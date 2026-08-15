Ferran Torres (26 de ani) a plecat de la FC Barcelona și a semnat cu Paris Saint-Germain, după ce cele două cluburi au ajuns la un acord pentru transferul atacantului spaniol.

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PSG a plătit aproximativ 50 de milioane de euro pentru atacantul spaniol, care a câștigat recent Cupa Mondială.

Ferran Torres a plecat de la Barcelona

Barcelona a confirmat despărțirea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care i-a mulțumit lui Ferran Torres pentru perioada petrecută în tricoul blaugrana.

„Mulțumim mult, Ferran Torres”, a transmis clubul.

Atacantul, care a mai evoluat la Valencia și Manchester City, a înscris 65 de goluri și a oferit 23 de pase decisive în 207 meciuri pentru Barcelona.

El FC Barcelona i el París Saint-Germain han arribat a un acord per al traspàs de Ferran Torres al club francès. pic.twitter.com/LmUePHVvOS — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 15, 2026

Sezonul trecut, Torres a avut cea mai productivă stagiune a sa la Barcelona: 21 de goluri în toate competițiile. În La Liga a înscris de 16 ori și a contribuit la câștigarea unui nou titlu de campioană.

Atacantul a semnat un contract valabil până în 2031 cu formația pregătită de Luis Enrique și va purta tricoul cu numărul 9.

„Sunt încântat să încep o nouă aventură la un club atât de ambițios precum Paris Saint-Germain.

Vreau să le mulțumesc președintelui Nasser Al-Khelaifi, lui Luis Campos și antrenorului Luis Enrique pentru oportunitatea de a mă alătura echipei, pe care sper să o ajut să câștige cât mai multe trofee ”, a declarat Ferran Torres după transfer.

Luis Enrique ar fi avut un rol determinant în realizarea mutării la PSG.

Tehnicianul îl cunoaște foarte bine pe Ferran din perioada în care a pregătit naționala Spaniei (2019-2022) și a insistat pentru aducerea atacantului la Paris.

Eroul Spaniei în finala Mondialului din 2026

Transferul vine la mai puțin de o lună după ce Ferran Torres a avut un rol decisiv în câștigarea Cupei Mondiale de către Spania.

Atacantul a marcat în minutul 106 singurul gol al finalei cu Argentina, iar Spania a câștigat cu 1-0 și și-a trecut în palmares al doilea titlu mondial.

Torres are 65 de selecții și 25 de goluri pentru prima reprezentativă a Spaniei. Înaintea succesului de la Mondial, câștigase și Liga Națiunilor în 2023 și Campionatul European din 2024.

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