S-au bătut între ei VIDEO + FOTO. Fanii Argentinei au uitat de rivalitatea cu Anglia și  s-au luat la pumni pe străzile din Atlanta. De la ce a pornit totul +5 foto
Fanii Argentinei s-au luat la bătaie între ei înaintea meciului cu Anglia din semifinalele CM 2026/ Foto: captură VIDEO X
Campionatul Mondial

S-au bătut între ei VIDEO + FOTO. Fanii Argentinei au uitat de rivalitatea cu Anglia și s-au luat la pumni pe străzile din Atlanta. De la ce a pornit totul

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 15:19
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 15:21
  • Violențe pe străzile din Atlanta. Fanii Argentinei s-au luat la bătaie între ei înaintea meciului cu Anglia din semifinalele CM 2026.
  • Partida se joacă de la ora 22:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena PLAY.
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FBI a intrat în alertă înaintea partidei Anglia - Argentina, catalogând meciul drept unul cu risc maxim, anticipând incidente violente între suporterii celor două naționale.

Cu toate acestea, un scandal de proporții a izbucnit chiar în rândul fanilor sud-americani.

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Fanii Argentinei s-au luat la bătaie între ei înaintea meciului cu Anglia

Totul s-a petrecut marți seara, când mai mulți suporteri ai campioanei mondiale s-au adunat în centrul orașului Atlanta, unde se va disputa meciul.

Atmosfera a fost animată de tobe, cântece și muzică latino, însă rivalitățile dintre cluburi au ieșit la iveală.

Fanii formațiilor argentiniene San Lorenzo și Huracan s-au luat la bătaie, polițiștii fiind nevoiți să intervină pentru a-i despărți.

În timpul altercației, ultrașii au aruncat cu sticle, coșuri de gunoi, bănci și mese, scrie dailymail.com.

Fanii Argentinei s-au luat la bătaie între ei înaintea meciului cu Anglia FOTO captură ecran X .jpeg
Fanii Argentinei s-au luat la bătaie între ei înaintea meciului cu Anglia FOTO captură ecran X .jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Fanii Argentinei s-au luat la bătaie între ei înaintea meciului cu Anglia FOTO captură ecran X .jpeg Fanii Argentinei s-au luat la bătaie între ei înaintea meciului cu Anglia FOTO captură ecran X .jpeg Fanii Argentinei s-au luat la bătaie între ei înaintea meciului cu Anglia FOTO captură ecran X .jpeg Fanii Argentinei s-au luat la bătaie între ei înaintea meciului cu Anglia FOTO captură ecran X .jpeg Fanii Argentinei s-au luat la bătaie între ei înaintea meciului cu Anglia FOTO captură ecran X .jpeg
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Incidentul a fost condamnat de alți suporteri argentinieni, care au făcut apel la unitate înaintea confruntării cu Anglia.

Potrivit unui martor, aproximativ 10.000 de suporteri au fost prezenți, cântând și dansând ore în șir.

Printre steagurile arborate s-au remarcat și bannere cu imaginea lui Diego Maradona, dar și unele care făceau referire la Insulele Falkland.

Tensiuni geopolitice și la CM 2026

Relația dintre Anglia și Argentina este una tensionată și astăzi, chiar în timpul Mondialului.

Pablo Quirno, ministrul argentinian de Externe, a numit cei peste 3.000 de locuitori ai Insulelor Falkland o populație „implantată artificial” și a cerut ca sud-americanii să nu cadă în „capcana referendumului”, scrie La Nacion.

În 2013, pe arhipelagul din Oceanul Atlantic a avut loc un referendum în care populația a fost întrebată dacă își dorește să rămână în continuare un teritoriu al Regatului Unit. Rezultatul: 1.513 persoane, adică 99,8% din locuitorii cu drept de vot, au răspuns pozitiv. Doar 3 persoane s-au opus!

Prim-ministrul Keir Starmer i-a replicat politicianului argentinian: „Oamenii de acolo și-au manifestat în repetate rânduri dorința de a rămâne un teritoriu britanic”.

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