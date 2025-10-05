Antrenorul Craiovei experimentează și pierde. FCSB joacă pragmatic și câștigă. În rezumat, cam așa a arătat derbyul. Un meci slab între singurele noastre reprezentante în cupele europene

Despre Mirel Rădoi știam tot felul de lucruri. Că este un tip ambițios, că a fost un fotbalist bun, că îi plac mașinile și ceasurile foarte scumpe (pentru că și le permite), că deocamdată singura realizare notabilă din carieră este semifinala obținută cu naționala U21 la Euro 2019. Mai știam că la nervi face rău. Autoflagelarea nu era pe listă.

Schimbări când era prea târziu

Autoflagelare, ranchiună sau dorința de a epata? Căci altfel nu poți înțelege de ce îl lași pe bancă pe Baiaram și începi cu Monday Etim. E sunday, e duminică și îți trebuie 67 de minute să-l scoți pe Etim, după ce toată lumea a văzut că era epic fail, și să-l trimiți în teren pe Baiaram.

O dată cu Etim a ieșit și Nsimba, înlocuit cu Al Hamlawi. În pachetul de 3 schimbări a intrat și Mora, care i-a luat locul lui Romanchuk. Ciudată schimbare.

Ca efectiv Craiova începea să semene cu acea echipă care avea avans de 14 puncte înainte meciului față de FCSB. Tardivele mutările lui Rădoi, mai ales că Cicâldău luase al doilea galben cu 10 minute înainte, lăsându-și echipa în 10.

Meci slab, spectatori puțini. Ce îți mai poți dori?

Craiova jucase totuși mai bine în prima repriză, când a avut și două ocazii uriașe prin Teles și Cicâldău.

Săptămâna neagră a lui Screciu, eliminat la Rakow, a fost completă când l-a faultat în careu pe Stoian, provocând penalty-ul transformat de Tănase. A fost și unicul gol al unui derby în fața unui stadion aproape gol.

Un meci slab, fără ritm, cu multe greșeli tehnice, cu simulări la greu și obstrucții cât cuprinde. Înlocuirile lui Stoian și Pantea la pauză au arătat încă o dată joaca de-a antrenorul a celui care comandă totul și rolul decorativ jucat de Charalambous și Pintilii.

Jos fardul!

Nivelul slab al meciului dintre singurele noastre echipe din cupele europene autentifică înfrângerile suferite de FCSB și Craiova în fața lui Young Boys și Rakow. Și aruncă cât colo fardul care ascunde ridurile de expresie ale jocului prost din Liga 1.

Asistența modestă de pe Arena Națională spune și ea ceva. FCSB are suporteri de rezultat. Unde sunt zecile de mii care vin în siajul victoriilor importante?

Putem să ne mințim, putem scoate din joben tot felul de statistici prefabricate, dar atunci când se ridică cortina vedem teatru de proastă calitate. Și când se lasă cortina nu știm cum să facem să dăm pe alt canal.