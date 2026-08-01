Concurență pentru Infantino Cine l-ar putea înfrunta la alegerile FIFA după ultimele scandaluri: și prietenul lui Burleanu e pe listă
Campionate

Concurență pentru Infantino Cine l-ar putea înfrunta la alegerile FIFA după ultimele scandaluri: și prietenul lui Burleanu e pe listă

alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 18:14
  • Gianni Infantino (56 de ani) este președintele FIFA din 2016, însă și-ar putea pierde postul la următoarele alegeri după ultimele scandaluri.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Planul lui Infantino de a privatiza Campionatul Mondial a zdruncinat încrederea și așa afectată după turneul final, unde apropierea față de președintele Donald Trump a dus inclusiv la anularea unui cartonaș roșu pentru Balogun, atacantul Statelor Unite.

Și-a vândut trofeul la licitație Campionul mondial din 2018: „Ocupa prea mult spațiu”. Ce salariu are după scandalul care i-a marcat cariera
Citește și
Și-a vândut trofeul la licitație Campionul mondial din 2018: „Ocupa prea mult spațiu”. Ce salariu are după scandalul care i-a marcat cariera
Citește mai mult
Și-a vândut trofeul la licitație Campionul mondial din 2018: „Ocupa prea mult spațiu”. Ce salariu are după scandalul care i-a marcat cariera

Concurență pentru Infantino. Cine l-ar putea înfrunta la alegerile FIFA după ultimele scandaluri: și prietenul lui Burleanu e pe listă

Deși Infantino a cedat presiunilor făcute de UEFA, CONCACAF și AFC și a renunțat la planul de a vinde o participație la Mondial către investitori privați, intenția l-ar putea costa postul la alegerile din 2027, programate pe 17 martie, la Rabat, Maroc.

Momentan, elvețianul este singurul candidat care s-a înscris în luptă. După alegerile din 2016, când l-a învins pe Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa (115-88), Infantino n-a mai avut adversar în 2019 și 2023.

Presa din Vest susține însă că Infantino are zilele numărate și nume mari sunt așteptate să îl înfrunte.

Aleksander Ceferin

Cap de listă este președintele UEFA, un apropiat al lui Răzvan Burleanu, președintelui FRF.

L-a contrat pe Infantino la fiecare pas în ultimele luni, UEFA fiind principalul contestatar al deciziilor luate de șeful FIFA. Și a condus și opoziția în cazul ultimului scandal cu privatizarea Mondialului.

Și-ar fi dorit un nou mandat la șefia UEFA, însă l-am putea vedea înfruntându-l pe Infantino la Congresul FIFA din martie.

A decis să boicoteze finala CM 2026 din cauza deciziilor controversate luate de Infantino, inclusiv pauza de aproape 30 de minute pentru a avea un concert similar cu cel de la Super Bowl.

Nasser Al-Khelaifi

Președintele lui PSG și șeful ECA (Asociația Cluburilor Europene) ar avea și el un sprijin important dacă va alege să candideze. Este omul care a condus opoziția în momentul în care marile cluburi din Europa au încercat să înființeze Superliga în 2021.

Conform The Independent, Al-Khelaifi ar avea deja susținerea unor federații din Europa, însă reprezentanții săi au transmis că nu este interesat de postul lui Infantino.

Victor Montagliani

Șeful CONCACAF era mai concentrat spre alegerile din America Centrală și de Nord din 2027, însă ar fi tentat să îl înfrunte pe Infantino.

I-a urmat exemplul lui Ceferin, care a unit Federațiile din Europa împotriva privatizării Mondialului, și a făcut același lucru în America Centrală și de Nord.

Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa

Prim vicepreședintele Consiliului FIFA și președintele AFC are o influență mare printre șefii fotbalului Mondial. Este ultimul adversar al președintelui FIFA, fiind învins la alegerile din 2016.

Și el l-a înfruntat pe șeful fotbalului internațional pentru că nu s-a consultat cu Consiliul înainte să anunțe planul privatizării.

Citește și

Fanii Stelei protestează Ce se va întâmpla pe Ghencea, la primul meci din Liga 2: „Am fost mințiți! Jucăm acasă ca în deplasare”
Liga 2
17:01
Fanii Stelei protestează Ce se va întâmpla pe Ghencea, la primul meci din Liga 2: „Am fost mințiți! Jucăm acasă ca în deplasare”
Citește mai mult
Fanii Stelei protestează Ce se va întâmpla pe Ghencea, la primul meci din Liga 2: „Am fost mințiți! Jucăm acasă ca în deplasare”
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Ciclism
11:36
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Citește mai mult
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Când visul facultății în străinătate se destramă. Abandonul și întoarcerea acasă: momentul despre care se vorbește prea puțin. Mărturia tinerilor români din Olanda, Italia și Franța
Când visul facultății în străinătate se destramă. Abandonul și întoarcerea acasă: momentul despre care se vorbește prea puțin. Mărturia tinerilor români din Olanda, Italia și Franța
Când visul facultății în străinătate se destramă. Abandonul și întoarcerea acasă: momentul despre care se vorbește prea puțin. Mărturia tinerilor români din Olanda, Italia și Franța
gianni infantino aleksander ceferin Nasser Al-Khelaïfi victor montagliani alegeri fifa salman bin ebrahim al khalifa
Știrile zilei din sport
Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”
Tenis
02.08
Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”
Rapid a rupt blestemul VIDEO Giuleștenii câștigă  după 10 partide în fața celor de la CFR Cluj. Spectacol în derby-ul feroviar
Superliga
02.08
Rapid a rupt blestemul VIDEO Giuleștenii câștigă după 10 partide în fața celor de la CFR Cluj. Spectacol în derby-ul feroviar
Citește mai mult
Rapid a rupt blestemul VIDEO Giuleștenii câștigă  după 10 partide în fața celor de la CFR Cluj. Spectacol în derby-ul feroviar
Dispariție misterioasă, final fericit FOTO+VIDEO. După 44 de zile de căutări, cel mai rapid maratonist din America de Sud  a fost găsit în viață
Atletism
02.08
Dispariție misterioasă, final fericit FOTO+VIDEO. După 44 de zile de căutări, cel mai rapid maratonist din America de Sud a fost găsit în viață
Citește mai mult
Dispariție misterioasă, final fericit FOTO+VIDEO. După 44 de zile de căutări, cel mai rapid maratonist din America de Sud  a fost găsit în viață
Tensiuni în Ghencea! Jucătorul înjurat de fani: numărul pe care l-a ales i-a inflamat! Reacția fotbalistului + ce a zis Oprița
Liga 2
02.08
Tensiuni în Ghencea! Jucătorul înjurat de fani: numărul pe care l-a ales i-a inflamat! Reacția fotbalistului + ce a zis Oprița
Citește mai mult
Tensiuni în Ghencea! Jucătorul înjurat de fani: numărul pe care l-a ales i-a inflamat! Reacția fotbalistului + ce a zis Oprița
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:46
„I-am spus înainte de meci” Daniel Pancu, despre avantajul care a făcut diferența cu CFR Cluj: „Am spus că așa va fi” + Atrage atenția clubului
„I-am spus înainte de meci”  Daniel Pancu, despre avantajul care a făcut diferența cu CFR Cluj: „Am spus că așa va fi” + Atrage atenția clubului
01:09
„Nu înțeleg” Cristi Săpunaru, derutat de afirmațiile lui Daniel Pancu: „Nu e clubul pe teren”
„Nu înțeleg” Cristi Săpunaru, derutat de afirmațiile lui Daniel Pancu: „Nu e clubul pe teren”
00:02
Pleacă Dobre în Turcia? Răspunsul fotbalistului de la Rapid după „dubla” cu CFR Cluj: „Echipa pe care o iubesc”
Pleacă Dobre în Turcia? Răspunsul fotbalistului de la Rapid după „dubla” cu CFR Cluj: „Echipa pe care o iubesc”
23:42
Cristian Geambașu Teatralul și emotivul
Cristian Geambașu Teatralul și emotivul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Top stiri
„Nu se poate stăpâni” Reacții după  gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei
Superliga
02.08
„Nu se poate stăpâni” Reacții după gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei
Citește mai mult
„Nu se poate stăpâni” Reacții după  gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei
„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”
Diverse
02.08
„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”
Citește mai mult
„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”
Infantino, salariu șocant Planul de 20 de miliarde de dolari i-ar fi adus președintelui FIFA încasări istorice în fiecare an
Campionate
02.08
Infantino, salariu șocant Planul de 20 de miliarde de dolari i-ar fi adus președintelui FIFA încasări istorice în fiecare an
Citește mai mult
Infantino, salariu șocant Planul de 20 de miliarde de dolari i-ar fi adus președintelui FIFA încasări istorice în fiecare an
FOTO | Cum va arăta Parcul Herăstrău, după reparații. PMB a întrebat 10.000 de bucureșteni, iar primul răspuns de pe tabelă cere toalete
B365
31.07
FOTO | Cum va arăta Parcul Herăstrău, după reparații. PMB a întrebat 10.000 de bucureșteni, iar primul răspuns de pe tabelă cere toalete
Citește mai mult
FOTO | Cum va arăta Parcul Herăstrău, după reparații. PMB a întrebat 10.000 de bucureșteni, iar primul răspuns de pe tabelă cere toalete

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 18 rapid 16 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share