Căpitan la meciul 200 Cum a ajuns Miculescu liderul FCSB + anunțul făcut de MM despre banderolă +38 foto
David Miculescu, în meciul de la Târgoviște. Foto: Iosif Popescu
Superliga

Căpitan la meciul 200 Cum a ajuns Miculescu liderul FCSB + anunțul făcut de MM despre banderolă

alt-text Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 21:40
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 21:40
  • FCSB - UTA. David Miculescu a profitat de faptul că Tănase, Crețu și Radunovic nu mai erau în echipă și a preluat banderola roș-albastră.
  • Ce a spus Mihai Stoica despre Miculescu a contat cel mai mult.
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David Miculescu a primit banderola de căpitan la FCSB pentru a doua oară de când e la roș-albaștri, însă în premieră într-un meci din Superligă.

Momentul a venit chiar la partida cu UTA, clubul de la care atacantul a ajuns la formația roș-albastră în urmă cu patru ani.

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Într-o perioadă cu mai multe absențe importante și în care ierarhia căpitanilor s-a schimbat, Miculescu a devenit una dintre numele importante ale vestiarului.

Fără Tănase, Crețu și Radunovic, banderola a ajuns la Miculescu

Fără Florin Tănase, exclus din lot și pe picior de plecare de la FCSB, la fel Vali Crețu care se află într-o situație similară, Miculescu a urcat în ierarhie. În plus, Radunovic și Mihai Popescu, alți fotbaliști cu experiență și greutate în vestiar, sunt accidentați.

Pentru Miculescu, partida a avut o dublă semnificație. Pe lângă faptul că a fost pentru prima dată căpitan într-un meci de Superligă, atacantul a bifat și meciul cu numărul 200 în tricoul FCSB.

În cele 200 de apariții pentru roș-albaștri, Miculescu a reușit 31 de goluri și 9 pase decisive, iar statutul său în cadrul echipei a crescut treptat de la venirea de la Arad.

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

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FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Rămâne căpitanul #1?

Mihai Stoica a explicat la Prima Sport de ce FCSB a ales ca banderola să ajungă la Miculescu și a lăsat să se înțeleagă că această situație nu ar fi doar o conjunctură:

„Poate nu ne-am gândit la alt căpitan. Căpitanul echipei trebuie să fie un jucător care evoluează mereu la 100% din capacitate, care e dispus să se sacrifice.

Un jucător care are ani de zile la echipa asta. Iar David Miculescu, la ora actuală, întrunește multe dintre calitățile astea”.

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