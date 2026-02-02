FCSB se mută la Craiova  Decizia luată de conducerea campioanei pentru partidele următoare +48 foto
FCSB FOTO: Sport Pictures
FCSB se mută la Craiova Decizia luată de conducerea campioanei pentru partidele următoare

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 22:40
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 22:40
  • FCSB se va muta câteva zile la Craiova, pentru cele două meciuri cu Universitatea, din campionat și Cupa României.

FCSB va juca două meciuri împotriva Universității Craiova în doar patru zile, ambele pe stadionul „Ion Oblemenco”.

FCSB se mută la Craiova, pentru meciurile cu Universitatea

Ținând cont că FCSB îi va întâlni pe olteni atât în Cupă, cât și în campionat, oficialii campioanei au luat decizia de a sta câteva zile în Craiova, pentru a evita risipa de energie provocată de drum, dar și pentru a avea mai mult timp la dispoziție pentru recuperare și pregătire, conform gsp.ro.

FCSB va pleca miercuri, 11 februarie, de la București spre Craiova. Prima partidă, cea din Cupă, este programată joi, 12 februarie, miza fiind una mare pentru ambele echipe.

Apoi, pe 13 februarie, ar urma să fie programat un antrenament de refacere în Bănie, iar pe 14 februarie, în ziua premergătoare partidei din campionat, FCSB va avea un antrenament în Craiova.

Campioana va reveni în Capitală după meciul din campionat, de duminică seara. În perioada în care va sta la Craiova, FCSB ar urma să fie cazată la un hotel din centrul orașului.

  • În partida din turul acestui sezon de Liga 1, FCSB s-a impus pe teren propriu, scor 1-0, grație reușitei lui Florin Tănase, din prima repriză.

FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (7).jpg
FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (7).jpg

FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (1).jpg FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (2).jpg FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (3).jpg FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (4).jpg FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (5).jpg
