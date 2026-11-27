Felipe Ortiz (49 de ani) este noul antrenor al celor de la FC Botoșani.

Tehnicianul spaniol a semnat un contract valabil până în vara lui 2028.

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Felipe Ortiz îi va lua locul pe banca moldovenilor lui Marius Croitoru, care a fost demis după remiza, scor 3-3, cu FC Voluntari.

Felipe Ortiz, prezentat oficial de FC Botoșani

Tehnicianul spaniol s-a despărțit de Inter d’Escaldes după ce joi seară a condus formația din Andorra spre o victorie cu 2-0 în fața lui FC Copenhaga, în faza principală din Conference League.

„Felipe Ortiz este de acum botoșănean cu acte în regulă, după ce a semnat cu echipa noastră până în 2028. Bine ai venit în familia FC Botoșani, Felipe!”, a anunțat FC Botoșani pe rețelele de socializare, alături de o fotografie de pe aeroport cu Ortiz și colaboratorii săi.

Ortiz este cunoscut microbiștilor români după „dubla” disputată de Inter d’Escaldes împotriva FCSB, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în vara anului 2025.

Formația din Andorra a pierdut prima manșă, la București, scor 1-3, dar a reușit să câștige returul, disputat pe 15 iulie 2025, cu 2-1.

FCSB a obținut calificarea cu scorul general de 4-3, însă eșecul din deplasare a reprezentat una dintre surprizele acelei runde preliminare.

Ortiz a fost pe banca echipei din Andorra și în confruntarea cu Universitatea Craiova din actuala ediție a Conference League. A fost 3-1 pentru gruparea din Bănie, în Andorra.

Spaniolul va debuta pe banca celor de la FC Botoșani într-un meci de foc, duminică, împotriva Rapidului, în Giulești. Partida este programată de la ora 20:00.

În acest moment, moldovenii ocupă locul 12, cu 16 puncte.

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