizarea siglei clubului.

Aceasta folosește o combinație diferită de culori față de emblema obișnuită și a fost văzută pentru prima dată pe echipamentele de prezentare purtate de echipă spre finalul sezonului trecut.

FOTO Cum arată noile tricouri de joc ale lui FCSB

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