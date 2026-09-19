Dezastru pentru FCSB Roș-albaștrii au pierdut pentru prima dată în istorie la o diferență de cinci goluri în SuperLiga

FCSB a fost umilită la Craiova în derby-ul etapei #10 din SuperLiga, scor 0-5.

De când n-au mai încasat roș-albaștrii cinci goluri, în rândurile de mai jos.

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FCSB a fost de nerecunoscut în Bănie. Roș-albaștrii au ajuns la patru înfrângeri în ultimele cinci etape, dar eșecul cu Craiova reprezintă unul dintre cele mai usturătoare din istoria echipei.

FCSB, prima înfrângere din istoria Superligii la o diferență de cinci goluri!

Eșecul usturător de la Craiova a reprezentat prima înfrângere din istorie la o diferență de cinci goluri în Superliga din era FCSB/Becali!

Ultima dată când roș-albaștrii au încasat cinci goluri într-un meci de SuperLiga a fost în sezonul 2022-2023, când Rapid s-a impus cu 5-1, pe 27 mai 2023, în ultima etapă de play-off a acelei stagiuni.

Precedentul meci în care FCSB a primit cinci goluri fără să înscrie a fost pe 3 noiembrie 2022, când formația bucureșteană era învinsă de Silkeborg, scor 0-5, în grupele Conference League.

Foto: sportpictures.eu

De altfel, „roș-albaștrii” au pierdut ambele confruntări cu danezii cu același scor.

Ștefan Târnovanu și Valentin Crețu sunt singurii jucători care au evoluat în toate cele patru înfrângeri usturătoare suferite de echipa patronată de Gigi Becali.

După eșecul umilitor cu Craiova, FCSB ocupă locul 10, cu 12 puncte, la 9 în spatele liderului Rapid.

FOTO. U Craiova - FCSB 5-0

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