500 de milioane de bilete solicitate Cerere uriașă pentru CM 2026! Care sunt mai râvnite meciuri. Infantino: „Avem un singur regret”
Cupa Mondială FOTO: ENVATO
Campionatul Mondial

500 de milioane de bilete solicitate Cerere uriașă pentru CM 2026! Care sunt mai râvnite meciuri. Infantino: „Avem un singur regret”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 18.01.2026, ora 10:49
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 10:49
  • FIFA a anunțat că peste 500 de milioane de bilete au fost solicitate de fani, prin înscrierea la tragerea la sorți pentru alocarea de tichete pentru Campionatul Mondial 2026.
  • Turneul final va avea loc în Canada, SUA și Mexic, în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.

FIFA a deschis pe 11 decembrie 2025 platforma prin care fanii s-au putut înscrie pentru tragere la sorți în care pot obține bilete pentru CM 2026.

Cerere uriașă de bilete pentru Cupa Mondială 2026

500 de milioane de solicitări pentru bilete au fost trimise către FIFA în doar 33 de zile, până pe 13 ianuarie 2026, adică o medie de 15 milioane de cereri pe zi.

Meciul care a înregistrat cele mai multe solicitări este Columbia - Portugalia, ce se va desfășura pe 27 iunie, la Miami.

Alte meciuri cu cerere ridicată au fost Mexic - Coreea de Sud (Guadalajara, 18 iunie), finala Cupei Mondiale (New Jersey, 19 iulie), meciul de deschidere al turneului final, Mexic - Africa de Sud (Mexico City, 11 iunie), și un duel din șaisprezecimi care se va disputa la Toronto (2 iulie).

Cele mai multe solicitări au fost de pe teritoriul țărilor gazdă: Canada, SUA și Mexic. De asemenea, multe solicitări vin și din Portugalia, Germania, Anglia, Brazilia, Spania, Argentina și Columbia.

Gianni Infantino: „O reacție extraordinară!”

Președintele FIFA, Gianni Infantino, le-a mulțumit fanilor pentru interesul ridicat.

„500 de milioane de cereri de bilete în puțin peste o lună reprezintă mai mult decât o simplă cerere, este o declarație globală.

În numele FIFA, aș dori să le mulțumesc și să felicit fanii fotbalului din întreaga lume pentru această reacție extraordinară”, a spus Gianni Infantino, potrivit abola.pt.

Președintele forului mondial a anunțat că FIFA va organiza numeroase activități și în afara stadioanelor, pentru a mulțumi fanii fără bilete:

„Știind cât de mult înseamnă acest turneu pentru oameni, singurul nostru regret este că nu putem primi toți fanii pe stadioane.

De aceea ne-am angajat să creăm multiple modalități de participare, printr-o gamă largă de experiențe dincolo de stadioane, atât în ​​persoană, cât și online”.

După încheierea perioadei de înscriere, FIFA va demara procedura de verificare a solicitărilor și îi va anunța pe câștigători prin e-mail, începând cu data de 5 februarie.

Cei care nu obțin bilete în această fază vor putea încerca să cumpere bilete în faza de vânzări de ultim moment, în care acestea vor putea fi achiziționate pe principiul „primul venit, primul servit”.

Grupele de la CM 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudEuropa AMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
Europa DElvețiaScoțiaEuropa C / România
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșEuropa BIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaBaraj 1Croația
Baraj 2AustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
FIFA Cupa Mondiala bilete gianni infantino cm 2026
