Când s-a făcut FCSB de râs cel mai tare?! În ultimul an, echipa a suportat umilințe pe bandă rulantă. SONDAJ GOLAZO.ro: unde se plasează rușinea cu Gloria Bistrița?

FCSB a fost învinsă joi seară de o echipă de jumătatea clasamentului din Liga 2, în etapa a doua a fazei grupelor Cupei României

Sondajul GOLAZO.ro vă invită să votați care e cea mai mare rușine suportată de FCSB în perioada iulie 2025 - noiembrie 2026

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Foarte rar i-a fost dat FCSB-ului să îndure într-un interval scurt de timp rezultate rușinoase și umilitoare cum a suportat în mai puțin de un an și jumătate, începând din iulie 2025.

De joi seară s-a mai adăugat un episod jenant: 0-1 cu o formație mediocră de liga secundă, Gloria Bistrița, într-un meci de Cupă, la finalul căruia FCSB a aflat că nu mai depinde doar de ea să se califice dintr-o grupă extrem de slabă în a doua competiție internă.

Unde se plasează acest rezultat dezastruos pentru un club care n-a fost deloc obișnuit cu așa ceva? Sunt mai multe episoade rușinoase începând din vara trecută.

Cele mai mari umilințe suferite de FCSB

Inter D’Escaldes (Andorra) - FCSB 2-1

S-a jucat în returul primului tur preliminar din UEFA Champions League. În tur, FCSB câștigase cu 3-1, iar la retur a tras cu dinții de eșecul la limită pentru a evita ceea ce putea să fie chiar rușinea istorică a fotbalului românesc. S-a ales, chiar așa, cu o înfrângere care e probabil cea mai umilitoare dintre toate cele suportate pe continent.

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Eliminarea cu Shkendija (Macedonia)

Tot în vara anului trecut, FCSB a fost scoasă din Liga Campionilor de o formație anonimă din Macedonia, Shkendija. Bucureștenii chiar au pierdut ambele jocuri: 0-1 în deplasare, 1-2 pe Arena Națională, la retur.

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Ratarea play-off-ului Superligii

În martie 2026, FCSB o premieră negativă în competiția internă. Nu reușea să se claseze între primele 6 la finalul sezonului regulat 2025-2026. Implicit, echipa a ratat accesul în play-off și a evoluat în play-out, unde nici nu a terminat pe prima poziție. S-a clasat pe locul 8 sezonul trecut, cea mai slabă clasare all-time cu Gigi Becali patron.

Eliminare cu Auda (Letonia)

În a doua jumătate a lunii iulie 2026, FCSB s-a făcut din nou de râs în Europa. Deși a întâlnit un adversar modest, pe FK Auda, din Letonia, FCSB a pierdut ambele jocuri: 2-3 în Ghencea și 1-4 la retur. Scor general 3-7! Cum dubla a avut loc în turul 2 din Conference League, FCSB avea să fie scoasă definitiv din cupele europene.

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Gloria Bistrița - FCSB 1-0

S-a jucat în Cupa României. De-a lungul istoriei, FCSB a mai pierdut meciuri cu echipe de eșalon inferior, chiar și într-un joc eliminatoriu. De această dată, echipa a fost bătută de o formație care se află abia pe locul 11 în Liga 2 și care recent a și schimbat antrenorul, din cauza rezultatelor foarte slabe. Pe Gloria, în prima etapă a Cupei, o bătute Csikszereda, chiar la Bistrița, scor 2-0. În actualul sezon de Liga 2, Gloria a fost învinsă de echipe precum Popești Leordeni, FC Bacău, ASA Tg. Mureș.

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Care e cea mai rușinoasă contraperformanță suportată de FCSB în ultimul an și jumătate? Înfrângerea cu D’Escaldes (Andorra) % Eliminarea cu Shkendija (Macedonia) % Ratarea play-off-ului Superligii % Eliminarea cu FK Auda (Letonia) % Eșecul cu Gloria Bistrița (Liga 2) %

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