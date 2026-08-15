Imperiul „Here we go” se clatină Unele cluburi nu-i mai răspund lui Fabrizio Romano! Criticat de jurnaliști și suporteri pentru transferuri anunțate prea devreme

Fabrizio Romano (33 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de transferuri din lume, este criticat pentru modul în care publică unele informații din mercato.

În mai multe cazuri, jurnaliști, agenți și chiar cluburi au susținut că italianul a prezentat drept sigure mutări care, la momentul respectiv, nu erau încă finalizate.

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Fabrizio Romano a devenit celebru prin expresia „Here we go”, pe care o folosește atunci când anunță un transfer considerat încheiat.

Italianul are o audiență impresionantă pe rețelele sociale: 49,4 milioane de urmăritori pe Instagram, 28,8 milioane pe X și 34 de milioane pe Facebook.

Fabrizio Romano, criticat pentru transferurile anunțate înainte de finalizarea negocierilor

Jurnalistul britanic Ian Herbert a analizat pe larg modul de lucru al lui Fabrizio Romano, relațiile acestuia cu agenții și cluburile, dar și felul în care viteza cu care publică informațiile poate intra în conflict cu verificarea jurnalistică tradițională.

Unul dintre cele mai recente episoade a pornit de la transferul lui Yan Diomande de la RB Leipzig la Real Madrid.

Pe 26 iulie, Romano a anunțat mutarea prin formula sa consacrată, „Here we go”, susținând că acordul dintre cluburi fusese încheiat pentru o sumă de peste 100 de milioane de euro și că jucătorul urma să meargă la Madrid pentru vizita medicală și semnarea contractului.

Florian Plettenberg, jurnalist Sky Germania specializat la rândul său în transferuri, a contestat informația și a susținut că, la acel moment, nu exista încă un acord complet între Real Madrid și Leipzig. Disputa dintre cei doi s-a mutat rapid pe X și a devenit una personală.

„Dacă ar fi existat deja un acord între RB Leipzig și Real Madrid, ne-ar fi comunicat și suma exactă de transfer, nu-i așa?

Realitatea este că încă nu există unul. Acest lucru este confirmat de RB Leipzig, Real Madrid și de anturajul jucătorului. Negocierile între cluburi vor continua mâine”, a transmis Plettenberg.

Romano a publicat inclusiv referiri la mesaje private mai vechi în care Plettenberg îi cerea sfaturi pentru a-și crește numărul de urmăritori și îi spunea că munca lui reprezenta o sursă de motivație.

Ai fost un model pentru mulți, inclusiv pentru mine. Din păcate, nu mai ești. Nu le știi pe toate Jurnalistul Florian Plettenberg, despre Fabrizio Romano

În cele din urmă, transferul lui Diomande s-a realizat, însă acordul complet dintre Real Madrid și Leipzig a fost raportat abia pe 6 august, la mai bine de o săptămână după primul „Here we go” al lui Romano.

Plettenberg a criticat metoda italianului, pe care a considerat-o lipsită de onestitate, susținând că astfel Romano încerca să creeze impresia că este mai rapid decât ceilalți jurnaliști și anunță primul transferurile.

Cazurile în care Fabrizio Romano s-a grăbit cu anunțurile: „Este imposibil să fi consultat toate părțile”

Materialul lui Ian Herbert pornește de la un caz în care Fabrizio Romano ar fi anunțat drept sigură plecarea unui jucător important din Premier League, deși reprezentanții fotbalistului susțineau că, la acel moment, nu avuseseră loc discuții cu actualul club.

„Pot fi alese numeroase exemple de negocieri delicate pe care Romano le-a declarat încheiate, deși ele erau atât de departe de finalizare încât este imposibil ca el să fi consultat toate părțile implicate pentru a face o verificare jurnalistică”, a scris Herbert.

Printre cazurile invocate se numără Marc Guehi, despre care Florian Plettenberg a spus că fusese prezentat ca transfer rezolvat la Liverpool, dar și Joao Pedro, anunțat în trecut de Romano ca viitor jucător al lui Newcastle. Herbert amintește și situațiile lui Ibrahim Konate, Florian Wirtz și Michael Olise.

„Transferul lui Florian Wirtz de la Bayer Leverkusen la Liverpool, vara trecută, mai avea zece zile până la finalizare atunci când Romano l-a declarat încheiat: încă o presupunere.

Într-un videoclip de opt minute pe YouTube, în care Romano vorbea entuziasmat despre transferul încheiat al lui Diomande la Real Madrid, nu a existat nicio mențiune despre faptul că, doar cu două luni înainte, fusese la fel de animat când îl prezenta pe Michael Olise, de la Bayern München, drept «numele vedetei secrete» dorite de Real Madrid”, a mai notat jurnalistul britanic.

Jurnalistul insistă că această expunere îl face atractiv pentru cluburi, agenți și intermediari, care își pot promova astfel jucătorii sau propriile afaceri.

Are un public captiv, pe care o parte dintre agenții de fotbaliști din generația mai tânără, și chiar unii angajați ai cluburilor, îl consideră o platformă de PR pentru ei și pentru afacerile lor. Ian Herbert, în DailyMail

Herbert scrie că Romano are relații bune cu nume importante din industrie, precum Jorge Mendes, cu oamenii care au preluat afacerile lui Mino Raiola și cu Ali Rabat, de la agenția Epic.

În ultimii ani au devenit obișnuite și fotografiile publicate de italian cu agenți și fotbaliști aflați în avioane private în drum spre noile cluburi. Unele sunt prezentate drept imagini „exclusive”, iar articolul observă că tocmai persoanele care apar în fotografii pot oferi indicii despre sursele informațiilor sale.

🚨✈️ EXCLUSIVE: Yan Diomande, flying to Madrid right now! 📸



Here’s the next Real Madrid signing with agents Nathan Campbell and Kareem Gbaja from Roc Nation Sports.



👋🏿 The first exclusive picture ahead of signatures on deal until June 2032 at Madrid. pic.twitter.com/BS6FmzO8pa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

Jurnalistul își ține permanent urmăritorii la curent cu evoluțiile din mercato și publică frecvent mai multe actualizări despre aceeași mutare.

„În fiecare zi există actualizări. În fiecare minut. În fiecare secundă”, le-a spus Romano urmăritorilor săi într-un videoclip recent de pe YouTube.

În materialul lui Ian Herbert se arată că această strategie poate crea impresia unei evoluții continue a negocierilor, chiar și atunci când unele dintre postări nu aduc informații noi.

Romano folosește și imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care jucători apar purtând tricoul clubului despre care se spune că îi dorește.

13 postări a publicat Fabrizio Romano pe X despre împrumutul lui Ronald Araujo de la Barcelona la Liverpool, din momentul în care a apărut prima informație și până la anunțul transferului

Potrivit lui Herbert, angajați ai unor cluburi ar fi ajuns să nu-i mai răspundă lui Romano, considerând că anumite informații publicate prea devreme pot afecta negocieri sensibile sau pot crea o presiune artificială pentru realizarea unui transfer.

Unii dintre interlocutori îl descriu mai degrabă drept un influencer decât ca pe un reporter tradițional.

„Desigur, piața transferurilor nu funcționează în acest fel. Negocierile se desfășoară adesea lent și există zile, în această perioadă a anului, în care nu se întâmplă nimic semnificativ.

Dar pentru cei care își doresc permanent informații despre transferuri, orice legătură dintre un club și un jucător este suficientă, oricât de fragilă ar fi.

La fel și seria nesfârșită de postări, care creează senzația că există o evoluție sau o adevărată saga, atunci când de fapt nu există nimic”, a mai notat jurnalistul.

Manageri precum Sir Alex Ferguson ar fi avut, cu siguranță, ceva de spus despre o asemenea autopromovare, iar Peter Robinson, legendarul director executiv al lui Liverpool, care lucra într-o discreție absolută, s-ar răsuci în mormânt. În lumea agenților încă există vechea paranoia că un rival ar putea afla informații despre o afacere și ar putea intra peste ea Ian Herbert, în DailyMail

Southampton și Atletico Madrid l-au ironizat public

Au existat și cluburi care au ales să răspundă public. Southampton l-a ironizat după transferul lui Mads Roerslev de la Brentford.

Pentru că Romano nu anticipase mutarea, clubul a inclus într-un grafic dedicat jucătorului mențiunea:

„Tweeturi Fabrizio: 0”.

The important numbers 🔢 pic.twitter.com/xIi5wiled5 — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 21, 2025

O reacție și mai puternică a venit de la Atletico Madrid. Nemulțumit de relatările conform cărora Julian Alvarez și-ar fi dorit un transfer la Barcelona, clubul madrilen a publicat imagini editate cu Lamine Yamal, Raphinha și Pedri în tricoul lui Atletico, acompaniate de „Here we go”.

Comunitățile de suporteri au ajuns să interzică postările lui Fabrizio Romano

Comunitatea r/soccer (Reddit), una dintre cele mai mari dedicate fotbalului, a decis inițial să permită doar informațiile exclusive ale lui Romano, acuzând cantitatea mare de actualizări care nu aduceau elemente noi.

Moderatorii susțineau că acesta era acuzat că preia conținutul altor jurnaliști și că numărul mare de postări despre aceleași negocieri ajunge să acopere alte subiecte. Ulterior, comunitatea a interzis complet conținutul lui Romano.

„Romano a fost acuzat din ce în ce mai mult (pe bună dreptate) că sifonează conținutul altor jurnaliști și se dă drept al său”, a transmis unul dintre administratorii comunității online.

Fanii au făcut și o listă pe platforma X cu câteva dintre transferurile pe care Fabrizio Romano le-ar fi anunțat drept sigure, dar care nu s-au mai realizat:

Joao Pedro la Newcastle

Morgan Gibbs-White la Tottenham

David Hancko la Al Nassr

Victor Boniface la AC Milan

Hakim Ziyech la PSG

Moise Kean la Atletico Madrid

Hakim Ziyech la Al Nassr

Julio Enciso la Chelsea

Leo Messi ar fi urmat să rămână la Barcelona

Gini Wijnaldum la Barcelona

Oscar la Flamengo

Joey Veerman la Fenerbahce

Cristian Medina la Fenerbahce

Samu Omorodion la Chelsea

Cazul Christian Atsu, una dintre cele mai grave erori

Materialul readuce în discuție și unul dintre cele mai sensibile episoade din activitatea lui Fabrizio Romano.

În februarie 2023, după cutremurul devastator din Turcia, fostul fotbalist al lui Chelsea, Newcastle și Everton, Christian Atsu, fusese dat dispărut.

Romano a publicat atunci informația că Atsu fusese găsit în viață și transportat la spital.

„Atsu a fost acum scos de sub dărâmături și transportat la spital după ce a suferit răni la piciorul drept și probleme respiratorii. Rămâi puternic, Chris”!

Informația s-a dovedit falsă. Atsu murise, iar trupul său a fost recuperat câteva zile mai târziu.

Jurnalistul de investigație Nick Harris a analizat cazul într-un material publicat pe Sporting Intelligence și a susținut că informația eronată a provocat suferință familiei fotbalistului. Subiectul a fost prezentat și de GOLAZO.ro în martie.

De unde a pornit Fabrizio Romano

Ascensiunea italianului a început cu mult înainte ca „Here we go” să devină una dintre cele mai cunoscute expresii din mercato.

Romano a povestit pentru L'Equipe că unul dintre primele sale contacte importante a fost un angajat al academiei La Masia, care i-a propus să scrie despre doi tineri atunci puțin cunoscuți: Mauro Icardi și Gerard Deulofeu.

Când acel contact a început ulterior să lucreze cu agentul lui Icardi, Romano a primit informații în exclusivitate despre transferurile argentinianului la Sampdoria și Inter Milano.

Ulterior, italianul a ajuns la Sky Sport Italia, unde a devenit unul dintre competitorii lui Gianluca Di Marzio pe piața informațiilor despre transferuri.

În spatele succesului său se află tocmai rețeaua extinsă de agenți, intermediari și oameni din conducerea sportivă a cluburilor.

Atunci când informația provine de la oameni care încearcă să transfere un jucător, să influențeze negocierile sau să modeleze percepția publică, unde se termină jurnalismul și unde începe amplificarea mesajului? Una dintre sursele citate în materialul lui Herbert

Cum produce bani „imperiul” lui Romano

Pentru că informațiile lui sunt accesibile gratuit, modelul financiar se bazează în mare parte pe parteneriate și publicitate.

A avut colaborări din zona inteligenței artificiale și a criptomonedelor, FIFA, dar și McDonald's și Panini pentru conținutul dedicat Mondialului din 2026.

Veniturile exacte ale lui Fabrizio Romano nu sunt cunoscute, însă platforma Hafi estima anul trecut că acesta ar fi câștigat aproximativ 350.000 de euro în perioada de transferuri din ianuarie și că veniturile sale anuale s-ar ridica la circa 4,56 milioane de euro.

O investigație Sporting Intelligence a relatat și că o companie care susținea că are legături cu Romano ar fi contactat cluburi norvegiene în 2022 pentru a le propune promovare contra cost pe canalele sale.

1.050 de euro ar fi costat o postare promoțională pe conturile lui Fabrizio Romano, iar un videoclip ar fi ajuns la aproximativ 5.700 de euro, potrivit unui fost director de la Valerenga.

Fabrizio Romano anunță o schimbare de direcție

În mijlocul tuturor acestor discuții, Romano a sugerat că actualul său ritm de lucru nu va continua la nesfârșit.

Italianul a scris pe LinkedIn că vrea să-și schimbe abordarea și perspectiva asupra activității din mercato.

„Probabil nu voi continua prea mult timp în industria transferurilor așa cum o fac în prezent. Este timpul să schimb abordarea, perspectiva... dar acesta va fi un alt subiect, în curând”,

Unul dintre comentariile primite sintetiza tocmai critica adusă modelului care l-a transformat pe Fabrizio Romano într-unul dintre cele mai influente personaje din fotbalul online:

„Dacă ai reveni la a anunța «here we go» doar atunci când transferul este într-adevăr încheiat, poate că bucuria și surpriza perioadei de transferuri s-ar întoarce. Pentru cei mai mulți, acum a devenit pur și simplu obositor”, a notat unul dintre fanii fotbalului.

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