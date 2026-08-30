Roș-albaștri într-un oraș roș-albastru Târgoviște, gazda perfectă pentru FCSB cu UTA. Un teren de top și un crainic dedicat: „O onoare” +36 foto
Arena din Târgoviște. Foto: Iosif Popescu
Superliga

Roș-albaștri într-un oraș roș-albastru Târgoviște, gazda perfectă pentru FCSB cu UTA. Un teren de top și un crainic dedicat: „O onoare”

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 21:14
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 01:10
  • FCSB - UTA. Arena „Eugen Popescu” i-a primit în roș-albastru pe jucătorii FCSB. Iar suprafața de joc era perfectă. 
  • „Cea mai iubită echipă de fotbal din România”, a anunțat crainicul stadionului. Chiar dacă duminică a fost ziua când au explodat conflictele la FCSB.
  • Toți spectatorii din Târgoviște i-au aplaudat pe jucătorii lui Baciu când au apărut pe teren. Un meci sold-out. 8.000 de spectatori în total.
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Într-un moment rău la FCSB, cel mai rău, cu o mulțime de conflicte în interiorul și în jurul echipei care au explodat duminică, în ziua meciului cu UTA, singurul lucru pozitiv este stadionul din Târgoviște.

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Nu mai e Ghencea, nici Arcul de Triumf, nu mai e nici măcar București.

Turnul Chindiei paznic pentru FCSB

Roș-allbaștrii s-au mutat la 80 de kilometri și au descoperit un oraș roș-albastru. Pentru Chindia, dar potrivit la fix acum pentru FCSB.

Soarele apune în depărtare, vizibil din tribunele arenei „Eugen Popescu”. Se vede și Turnul Chindiei, foarte aproape.

Un stadion mic, cochet, nou, reconstruit și inaugurat în 2023, cu două tribune pe lungimea suprafeței de joc. Absența peluzelor nu deranjează, din contră. E frumos amenajat. Mult spațiu verde în spatele porților.

Terenul e înconjurat de pistă de atletism, iar scaunele sunt roșii și albastre. FCSB e mai acasă aici decât pe „Arc”.

Toate biletele disponibile vândute: FCSB - UTA, sold-out la Târgoviște

Sub acoperișul tribunei principale, alt semn al gazdelor, luminile în culorile sale.

Suprafața de joc e alt punct pozitiv: e foarte bun, verde și gata de meci. Un gazon cum nu găsești azi în București.

De la intrare observai că localnicii s-au bucurat că FCSB a ales orașul lor. Au înconjurat autocarul echipei când a sosit la arenă.

Toate biletele disponibile au fost cumpărate. O partidă sold-out!

FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (36 imagini)

FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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7.500 de bilete
au fost vândute la meciul de duminică, FCSB - UTA, la Târgoviște

Un spectator în tricoul albastru și emblema Stelei din 2006: al lui Victoraș Iacob

Cu tot cu invitați, peste 8.000 de spectatori erau așteptați la stadion.

Mulți susținători au venit la meci îmbrăcați în tricourile roș-albastre. Unul dintre ei ieșea în evidență: avea tricoul albastru cu emblema Stelei din 2006, cu numărul 19 și numele Victoraș Iacob pe spate.

Când au ieșit jucătorii lui Baciu pe teren, la încălzire, spectatorii i-au aplaudat zgomotos. Când cei 30 de fani arădeni au strigat UTA, UTA, aceiași spectatori târgovișteni i-au fluierat puternic.

Crainicul a anunțat astfel formula de start a gazdelor: „Cea mai iubită de fotbal din România. E o onoare să o avem aici”.

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