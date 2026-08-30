„Baciule, lasă-ne!” VIDEO. Scandal la FCSB! Suporterii n-au avut milă de roș-albaștri: „Jucați, bă, fotbal!”

FCSB - UTA. Marius Baciu și elevii săi au fost criticați de suporteri la pauza meciului din etapa #7 a Ligii 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB a avut primele ocazii la Târgoviște, însă Cisotti și Miculescu au ratat din poziții ideale. UTA a deschis scorul prin Coman ('26), Boutoutaou a irosit mai multe faze importante, iar fanii nu și-au ascuns nemulțumirea.

FCSB - UTA. Marius Baciu și elevii săi, huiduiți de suporteri

În timp ce se îndreptau spre vestiare, Baciu și jucătorii celor de la FCSB au fost contestați de suporteri.

„Jucați, bă, fotbal!” și „Baciule, lasă-ne că nu jucăm nimic” s-a auzit din tribunele stadionului „Eugen Popescu”.

FCSB a dat impresia că-și revine după pauză, a egalat prin Stoian ('49), intrat în locul lui Garita, dar Abdallah ('54) i-a readus în avantaj pe oaspeți.

Suporterii s-au enervat și mai tare după ce UTA a marcat pentru 3-1, tot prin Coman. I-au cerut în cor demisia lui Baciu, dar nu i-au iertat nici pe oficialii clubului.

„Bravo, Cernat! Și tu și MM (Mihai Stoica) ați adus unu și unu. Ia-l pe MM și plecați acasă”.

„L-ați adus pe Boutoutaou, bravo, bă!”

„Cernat, pe Toma să-l țineți la Chiajna, că nu e bun la noi. E bun Boutoutaou”

„Plecați acasă!”

„Bravo, MM!” (ironic)

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Dawa, Batubinsika, Duarte - Cisotti, Arad, Joao Paulo, Pădurariu - Miculescu, Garita, Boutoutaou

Târnovanu - Dawa, Batubinsika, Duarte - Cisotti, Arad, Joao Paulo, Pădurariu - Miculescu, Garita, Boutoutaou Rezerve: M. Popa, Udrea, Gnahore, Politic, L. Stancu, Al. Stoian, Labonne, D. Popa

M. Popa, Udrea, Gnahore, Politic, L. Stancu, Al. Stoian, Labonne, D. Popa Antrenor: Marius Baciu

Marius Baciu UTA: Brazao - Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Alomerovic - Sota, Al. Roman - Abdallah, Papeau, Taroi - M. Coman

Brazao - Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Alomerovic - Sota, Al. Roman - Abdallah, Papeau, Taroi - M. Coman Rezerve: Gorcea, Bădescu, Padula, D. Ilie, Sinani, Tzioni

Gorcea, Bădescu, Padula, D. Ilie, Sinani, Tzioni Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea Arbitru : Kovacs Szabolcs, Asistenți : Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristi Daniel, VAR : Bîrsan Marcel, AVAR : Gheorghe Sebastian Eugen

: Kovacs Szabolcs, : Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristi Daniel, : Bîrsan Marcel, : Gheorghe Sebastian Eugen Stadion: „Eugen Popescu”, Târgoviște

VIDEO: cele mai noi imagini din sport