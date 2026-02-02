Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre transferul mijlocașului Joao Paulo (27 de ani) de la Oțelul Galați.

Patronul campioanei a explicat și despre demersurile birocratice pe care trebuie să le facă odată cu transferul lui Joao Paulo, fotbalist african, originar din Capul Verde.

Gigi Becali, despre situația lui Joao Paulo: „Fac o scrisoare, dau un telefon...”

După ce FCSB a oficializat transferul lui Joao Paulo, finanțatorul campioanei a anunțat că va face o scrisoare oficială către Guvern, pentru ca mijlocașul să primească permis de muncă.

„Am rezolvat cu Joao Paulo. O să trebuiască doar să intervin eu, ca parlamentar, să fac o scrisoare oficială pentru permisul lui de muncă.

El are permis de muncă, dar acum mai trebuie aprobat încă odată (n.r. când schimbă angajatorul). Pentru ce să mai stau 30 de zile? Dacă el are permis de muncă, tu în 24 de ore trebuie să îl înscrii la Ministerul Muncii.

El, dacă semnează un contract nou, trebuie să primească din nou permis de muncă. O să fac o scrisoare oficială, dau un telefon...”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

700.000 de euro este cota lui Joao Paulo

Jucătorul sosit în vara anului trecut la Oțelul Galați, de la Sheriff Tiraspol, a fost unul dintre jucătorii de bază ai ocupantei locului 8 din Liga 1.

Ca urmare a evoluțiilor bune din acest sezon, acesta a atras atenția mai multor cluburi, fiind transferat de FCSB.

În 20 de partide jucate, Joao Paulo a marcat un gol și a oferit 3 pase decisive.

