- Ferran Torres (26 de ani) a plecat de la FC Barcelona și a semnat cu Paris Saint-Germain, după ce cele două cluburi au ajuns la un acord pentru transferul atacantului spaniol.
PSG a plătit aproximativ 50 de milioane de euro pentru atacantul spaniol, care a câștigat recent Cupa Mondială.
Ferran Torres a plecat de la Barcelona
Barcelona a confirmat despărțirea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care i-a mulțumit lui Ferran Torres pentru perioada petrecută în tricoul blaugrana.
„Mulțumim mult, Ferran Torres”, a transmis clubul.
Atacantul, care a mai evoluat la Valencia și Manchester City, a înscris 65 de goluri și a oferit 23 de pase decisive în 207 meciuri pentru Barcelona.
Sezonul trecut, Torres a avut cea mai productivă stagiune a sa la Barcelona: 21 de goluri în toate competițiile. În La Liga a înscris de 16 ori și a contribuit la câștigarea unui nou titlu de campioană.
Atacantul a semnat un contract valabil până în 2031 cu formația pregătită de Luis Enrique și va purta tricoul cu numărul 9.
„Sunt încântat să încep o nouă aventură la un club atât de ambițios precum Paris Saint-Germain.
Vreau să le mulțumesc președintelui Nasser Al-Khelaifi, lui Luis Campos și antrenorului Luis Enrique pentru oportunitatea de a mă alătura echipei, pe care sper să o ajut să câștige cât mai multe trofee”, a declarat Ferran Torres după transfer.
Galerie foto (3 imagini)
Luis Enrique ar fi avut un rol determinant în realizarea mutării la PSG.
Tehnicianul îl cunoaște foarte bine pe Ferran din perioada în care a pregătit naționala Spaniei (2019-2022) și a insistat pentru aducerea atacantului la Paris.
Eroul Spaniei în finala Mondialului din 2026
Transferul vine la mai puțin de o lună după ce Ferran Torres a avut un rol decisiv în câștigarea Cupei Mondiale de către Spania.
Atacantul a marcat în minutul 106 singurul gol al finalei cu Argentina, iar Spania a câștigat cu 1-0 și și-a trecut în palmares al doilea titlu mondial.
Galerie foto (11 imagini)
Torres are 65 de selecții și 25 de goluri pentru prima reprezentativă a Spaniei. Înaintea succesului de la Mondial, câștigase și Liga Națiunilor în 2023 și Campionatul European din 2024.