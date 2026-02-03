Mititelu o ajută pe FCSB Echipa lui Gigi Becali profită de conflictul dintre olteni, înaintea dublei de foc cu Universitatea, din Cupa României și Superliga

FCSB primește un ajutor important de la Adrian Mititelu, înaintea „dublei” de foc pe care o are cu Universitatea Craiova.

FCSB va juca două meciuri extrem de importante cu echipa lui Mihai Rotaru, în Cupa României și în Superliga, în decurs de doar 4 zile.

FCSB va pleca miercuri, 11 februarie, de la București spre Craiova.

Până atunci, echipa lui Elias Charalambous mai are de disputat meciurile din Liga 1 cu: FC Botoșani (5 februarie, acasă), Oțelul Galați (8 februarie, deplasare)

Mititelu o ajută pe FCSB

Joi, 12 februarie, în Bănie, campioana înfruntă Universitatea Craiova în etapa a 3-a a Cupei României Betano.

Vineri, 13 februarie, FCSB va efectua un antrenament de refacere, iar pe 14 februarie, în ziua premergătoare partidei din campionat, FCSB va avea un antrenament în Craiova.

Pentru toată această perioadă pe care roș-albaștrii o vor petrece în Oltenia, echipa lui Gigi Becali se va pregăti la baza celor de la FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu.

Campioana a apelat la patronul echipei din Liga 3 pentru a avea acces la baza de pregătire a lui FCU și a găsit înțelegere.

Astfel, Adrian Mititelu profită de context pentru a da o mână de ajutor echipei care o va înfrunta pe Craiova lui Mihai Rotaru.

În perioada în care va sta la Craiova, FCSB ar urma să fie cazată la un hotel din centrul orașului.

