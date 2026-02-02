Dinamo București ar fi pus ochii pe mijlocașul Reshat Ramadani (22 de ani), jucătorul lui Dinamo Kiev.

Tânărul macedonean evoluează sub formă de împrumut la Shkendija, clubul la care și-a început cariera.

Ramadani a fost integralist în victoriile celor de la Shkendija împotriva FCSB-ului, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

În ciuda faptului că nu s-a impus la formația din Kiev, Ramadani este considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Macedonia de Nord.

Dinamo ar fi făcut o ofertă pentru Reshat Ramadani, macedoneanul care joacă la Shkendija

Ramadani a fost achiziționat de Dinamo Kiev în 2023, de la Shkendija, pentru 250.000 de euro, și a fost imediat împrumutat formației macedonene pentru un sezon.

Conform paginii de Instagram specializate în transferuri xmksport, Dinamo București ar fi înaintat o primă ofertă către Dinamo Kiev de 500.000 de euro, plus un procent de 20% dintr-un viitor transfer.

Clubul ucrainean, în schimb, ar solicita aproximativ un milion de euro pentru mijlocașul internațional.

Pe lângă Dinamo București, mijlocașul ar fi fost dorit și de cluburi din Belgia, Polonia și alte țări europene.

Reshat Ramadani traversează cel mai bun moment al carierei sale și a bifat deja două apariții pentru naționala Macedoniei, sub comanda selecționerului Blagoja Milevski.

În acest sezon, el a fost integralist în ambele meciuri împotriva FCSB-ului din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, în care Shkendija s-a impus, scor 1-0 acasă și 2-1 pe Arena Națională.

600.000 de euro este cota de piață a tânărului macedonean, care a jucat 101 meciuri pentru Shkendija, în care a marcat 3 goluri și a oferit 5 pase decisive. La Dinamo Kiev, fotbalistul are doar 4 meciuri jucate

Dinamo București se află pe locul secund în Superliga, cu 45 de puncte, după cele 24 de meciuri acumulate.

Pentru elevii lui Zeljko Kopic urmează partida cu Farul Constanța, pe 4 februarie, de la 20:30, în etapa #25 din Superliga.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport