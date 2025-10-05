FCSB - U Craiova 1-0 Campioana respiră. Oltenii pierd poziția de lider în Liga 1, după un meci cu trei intervenții VAR

FCSB - Craiova 1-0. Campioana reușește a doua victorie consecutivă în Liga 1.

Oltenii ajuns la al doilea eșec din acest sezon și pierd astfel poziția de lider.

Derby-ul de pe Arenă a început cu ocazii de ambele părți, dar și cu faze controversate.

În minutul 6, FCSB a primit o lovitură de la 11 metri, după un fault al lui Romanchuk asupra lui Bîrligea, însă Istvan Kovacs a anulat penalty-ul după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

După ce Craiova a fost periculoasă prin ocazia lui Cicâldău în minutul 36, care a trimis cu capul puțin peste poartă, FCSB a beneficiat de un penalty, acordat tot după intervenția VAR, la un fault al lui Screciu asupra lui Stoian.

Florin Tănase a fost cel care a transformat lovitura de la 11 metri și a deschis scorul pentru FCSB.

Partea secundă nu a arătat deloc bine pentru olteni.

După multiple ocazii ale lui Bîrligea și Șut, Cicâldău a văzut al doilea galben în minutul 58, după cel primit la ultima fază a primei reprize, lăsându-și echipa în 10 oameni.

Ulterior, Rădoi a trimis în teren alți trei oameni de atac, însă aceștia nu au găsit drumul spre gol.

În minutul 75, Florin Ștefan face un henț în careu la șutul lui Miculescu, iar Kovacs acordă din nou penalty pentru FCSB, tot după consultarea VAR.

De această dată, Isenko a reușit să apere lovitura în fața lui Tănase, iar scorul rămânea 1-0 pentru campioană.

Cu toate eforturile din finalul partidei, oltenii nu au reușit să înscrie și au bifat al doilea eșec din acest sezon al Ligii 1.

VIDEO. Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

FCSB - Universitatea Craiova 1-0

A marcat: Tănase (39 pen.)

Tănase (39 pen.) Asistență: 11.403, dintre care 700 ai oaspeților

Final de meci.

Min. 90+6 - Galben pentru Târnovanu.

Min. 90+1 - Iese Tănase, intră Thiam.

Min. 88 - Galben pentru Miculescu.

Min. 83 - Iese Ștefan, intră Paradela.

Min. 78 - Isenko apără lovitura de la 11 metri executată de același Flortin Tănase.

Min. 78 - „Centralul” dictează penalty din nou pentru FCSB!

Min. 77 - Kovacs va revedea o nouă fază la VAR, pentru un posibil henț în careu al lui Ștefan, la șutul anterior al lui Miculescu.

Min. 75 - Miculescu lasă perfect o minge pentru Miculescu, al cărui șut este scos de Ștefan peste poartă.

Min. 70 - Iese Olaru, intră Alhassan.

Min. 67 - Trei schimbări la Craiova. Ies Romanchuk, Nsimba și Etim, intră Mora, Baiaram și Al Hamlawi.

Min. 62 - Iese Bîrligea, intră Alibec.

Atacantul roș-albaștrilor a fost înjurat de fanii olteni de la inelul 3, cărora le-a făcut semn să tacă și le-a arătat emblema de campion al României de pe tricou, semnalând că are două titluri, unul cu FCSB, unul cu CFR.

Min. 62 - Nsimba șutează de la marginea careului, în forță, însă Târnovanu e pe poziții și respinge în afara terenului.

Min. 58 - Cicâldău vede cartonașul roșu, după ce l-a lovit în față pe Darius Olaru și a primit al doilea galben din partea lui Kovacs.

Min. 57 - Bîrligea trimite un șut foarte bun de la 20 de metri, însă Isenko reușește să intervină foarte bine și trimite în corner.

Min. 54 - Tănase așază o minge la marginea careului pentru Adrian Șut, care trimite puțin pe lângă poartă.

Min. 49 - Galben pentru Rus.

Min. 46 - Galben pentru Toma.

Min. 46 - Începe repriza a doua. Două schimbări la FCSB: ies Stoian și Pantea, intră Toma și Miculescu. În acest moment, campioana nu mai are niciun jucător U21 pe bancă.

Pauză pe Arena Națională.

Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de fluierul final al primei reprize, nervos pe arbitrajul lui Istvan Kovacs, pe care l-a contestat pe toată durata reprizei.

Min. 45+5 - Galben pentru Cicâldău.

Min. 39 - Tănase transformă lovitura de la 11 metri!

Min. 38 - Penalty pentru FCSB!

Min. 36 - Istvan Kovacs este chemat la monitorul VAR din nou, după un contact în careu între Screciu și Stoian.

Min. 28 - Ocazie imensă pentru Cicâldău. Acesta a reluat cu capul după o centrare perfectă a lui Etim, care a primit o pasă chiar de la adversarul Radunovic.

Min. 27 - Daniel Bîrligea a fost trimis la margine pentru a-și da jos brățara de la mână.

Min. 26 - Galben pentru Teles.

Min. 19 - Mihai Popescu reia foarte bine cu capul după un nou corner, însă mingea trece pe lângă poarta oltenilor.

Min. 15 - Jocul este întrerupt pentru un conflict între Nsimba și Pantea. Fiecare jucător a văzut cartonașul galben.

Min. 14 - David Matei intră în locul lui Mihnea Rădulescu, care a ieșit accidentat.

Min. 11 - Teles ratează o ocazie foarte mare, după o pasă perfectă a lui Nsimba în fața porții. Acesta a trimis puțin pe lângă poarta lui Târnovanu.

Min. 9 - Centralul decide anularea loviturii de la 11 metri.

Min. 8 - Istvan Kovacs va revedea faza la monitorul VAR.

Min. 6 - Penalty pentru FCSB, după un fault al lui Romanchuk asupra lui Bîrligea.

Min. 5 - Ocazie și pentru FCSB. Șut trimite cu capul puțin peste poartă, după o minge prelungită de Stoian, în urma unui corner bătut la prima bară de Radunovic.

Min. 1 - Etim bifează prima ocazie, după ce a recuperat o minge de lângă Ngezana, însă Târnovanu închide bine unghiul jucătorului Craiovei.

Min. 1 - Start de partidă pe Arena Națională.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Al. Stoian - Bîrligea

Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Al. Stoian - Bîrligea Rezerve: Udrea, Zima, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, M. Toma, O. Popescu, Alhassan, Thiam

Udrea, Zima, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, M. Toma, O. Popescu, Alhassan, Thiam Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous U Craiova: Isenko - Ad. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Nsimba, Etim

Isenko - Ad. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Nsimba, Etim Rezerve: I. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, Al. Crețu, Mekvabishvili, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Al Hamlawi, D. Matei

I. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, Al. Crețu, Mekvabishvili, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Al Hamlawi, D. Matei Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Arbitru: Istvan Kovacs Istvan (Carei). Asistenți: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău). Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari). Arbitru AVAR: Valentin Porumbel Valentin (Olteniţa)

Istvan Kovacs Istvan (Carei). Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău). Sorin Costreie (Voluntari). Valentin Porumbel Valentin (Olteniţa) Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)

Tânărul Alexandru Stoian (17 ani) revine în primul „11” la FCSB, după aproape 3 luni, când a jucat o repriză la victoria cu Petrolul, scor 1-0.

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise între 12:00 și 20:30, iar accesul spectatorilor se face începând cu ora 18:30.

Cele două rivale se află în căutarea unui rezultat prin care să se revanșeze în fața fanilor după înfrângerile suferite în competițiile europene.

Învinsă de Young Boys în Europa League, FCSB nu-și mai permite pași greșiți pe plan intern: campioana en-titre se află pe locul 11, cu doar 10 puncte după 11 etape.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a pierdut meciul cu Rakow din Conference League, dar și poziția de lider din Superliga, fiind depășită de Rapid. Trupa lui Rădoi are 24 de puncte, cu unul mai puțin decât giuleștenii.

Elias Charalambous, despre meciul cu U Craiova: „E un meci 50/50”

Deși Universtatea Craiova n-a mai câștigat de pe 14 septembrie, antrenorul FCSB rămâne precaut.

„E un meci foarte important pentru noi, un derby cu cea mai bună echipă din campionat până acum. Ei sunt pe primul loc, ceea ce arată că fac o treabă bună, cu un antrenor bun. Un derby mare pe care vrem să-l câștigăm și să luăm cele trei puncte.

Nu cred că există avantaje sau dezavantaje, ambele echipe au jucat joi. Avem loturi mari și putem face rotații, așa că cred că este un meci 50/50. Nu cred că în astfel de meciuri există favoriți.

Am arătat de multe ori că în astfel de meciuri ne luptăm foarte bine și sper ca mâine să arătăm din nou forma noastră bună.

Cred că sunt multe meciuri importante, dar pentru noi acesta este un meci pe care trebuie neapărat să-l câștigăm. Vrem să câștigăm din mai multe motive avem nevoie de puncte, am pierdut multe la început.

Cel mai important pentru noi mâine este să luăm punctele, nu spun că se va decide mâine campionatul, mai sunt multe meciuri”, a declarat tehnicianul, la conferința de presă.

Mirel Rădoi, despre derby-ul cu FCSB: „Trebuie să profităm”

Tehnicianul oltenilor este convins că FCSB va forța victoria și știe ce trebuie să facă elevii săi pentru a obține cele 3 puncte.

„Pentru ei există o singură variantă, aceea a victoriei, nici rezultatul de egalitate nu i-ar avantaja, pentru că se pot desprinde alte echipe, iar distanța dintre noi și ei rămâne aceeași.

Prin faptul că au odihnit foarte mulți jucători, sunt sigur că vor încerca să vină în pressing ultraofensiv, așa cum au făcut și cu Young Boys.

Sunt sigur că vor pune accent pe lucrul ăsta, ca noi să avem cât mai puține spații, să limiteze calitățile jucătorilor din atac. Trebuie să fim atenți și să profităm de spațiile lăsate libere de cei de la FCSB.

Partida cu Craiova e mult mai importantă pentru ei decât a fost cea cu Young Boys. Cred că a fost surprinzător pentru toată lumea că nu au reușit să câștige mai multe puncte”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare derby-ului.

Detalii interesante despre derby-ul FCSB - Universitatea Craiova, potrivit lpf.ro:

Bucureștenii s-au impus în runda precedentă, 1-0 cu Oțelul, și au oprit o serie negativă formată din opt meciuri fără victorie (3 remize, 5 înfrângeri).

Oltenii au un start de sezon excelent, cu șapte succese și trei rezultate de egalitate, singura înfrângere fiind suferită chiar în ultima deplasare, 0-1 la Galați.

FCSB este echipa care a expediat cele mai multe șuturi pe spațiul porții adverse în primele 11 etape - 62 (U Craiova - 52).

În actualul mandat al lui Mirel Rădoi (început pe 28 ianuarie 2025), craiovenii au primit cel puțin un gol în 11 dintre cele 13 partide jucate în SuperLigă pe teren advers.

12 goluri au încasat roș-albaștrii în repriza secundă, dintre care șapte după minutul 75.

Câte șapte contribuții ofensive au cei mai buni jucători la acest capitol din cele două loturi, Florin Tănase (6 goluri, o pasă decisivă), respectiv Steven Nsimba (5 goluri, două pase decisive).

29 de jucători au utilizat bucureștenii, dintre care 20 sunt autohtoni (cei mai mulți). De partea cealaltă, Universitatea Craiova s-a bazat pe 30 de fotbaliști, 12 dintre ei fiind străini.

Din 2014, cele două s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 40 de ori, de 26 de ori s-au impus roş-albaştrii, de şapte ori au câştigat oltenii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate.

Ultima victoria reuşită de alb-albaştri în campionat: 6 mai 2024, Universitatea Craiova - FCSB 2-0.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 17 mai 2025, FCSB - Universitatea Craiova 1-0 (Daniel Bîrligea).

De reamintit că, pe banca studenţilor craioveni se află Mirel Rădoi, nimeni altul decât căpitanul bucureştenilor din stagiunea 2005-2006, când roş-albaştrii au reuşit cea mai mare performanţă internaţională realizată de o echipă românească de după 1990, semifinală de Cupa UEFA.

